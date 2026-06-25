Ôm vợ cũng khiến người đàn ông 35 tuổi trật khớp vai

Cách đây khoảng sáu tháng, anh H. (35 tuổi, Hà Nội) bị trật khớp vai sau cú ngã khi chơi bóng đá. Ngay lúc đó, anh cùng bạn đẩy cánh tay phải về phía sau vô tình giúp khớp vai trở về vị trí bình thường. Nghĩ rằng đã khỏi, anh không đến cơ sở y tế thăm khám hay điều trị.

Tuy nhiên, một thời gian sau, khớp vai bắt đầu liên tục tái trật. Ban đầu, tình trạng này chỉ xảy ra khi vận động sai tư thế. Về sau, ngay cả những động tác rất đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày cũng có thể khiến khớp vai “bật” khỏi ổ khớp. "Chỉ cần vòng tay ôm vợ hay đưa tay lên phơi quần áo thậm chí gãi lưng cũng khiến khớp vai bị trật. Có thời điểm, tình trạng này xảy ra 2 - 3 lần mỗi tuần. Sau mỗi lần như vậy, tôi lại tự nắn khớp tại nhà theo kinh nghiệm từ lần trật đầu tiên", bệnh nhân chia sẻ.

Khớp vai bị trật khỏi ổ khớp

Khớp vai liên tục tái trật, gây đau đớn và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày, buộc người đàn ông 35 tuổi phải tìm đến bệnh viện để điều trị.

Tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị trật khớp vai tái diễn. Tình trạng này làm cho chỏm xương cánh tay và ổ chảo khớp vai bị bào mòn, đồng thời làm tổn thương sụn viền, dây chằng, gân cơ, bao khớp, khiến khớp vai lỏng lẻo.

ThS.BS Trương Xuân Quang, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết: “Khớp vai là khớp có biên độ vận động lớn với cấu trúc phức tạp gồm sụn viền, bao khớp, dây chằng và hệ thống gân cơ giúp duy trì độ vững và chức năng vận động. Khi xảy ra trật khớp vai, không chỉ chỏm xương cánh tay bị lệch khỏi ổ khớp mà các cấu trúc giữ vững khớp cũng có thể bị bào mòn rách hoặc giãn. Nếu chỉ nắn khớp về vị trí ban đầu mà không điều trị triệt để các tổn thương đi kèm, khớp vai sẽ dần mất vững, trở nên lỏng lẻo và dễ tái trật”.

ThS.BS Trương Xuân Quang thăm khám cho bệnh nhân. Nguồn BVĐK Hồng Ngọc

Theo bác sĩ Quang, với các trường hợp trật khớp vai lần đầu, người bệnh thường có thể điều trị bảo tồn bằng nắn chỉnh kết hợp bất động và phục hồi chức năng. Nếu khớp vai bị trật tái diễn nhưng chưa gây bào mòn xương hay tổn thương nặng dây chằng, bao khớp, người bệnh có thể được chỉ định phẫu thuật nội soi để tái tạo độ vững cho khớp.

"Với trường hợp này, tổn thương đã nặng, chúng tôi phải phẫu thuật lấy một phần xương đòn để tái tạo ổ chảo khớp vai, tạo thành một “gờ chặn” giúp giữ vững chỏm xương cánh tay, tăng độ ổn định của khớp, cải thiện khả năng vận động và giảm nguy cơ tái phát. Bởi nếu chỉ phẫu thuật nội soi, nguy cơ tái trật rất cao do phần xương bị bào mòn không được khắc phục, khớp vai vẫn thiếu cấu trúc xương đủ vững để giữ chỏm xương cánh tay.", bác sĩ Quang cho biết.

Sau khoảng 1 giờ, ca phẫu thuật được thực hiện thành công. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, có thể tự sinh hoạt và đang tích cực tập phục hồi chức năng để sớm lấy lại tầm vận động, trở lại công việc và các hoạt động thể thao.

Bác sĩ Quang khuyến cáo người bệnh không nên chủ quan tự nắn chỉnh khớp vai tại nhà khi bị trật khớp. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau vai, hạn chế vận động hoặc từng bị trật khớp vai sau chấn thương, cần thăm khám sớm tại cơ sở y tế để được đánh giá và điều trị kịp thời, tránh tổn thương nặng hơn và các biến chứng về sau.

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