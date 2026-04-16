Bàn tay xuất hiện dấu hiệu này, coi chừng cơ thể đang kêu cứu lại ít được chú ý

Thứ Năm, 14:00, 16/04/2026
VOV.VN - Những thay đổi bất thường về màu sắc, hình dáng hay cảm giác ở lòng bàn tay và ngón tay thường có thể là tín hiệu sớm của các bệnh lý nguy hiểm. Việc nhận biết sớm 5 dấu hiệu trên bàn tay dưới đây sẽ giúp bạn chủ động thăm khám và điều trị kịp thời trước khi bệnh tiến triển nặng.

Lòng bàn tay đỏ rực

Nếu phần mô ngón cái và mô ngón út có màu đỏ hồng bất thường, ấn vào thấy nhạt đi và buông ra lại đỏ rực, đây có thể là dấu hiệu liên quan đến sự mất cân bằng hormone do chức năng gan suy giảm, đặc biệt là các bệnh lý như xơ gan, viêm gan mãn tính hoặc gan nhiễm mỡ.

Khi gan không thể chuyển hóa hormone estrogen hiệu quả, các mao mạch ở lòng bàn tay sẽ giãn nở quá mức, tạo nên màu đỏ đặc trưng cảnh báo bộ lọc độc tố của cơ thể đang gặp nguy hiểm.

Ngón tay dùi trống (Đầu ngón tay sưng to)

Dấu hiệu ngón tay dùi trống xuất hiện khi phần đầu các ngón tay to bè ra, móng tay cong tròn như mặt kính đồng hồ và vùng da quanh móng trở nên mềm, bóng. Hiện tượng này xảy ra do sự tăng sinh mô mềm ở đầu ngón tay vì thiếu hụt oxy trong máu kéo dài hoặc các vấn đề về tuần hoàn.

Đây thường là dấu hiệu của các bệnh về phổi, tim hoặc tiêu hóa. Đôi khi, bạn có thể bị ngón tay dùi trống mà không có nguyên nhân tiềm ẩn nào. 

Những thay đổi bất thường về màu sắc, hình dáng hay cảm giác ở lòng bàn tay và ngón tay thường có thể là tín hiệu sớm của các bệnh lý nguy hiểm. (Ảnh minh họa)

Run tay và đổ mồ hôi lòng bàn tay quá mức

Run tay không chỉ là dấu hiệu của tuổi già hay sự lo lắng đơn thuần; nếu tình trạng này đi kèm với việc lòng bàn tay luôn ẩm ướt do đổ mồ hôi, bạn cần chú ý đến tuyến giáp. Cường giáp (tuyến giáp hoạt động quá mức) thường làm tăng tốc độ trao đổi chất, khiến cơ thể nóng lên, tim đập nhanh và gây run rẩy nhẹ ở các đầu ngón tay.

Ngoài ra, run tay còn có thể là triệu chứng sớm của bệnh Parkinson hoặc do cơ thể đang bị stress oxy hóa và thiếu hụt các khoáng chất thiết yếu như Magie và Vitamin B12.

Tê bì, châm chích và yếu cơ tay

Cảm giác tê rần như "kiến bò" hoặc châm chích ở ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa thường là biểu hiện của hội chứng ống cổ tay do dây thần kinh giữa bị chèn ép. Tuy nhiên, nếu tình trạng tê bì xảy ra ở cả hai tay kèm theo cảm giác yếu cơ, đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh tiểu đường tuýp 2 gây tổn thương dây thần kinh ngoại biên.

Lượng đường trong máu cao kéo dài làm suy yếu các mạch máu nuôi thần kinh, dẫn đến rối loạn cảm giác và nếu không được kiểm soát, nó có thể dẫn đến mất cảm giác hoàn toàn ở đôi tay.

Móng tay có sọc đen dọc hoặc biến màu lạ

Móng tay khỏe mạnh thường có màu hồng nhạt và bề mặt nhẵn bóng, vì vậy bất kỳ sự thay đổi màu sắc nào cũng là dấu hiệu cần lưu ý. Nếu xuất hiện một sọc đen hoặc nâu dọc theo móng tay mà không phải do va đập, đó có thể là dấu hiệu của khối u hắc tố (melanoma) – một dạng ung thư da. Ngoài ra, móng tay nhợt nhạt có thể cảnh báo tình trạng thiếu máu, trong khi móng tay ngả vàng thường liên quan đến các vấn đề về hệ bạch huyết hoặc nhiễm nấm nghiêm trọng.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
VOV.VN - Một số loại trà thảo dược như trà xanh, gừng, atiso hay lá sen có thể hỗ trợ giảm mỡ máu và tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, cần kết hợp với chế độ ăn uống, vận động hợp lý và không thay thế thuốc điều trị.

Viêm não mô cầu diễn tiến nhanh, có thể tử vong trong 24 giờ

Viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn, có thể diễn tiến rất nhanh và cướp đi mạng sống chỉ trong 24 giờ nếu không điều trị kịp thời. Bệnh lây qua đường hô hấp, dễ bùng phát ở nơi đông người, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ và thanh thiếu niên, cần chủ động tiêm phòng.

Uống nước dừa liên tục có sao không? Những lợi ích và cảnh báo cần biết

VOV.VN - Nước dừa là thức uống tự nhiên giúp giải nhiệt và bổ sung nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc uống thường xuyên với lượng lớn có thực sự tốt vẫn là điều nhiều người băn khoăn. Hiểu rõ lợi ích và rủi ro của nước dừa sẽ giúp bạn sử dụng loại đồ uống này hợp lý hơn.

