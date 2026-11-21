Một tô phở bò bao nhiêu calo?

Lượng calo trong một tô phở bò phụ thuộc vào loại thịt, lượng bánh phở, nước dùng và cách chế biến. Trung bình, một tô cung cấp khoảng 350-400 kcal; trong đó phở bò tái và phở bò viên khoảng 431 kcal, phở bò chín khoảng 456 kcal. Mức năng lượng thực tế có thể cao hơn nếu tô phở lớn, nhiều bánh, thịt mỡ hoặc nước dùng béo. Vì vậy, người muốn kiểm soát cân nặng nên chú ý khẩu phần, hạn chế gọi thêm bánh phở, chọn thịt nạc và cân đối năng lượng từ các bữa ăn trong ngày.

Ăn phở bò hàng ngày có tốt không?

Phở bò ít chất xơ, dễ gây mất cân đối dinh dưỡng

Một tô phở bò cung cấp năng lượng chủ yếu từ tinh bột trong bánh phở và protein trong thịt bò. Theo ước tính, tô phở gồm 140g bánh phở, 100g thịt bò và 350ml nước dùng có thể chứa khoảng 350-400 kcal. Tuy nhiên, món ăn này khá ít chất xơ, trong khi hàm lượng chất béo và muối có thể đáng kể.

Phở bò là món ăn quen thuộc, cung cấp tinh bột và protein

Nếu thường xuyên ăn phở mà ít bổ sung rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt, cơ thể có thể thiếu chất xơ, ảnh hưởng đến tiêu hóa và làm tăng nguy cơ táo bón. Vì vậy, cần tăng rau ăn kèm và đa dạng thực phẩm trong các bữa ăn.

Ăn phở thường xuyên có thể khiến cơ thể nạp nhiều muối

Nước dùng và gia vị khiến một tô phở có thể chứa khoảng 3,8g muối, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày. Nếu tiếp tục ăn các thực phẩm mặn trong ngày, tổng lượng muối có thể vượt mức khuyến nghị.

Tiêu thụ quá nhiều muối kéo dài có liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch. Lượng natri cao cũng có thể làm tăng bài tiết canxi qua nước tiểu, không có lợi cho sức khỏe xương và làm tăng nguy cơ sỏi thận ở một số người.

Người yêu thích phở bò vẫn có thể thưởng thức nhưng nên chọn thịt nạc, hạn chế nước béo, giảm gia vị mặn và tăng rau ăn kèm. Quan trọng hơn, cần kết hợp đa dạng thực phẩm để bảo đảm cân bằng dinh dưỡng.