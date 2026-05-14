Không chỉ giúp giải khát, uống nước dừa còn có loạt lợi ích sức khỏe bất ngờ này

Thứ Năm, 14:00, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nước dừa từ lâu đã được ví như thuốc bổ từ thiên nhiên, không chỉ bởi hương vị thanh mát mà còn nhờ bảng thành phần dinh dưỡng cực kỳ ấn tượng. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của nước dừa mà bạn không nên bỏ qua.

Nguồn khoáng chất và điện giải tự nhiên

Nước dừa chứa các chất điện giải quan trọng như kali, magie, natri và canxi, giúp duy trì sự cân bằng chất lỏng và hỗ trợ chức năng cơ bắp tối ưu. Đây là lý do vì sao nước dừa thường được sử dụng như một loại "nước tăng lực tự nhiên" hoàn hảo để bù đắp lượng khoáng chất bị mất đi qua mồ hôi sau khi vận động mạnh hoặc làm việc dưới nắng nóng.

Có thể có đặc tính chống oxy hóa

Nghiên cứu trên động vật cho thấy nước dừa chứa các hợp chất có tác dụng bảo vệ và chống oxy hóa. Hai trong số các chất dinh dưỡng thực vật có tác dụng này là axit shikimic và axit caffeic, và những lợi ích trong các nghiên cứu bao gồm giảm các chỉ số cholesterol và cải thiện sức khỏe gan. Tuy nhiên, cần có nhiều nghiên cứu hơn để chứng minh lợi ích này của nước dừa.

Nước dừa từ lâu đã được ví như thuốc bổ từ thiên nhiên, không chỉ bởi hương vị thanh mát mà còn nhờ bảng thành phần dinh dưỡng cực kỳ ấn tượng.

Có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận

Uống đủ nước rất quan trọng để tránh hình thành sỏi thận, sỏi được tạo ra khi các hợp chất như canxi và oxalat kết hợp với nhau tạo thành tinh thể và sỏi. Các nghiên cứu cho thấy uống nước dừa không chỉ làm giảm số lượng sỏi mà còn có vẻ như ngăn chúng bám vào thận và đường tiết niệu .

Hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ tim mạch

Nghiên cứu cho thấy hàm lượng kali dồi dào trong nước dừa có khả năng làm giãn mạch máu và đào thải bớt Natri dư thừa, từ đó giúp kiểm soát chỉ số huyết áp hiệu quả. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ nước dừa thường xuyên còn hỗ trợ giảm mức cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt, góp phần ngăn ngừa các nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Cải thiện làn da, làm chậm quá trình lão hóa tế bào

Trong nước dừa có chứa Cytokinin, một hợp chất thực vật có khả năng điều chỉnh sự phát triển của tế bào và ngăn chặn các gốc tự do gây hại. Sử dụng nước dừa thường xuyên giúp cấp ẩm từ bên trong, làm mờ các vết thâm, giảm mụn trứng cá và mang lại một làn da căng mịn, tràn đầy sức sống mà không cần lạm dụng các loại mỹ phẩm hóa học.

Giúp hồi phục năng lượng

Chất điện giải như kali, magiê, natri và canxi có vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng nồng độ chất lỏng trong cơ thể. Nước dừa chứa hàm lượng lớn chất điện giải giúp bù nước và các chất điện giải bị mất đi trong khi tập thể dục.

 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
VOV.VN - Làn da đều màu, mịn màng là mong muốn của nhiều người, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học khiến da dễ xỉn màu, khô ráp và xuất hiện nám, tàn nhang. Áp dụng đúng cách chăm sóc da sẽ giúp duy trì làn da khỏe mạnh, tươi sáng lâu dài.

VOV.VN - Nước mía chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp bù điện giải rất tốt vào những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, việc uống nước mía cũng có thể gây ra những biến động tiêu cực đối với một số nhóm người có bệnh lý nền hoặc cơ địa đặc biệt.

VOV.VN - Tóp mỡ là món ăn quen thuộc, hấp dẫn nhờ vị béo giòn nhưng lại chứa nhiều chất béo bão hòa và năng lượng. Ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu, ảnh hưởng tim mạch và sức khỏe chuyển hóa, đặc biệt với một số nhóm người cần hạn chế.

VOV.VN - Một nam bệnh nhân 31 tuổi rơi vào tình trạng hôn mê, sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp cấp với nguy cơ tử vong rất cao đã được các bác sĩ tại Côn Đảo, TP.HCM hồi sức thành công trong điều kiện không thể chuyển viện an toàn về đất liền.

VOV.VN - Sáng 13/5, tại Hà Nội, Tập đoàn TH và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, đánh dấu bước đi đột phá trong việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho đội ngũ đoàn viên, người lao động toàn hệ thống ngành Ngân hàng.

