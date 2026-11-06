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Nước dừa tốt cho sức khỏe, vì sao người bệnh thận cần dè chừng?

Thứ Sáu, 09:22, 06/11/2026
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VOV.VN - Nước dừa giúp bổ sung nước và khoáng chất, nhưng người mắc bệnh thận mạn cần thận trọng khi sử dụng. Hàm lượng kali cao trong thức uống này có thể làm tăng nguy cơ rối loạn điện giải khi chức năng thận suy giảm.

 

Vì sao người bệnh thận cần hạn chế nước dừa?

Khi mắc bệnh thận mạn, khả năng lọc máu và đào thải kali dư thừa suy giảm. Trong khi đó, nước dừa chứa khá nhiều kali, nếu uống quá nhiều có thể khiến khoáng chất này tích tụ trong máu, gây tăng kali máu. Tình trạng này có thể dẫn đến yếu cơ, rối loạn nhịp tim và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch. Vì vậy, người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng nước dừa phù hợp.

Tăng kali máu nguy hiểm như thế nào?

Tăng kali máu là tình trạng nồng độ kali trong máu vượt ngưỡng bình thường, có thể ảnh hưởng đến hoạt động của cơ và tim. Người bệnh có thể mệt mỏi, tê bì tay chân, yếu cơ, hồi hộp, đánh trống ngực hoặc rối loạn nhịp tim. Trường hợp nặng, tình trạng này có thể gây loạn nhịp nguy hiểm, thậm chí ngừng tim. Đáng chú ý, tăng kali máu đôi khi không có triệu chứng rõ ràng, vì vậy người bệnh thận cần xét nghiệm máu định kỳ để theo dõi.

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Nước dừa giúp bổ sung nước và khoáng chất, nhưng người mắc bệnh thận mạn cần thận trọng khi sử dụng

Những người bệnh thận nào cần đặc biệt thận trọng?

Không phải tất cả người mắc bệnh thận đều phải kiêng hoàn toàn nước dừa. Tuy nhiên, người bệnh thận mạn giai đoạn tiến triển, đang lọc máu, từng bị tăng kali máu, sử dụng thuốc giữ kali hoặc mắc bệnh tim mạch cần đặc biệt thận trọng. Ngoài nước dừa, người bệnh cũng nên kiểm soát kali từ các thực phẩm như chuối, cam, khoai tây, bơ và nước ép trái cây. Người có chức năng thận còn ổn định vẫn có thể uống nước dừa với lượng phù hợp theo tư vấn của bác sĩ, đồng thời cần tính đến tổng lượng kali và chất lỏng tiêu thụ mỗi ngày.

Cách uống nước dừa an toàn hơn cho người bệnh thận

Người mắc bệnh thận mạn nên uống nước dừa theo lượng bác sĩ hướng dẫn, tránh uống nhiều trong một lần hoặc dùng liên tục để thay nước lọc. Đồng thời, cần kiểm tra định kỳ nồng độ kali máu, chức năng thận và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung nước dừa, đặc biệt nếu từng bị tăng kali máu. Duy trì chế độ ăn kiểm soát muối, kali và lượng chất lỏng phù hợp giúp hạn chế biến chứng, bảo vệ chức năng thận.

Các loại nước uống người bệnh thận nên dùng

Người mắc bệnh thận mạn có thể cân nhắc nước lọc, nước đun sôi để nguội, nước ép táo, lê hoặc nho với lượng phù hợp. Một số loại sữa chuyên biệt cho người bệnh thận cũng có thể được sử dụng theo tư vấn chuyên môn. Oresol hoặc nước canh nhạt chỉ nên dùng khi có chỉ định của bác sĩ. Nhìn chung, lượng nước và kali tiêu thụ mỗi ngày cần căn cứ vào chức năng thận, khả năng bài tiết, kết quả xét nghiệm và tình trạng sức khỏe, không nên mặc định mọi thức uống tự nhiên đều an toàn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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