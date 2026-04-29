中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

“Nữ hoàng trái cây” đang vào mùa, tưởng ăn vui lại bổ dưỡng đáng kinh ngạc

Thứ Tư, 14:00, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quả mận là món quà đặc trưng của mùa hè. Không chỉ gây ấn tượng bởi vị chua ngọt, giòn tan, quả mận còn là một "kho báu" dinh dưỡng với những công dụng bất ngờ cho cơ thể.

Chống viêm nhiễm, ngừa ung thư

Quả mận chứa nhiều dưỡng chất thực vật, mang lại nhiều lợi ích chống oxy hóa, điều này đặc biệt đúng với các loại mận màu tím đậm, đỏ và xanh lam, có màu sắc từ anthocyanin, một loại flavonoid (một chất chống oxy hóa khác).

Chất chống oxy hóa là những chất hóa học giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi các gốc tự do, vốn có thể gây hại cho tế bào và mô. Chất chống oxy hóa cũng giúp giảm thiểu tình trạng viêm nhiễm. Đặc biệt, một đánh giá tổng hợp 54 nghiên cứu cho thấy rằng quả mận và các sản phẩm như rượu mận và chiết xuất mận có thể làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, chẳng hạn như ung thư vú hoặc ung thư đại tràng.

Quả mận là món quà đặc trưng của mùa hè, là "kho báu" dinh dưỡng với những công dụng bất ngờ cho cơ thể. (Ảnh minh họa)

Cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón

Quả mận nổi tiếng với hàm lượng chất xơ dồi dào và hợp chất isatin, sorbitol. Các chất này có tác dụng nhuận tràng tự nhiên, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và giảm thiểu tình trạng táo bón hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy uống nước ép mận có thể là một cách an toàn và tự nhiên để điều trị táo bón.

Kiểm soát đường huyết hiệu quả

Dù có vị ngọt khi chín, nhưng mận lại có chỉ số đường huyết (GI) rất thấp. Loại quả này cũng có thể hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin và làm chậm quá trình tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ lớn (một quả mận có khoảng 1 gam chất xơ). Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, do đó lượng đường trong máu tăng lên từ từ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người mắc bệnh tiểu đường. Một số nghiên cứu cho thấy ăn mận có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Bảo vệ tim mạch

Quả mận chứa nhiều quercetin, một loại polyphenol. Các hợp chất thực vật này rất giàu chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm. Các nghiên cứu cho thấy polyphenol có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Cải thiện trí nhớ

Các polyphenol trong quả mận cũng giúp giãn mạch máu, cải thiện lưu lượng máu lên não. Các nghiên cứu về polyphenol cho thấy chất dinh dưỡng này có thể cải thiện trí nhớ và chức năng não.

Giúp xương chắc khỏe

Các chất dinh dưỡng trong quả mận, như vitamin C, vitamin K và kali, giúp xương chắc khỏe hơn. Một nghiên cứu trên phụ nữ mãn kinh ăn mận khô mỗi ngày cho thấy tỷ lệ loãng xương thấp hơn và sức khỏe xương tổng thể được cải thiện.

Mặc dù rất tốt, nhưng bạn cần lưu ý 3 quy tắc sau để tránh tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe:

- Không ăn quá nhiều: Ăn quá nhiều mận (trên 10 quả/ngày) có thể gây nóng trong, nổi mụn nhọt và hại dạ dày do tính axit cao.

- Tránh ăn khi đói: Tính axit trong mận có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày nếu bụng đang rỗng.

- Người bị bệnh thận nên hạn chế: Mận chứa nhiều oxalate, chất này có thể gây cản trở hấp thụ canxi và hình thành sỏi thận.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ăn cà tím có tốt không? 7 lợi ích khiến bạn bất ngờ

5 thực phẩm càng ăn càng nhanh già, lại là món yêu thích của nhiều người

Những loại hạt hỗ trợ giảm huyết áp, tốt cho tim mạch

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe