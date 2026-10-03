Theo GLOBOCAN 2024, Việt Nam ghi nhận 25.711 ca mắc mới ung thư vú, cao nhất trong các loại ung thư. Trên toàn cầu, ung thư vú là loại ung thư được chẩn đoán nhiều nhất ở nữ giới, với khoảng 2,4 triệu ca mắc mới trong năm 2024.

Tuy nhiên, câu chuyện của ung thư vú hiện nay không chỉ nằm ở việc phát hiện bệnh sớm. Cùng với sự phát triển của y học, cách tiếp cận điều trị đang thay đổi theo hướng giảm can thiệp không cần thiết, lựa chọn phương pháp phù hợp với đặc điểm từng người bệnh và nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán. Những thay đổi này đòi hỏi đội ngũ bác sĩ cần liên tục cập nhật tiến bộ mới vào thực hành lâm sàng.

Trong bối cảnh đó, ngày 03/10/2026, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh phối hợp cùng Ban Tổ chức Hội nghị Ung thư Vú toàn cầu (GBCC) và Hiệp hội Ung thư Vú Hàn Quốc (KBCS) tổ chức Hội nghị “Những xu hướng mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú: Điểm nhấn từ GBCC 2026”. Với sự tham gia của các chuyên gia Việt Nam và 10 báo cáo viên Hàn Quốc, hội nghị tạo diễn đàn để các chuyên gia 2 nước trao đổi về khả năng vận dụng các bằng chứng mới vào thực hành lâm sàng tại Việt Nam.

Hội nghị “Những xu hướng mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú: Điểm nhấn từ GBCC 2026”

GBCC được biết đến là một trong những hội nghị ung thư vú có tầm ảnh hưởng hàng đầu châu Á; quy tụ bác sĩ, nhà nghiên cứu, tổ chức hỗ trợ người bệnh và các trung tâm ung thư lớn trên thế giới. Sau gần hai thập kỷ phát triển, GBCC đã xây dựng mạng lưới học thuật xuyên biên giới với sự bảo trợ của các bệnh viện, trường đại học và hội chuyên ngành uy tín tại Hàn Quốc. Trong khi đó, KBCS là tổ chức chuyên ngành về ung thư vú tại Hàn Quốc, thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo và trao đổi học thuật. Vì vậy, sự phối hợp giữa Hồng Ngọc, GBCC và KBCS không chỉ mang đến những cập nhật chuyên môn mới, mà còn mở rộng cơ hội kết nối, trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực ung thư vú.

Toàn cảnh Hội nghị quốc tế về những xu hướng mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú

Khoảng 200 bác sĩ, chuyên gia, đại diện các hội chuyên ngành tham dự Hội nghị “Những xu hướng mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú: Điểm nhấn từ GBCC 2026”.

11 chuyên gia Việt Nam - Hàn Quốc báo cáo tại hội nghị “Những xu hướng mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú: Điểm nhấn từ GBCC 2026”

Nổi bật có PGS.TS Đỗ Anh Tú - Chánh Văn phòng Hội Ung thư Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện K; PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên – Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng; GS.TS.BS Jeong Eon Lee – Chủ tịch GBCC, Chủ tịch Ban Quản trị KBCS, Giám đốc Trung tâm Ung thư Vú, Samsung Medical Center; PGS.TS.BS Nguyễn Thị Minh Phương – Trưởng Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh; PGS.TS.BS Nguyễn Đình Tùng – Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ - Răng Hàm Mặt, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật các bệnh lý tuyến vú, Trung tâm Vú - Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc; BSCKII Lê Hồng Cúc – Chủ tịch Chi hội Chẩn đoán hình ảnh Tuyến Vú Việt Nam cùng các báo cáo viên là chuyên gia đến từ những cơ sở y tế, trường đại học lớn tại Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS Đỗ Anh Tú - Chánh Văn phòng Hội Ung thư Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết: “Ung thư vú ngày nay đang được tiếp cận theo hướng cá thể hóa, ứng dụng y học chính xác và phối hợp đa mô thức. Những tiến bộ trong chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, sinh học phân tử, phẫu thuật, điều trị nội tiết, điều trị đích và điều trị miễn dịch đã và đang làm thay đổi căn bản chiến lược điều trị, mang lại cơ hội sống lâu hơn và chất lượng sống tốt hơn cho người bệnh. Hội nghị hôm nay là dịp để chúng ta cập nhật những kiến thức mới, từ đó từng bước ứng dụng vào thực hành chẩn đoán và điều trị ung thư vú tại Việt Nam.”

PGS.TS Đỗ Anh Tú - Chánh Văn phòng Hội Ung thư Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện K phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị gồm 4 phiên khoa học, tập trung vào phẫu thuật tối thiểu hóa, liệu pháp toàn thân, phẫu thuật ung thư vú giai đoạn sớm và chẩn đoán ung thư vú.

Đáng chú ý, các chuyên gia sẽ tập trung vào những vấn đề đang làm thay đổi quá trình chẩn đoán và điều trị ung thư vú như giảm can thiệp hạch nách, thu hẹp phạm vi phẫu thuật dựa trên đáp ứng điều trị tiền phẫu; cá thể hóa điều trị nội tiết; tối ưu liệu pháp miễn dịch ở ung thư vú di căn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong MRI tuyến vú.

Cũng trong hội nghị, PGS.TS.BS Nguyễn Đình Tùng sẽ chia sẻ vấn đề rất được quan tâm qua báo cáo: “Những tiến bộ trong điều trị phẫu thuật ung thư vú tại Việt Nam” và đồng chủ tọa hai phiên khoa học về phẫu thuật. Nội dung đáng chú ý trong báo cáo là ba kỹ thuật tiên tiến đã được triển khai tại Việt Nam gồm tái tạo vú tức thì, liệu pháp tái tạo tế bào kết hợp ghép mỡ tự thân và xạ trị trong mổ (IORT). Là một trong những bác sĩ tiên phong đưa các kỹ thuật này vào thực hành, PGS.TS.BS Nguyễn Đình Tùng sẽ chia sẻ quá trình triển khai, những thay đổi trong thực hành phẫu thuật cũng như vai trò của các kỹ thuật này trong điều trị ung thư vú.

Kinh nghiệm triển khai phẫu thuật tái tạo vú tức thì sẽ được PGS.TS.BS Nguyễn Đình Tùng chia sẻ trong hội nghị

Những xu hướng mới đang định hình chẩn đoán và điều trị ung thư vú được chia sẻ tại hội nghị

Xuyên suốt 4 phiên khoa học, ba xu hướng nổi bật sẽ được các chuyên gia phân tích: tối ưu can thiệp phẫu thuật, cá thể hóa điều trị và ứng dụng AI trong chẩn đoán.

GS.TS.BS Jeong Eon Lee và PGS.TS.BS Nguyễn Đình Tùng sẽ đồng chủ tọa phiên khoa học đầu tiên của hội nghị

Phẫu thuật ung thư vú: Xu hướng giảm can thiệp, tăng bảo tồn

Tối thiểu hóa mức độ can thiệp nhưng vẫn kiểm soát tốt bệnh là một trong những vấn đề nổi bật tại hội nghị. Thay vì áp dụng một phạm vi phẫu thuật giống nhau, các chuyên gia sẽ thảo luận về việc lựa chọn mức độ can thiệp dựa trên đặc điểm bệnh và đáp ứng của từng người bệnh.

PGS.TS.BS Nguyễn Đình Tùng cho biết: “Nếu trước đây, phẫu thuật tái tạo vú chủ yếu nhằm phục hồi hình thể, giúp phụ nữ tự tin hơn khi mặc trang phục và trong giao tiếp xã hội. Ngày nay, tái tạo vú hướng tới cả ba tiêu chí: hình dáng, sự mềm mại và cảm giác. Vì vậy, phương án tái tạo cần được cá thể hóa theo đặc điểm và nhu cầu của từng người bệnh, thay vì áp dụng một kỹ thuật chung cho tất cả.”

PGS.TS.BS Nguyễn Đình Tùng – Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ - Răng Hàm Mặt, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật các bệnh lý tuyến vú, Trung tâm Vú - Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc báo cáo tại hội nghị

Ở góc nhìn quốc tế, PGS.TS.BS Soong June Bae, PGS.TS.BS Sang Yull Kang cùng các chuyên gia Hàn Quốc sẽ phân tích những bằng chứng từ những ca phẫu thuật thành công trong giảm can thiệp hạch nách, thu hẹp phạm vi phẫu thuật dựa trên đáp ứng sau điều trị tiền phẫu.

Những nội dung này cho thấy phẫu thuật ung thư vú đang đứng trước một sự thay đổi quan trọng: không phải can thiệp nhiều hơn mà là xác định chính xác người bệnh cần can thiệp ở mức độ nào. Mục tiêu không chỉ là kiểm soát bệnh mà còn hạn chế biến chứng, giảm gánh nặng điều trị và bảo tồn chất lượng sống lâu dài.

Điều trị ung thư vú ngày càng cá thể hóa theo từng nhóm người bệnh

Bên cạnh phẫu thuật, các phương pháp điều trị toàn thân ung thư vú là một nội dung quan trọng được thảo luận trong hội nghị, tập trung vào việc lựa chọn chiến lược điều trị dựa trên đặc điểm sinh học, nguy cơ và diễn biến của từng nhóm người bệnh.

Các bài báo cáo trình bày các nội dung về điều trị nội tiết, điều trị bổ trợ và liệu pháp miễn dịch. Trong đó, PGS.TS.BS Joo Heung Kim - Trưởng Ban Triển lãm GBCC, Trưởng Ban Truyền thông KBCS, Đơn nguyên Ngoại Vú, Bệnh viện Yongin Severance sẽ cập nhật về cá thể hóa điều trị nội tiết ở ung thư vú Luminal giai đoạn sớm. Tiếp đó, PGS.TS.BS Sang Yull Kang chia sẻ những hướng điều trị bổ trợ mới và các chiến lược vượt qua tình trạng kháng nội tiết cho nhóm nguy cơ cao; trong khi PGS.TS.BS Soong June Bae phân tích chiến lược tối ưu liệu pháp miễn dịch trong ung thư vú di căn.

Các nội dung cho thấy xu hướng điều trị đang chuyển dần từ một chiến lược chung sang những lựa chọn được cân nhắc theo đặc điểm sinh học, nguy cơ và diễn biến bệnh. Cá thể hóa vì thế không chỉ là lựa chọn thuốc, mà còn là xác định đúng người bệnh, đúng thời điểm và đúng mức độ điều trị.

AI mở ra những khả năng mới trong chẩn đoán ung thư vú

Cùng với những thay đổi trong điều trị, công nghệ cũng đang tạo ra bước tiến mới trong chẩn đoán hình ảnh ung thư vú. Tại hội nghị, GS.TS.BS Eun Sook Ko - Ban Chuyên môn GBCC, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trường Y Đại học Sungkyunkwan, Samsung Medical Center sẽ cập nhật các ứng dụng AI trong chụp và phân tích MRI tuyến vú qua báo cáo “Ứng dụng AI trong chụp MRI: Từ chụp nhanh hơn đến đọc kết quả thông minh hơn”.

Nội dung tập trung vào khả năng ứng dụng AI để rút ngắn thời gian thu nhận và cải thiện chất lượng ảnh, hỗ trợ phát hiện và phân loại tổn thương, cũng như dự đoán đáp ứng điều trị tiền phẫu và hỗ trợ lập kế hoạch điều trị. AI không thay thế vai trò của bác sĩ, nhưng có thể trở thành một công cụ hỗ trợ trong quá trình xử lý và phân tích hình ảnh. Khi được kết hợp với đánh giá lâm sàng và các phương pháp chẩn đoán khác, công nghệ này giúp nâng cao độ chính xác và hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định phù hợp hơn.

Bên cạnh AI, phiên chẩn đoán còn đề cập hình ảnh học hạch nách, giải phẫu bệnh hạch nách, cách tiếp cận tăng sản tiểu thùy không điển hình (ALH) và ung thư biểu mô tiểu thùy tại chỗ (LCIS). Những nội dung này bổ sung các góc nhìn quan trọng trong đánh giá tổn thương và lựa chọn hướng xử trí phù hợp.

Từ phẫu thuật, điều trị cá thể hóa đến chẩn đoán hình ảnh, các nội dung tại hội nghị cùng hướng đến một thay đổi lớn trong điều trị ung thư vú: điều trị không chỉ nhằm kiểm soát bệnh mà còn phải phù hợp hơn với đặc điểm của từng người bệnh, hạn chế những can thiệp không cần thiết và hướng đến chất lượng sống lâu dài.

Khép lại các phiên khoa học, ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở việc giới thiệu tiến bộ mới mà còn ở khả năng chuyển hóa các cập nhật thành giá trị thực tế. Thông qua hợp tác với GBCC và KBCS, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh đã tạo diễn đàn chuyên sâu để các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc trực tiếp trao đổi về những xu hướng đang phát triển trong lĩnh vực điều trị ung thư vú, từ đó cập nhật chuyên môn mới vào thực hành chẩn đoán và điều trị ung thư vú tại Việt Nam.

Về Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh là bệnh viện đa khoa tại Hà Nội, phát triển theo định hướng chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, chú trọng đầu tư đội ngũ chuyên môn, trang thiết bị hiện đại và tăng cường hợp tác với các tổ chức y tế trong và ngoài nước. Trong lĩnh vực ung thư vú, bệnh viện triển khai chẩn đoán và điều trị với sự phối hợp giữa Khoa Ung bướu, Đơn nguyên Phụ khoa – Tuyến vú, Chẩn đoán hình ảnh, Giải phẫu bệnh cùng các chuyên khoa liên quan. Các trường hợp cần phối hợp nhiều chuyên khoa được đưa ra hội chẩn đa chuyên khoa (MDT), từ đó đánh giá toàn diện và xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp với đặc điểm bệnh của từng người bệnh. Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh chú trọng hợp tác quốc tế, đào tạo và trao đổi chuyên môn, tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ tiếp cận những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư, từng bước ứng dụng phù hợp vào thực hành lâm sàng tại Việt Nam. Về Hội nghị Ung thư Vú toàn cầu – GBCC Global Breast Cancer Conference (GBCC) là hội nghị quốc tế chuyên sâu về ung thư vú, quy tụ các chuyên gia, nhà nghiên cứu và bác sĩ từ nhiều quốc gia cùng trao đổi về những vấn đề mới trong chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu ung thư vú.

Thông qua các phiên khoa học và hoạt động trao đổi học thuật, GBCC là diễn đàn cập nhật những nghiên cứu, bằng chứng và xu hướng mới, đồng thời thúc đẩy kết nối và hợp tác chuyên môn giữa cộng đồng y khoa trong lĩnh vực ung thư vú trên thế giới. Về Hiệp hội Ung thư Vú Hàn Quốc – KBCS Korean Breast Cancer Society (KBCS) – Hiệp hội Ung thư Vú Hàn Quốc là tổ chức chuyên ngành quy tụ các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực ung thư vú tại Hàn Quốc. KBCS tập trung thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo, trao đổi học thuật và phát triển chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị ung thư vú.

KBCS đồng thời giữ vai trò chủ trì tổ chức GBCC, góp phần kết nối các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài Hàn Quốc, tạo diễn đàn chia sẻ những tiến bộ và kinh nghiệm thực hành trong lĩnh vực ung thư vú.