Không chỉ giúp giải khát, uống nước dừa còn có loạt lợi ích sức khỏe bất ngờ này

Nguồn khoáng chất và điện giải tự nhiên

Nước dừa chứa các chất điện giải quan trọng như kali, magie, natri và canxi, giúp duy trì sự cân bằng chất lỏng và hỗ trợ chức năng cơ bắp tối ưu. Đây là lý do vì sao nước dừa thường được sử dụng như một loại "nước tăng lực tự nhiên" hoàn hảo để bù đắp lượng khoáng chất bị mất đi qua mồ hôi sau khi vận động mạnh hoặc làm việc dưới nắng nóng.

Có thể có đặc tính chống oxy hóa

Nghiên cứu trên động vật cho thấy nước dừa chứa các hợp chất có tác dụng bảo vệ và chống oxy hóa. Hai trong số các chất dinh dưỡng thực vật có tác dụng này là axit shikimic và axit caffeic, và những lợi ích trong các nghiên cứu bao gồm giảm các chỉ số cholesterol và cải thiện sức khỏe gan. Tuy nhiên, cần có nhiều nghiên cứu hơn để chứng minh lợi ích này của nước dừa.

Nước dừa từ lâu đã được ví như thuốc bổ từ thiên nhiên, không chỉ bởi hương vị thanh mát mà còn nhờ bảng thành phần dinh dưỡng cực kỳ ấn tượng.

Có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận

Uống đủ nước rất quan trọng để tránh hình thành sỏi thận, sỏi được tạo ra khi các hợp chất như canxi và oxalat kết hợp với nhau tạo thành tinh thể và sỏi. Các nghiên cứu cho thấy uống nước dừa không chỉ làm giảm số lượng sỏi mà còn có vẻ như ngăn chúng bám vào thận và đường tiết niệu .

Hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ tim mạch

Nghiên cứu cho thấy hàm lượng kali dồi dào trong nước dừa có khả năng làm giãn mạch máu và đào thải bớt Natri dư thừa, từ đó giúp kiểm soát chỉ số huyết áp hiệu quả. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ nước dừa thường xuyên còn hỗ trợ giảm mức cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, góp phần ngăn ngừa các nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Cải thiện làn da, làm chậm quá trình lão hóa tế bào

Trong nước dừa có chứa Cytokinin, một hợp chất thực vật có khả năng điều chỉnh sự phát triển của tế bào và ngăn chặn các gốc tự do gây hại. Sử dụng nước dừa thường xuyên giúp cấp ẩm từ bên trong, làm mờ các vết thâm, giảm mụn trứng cá và mang lại một làn da căng mịn, tràn đầy sức sống mà không cần lạm dụng các loại mỹ phẩm hóa học.

Giúp hồi phục năng lượng

