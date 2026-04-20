中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phụ nữ uống cà phê mỗi ngày: Thói quen tốt hay tiềm ẩn rủi ro?

Thứ Hai, 11:28, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cà phê là thức uống quen thuộc giúp nhiều phụ nữ tỉnh táo và duy trì năng lượng mỗi ngày. Tuy nhiên, thói quen uống cà phê thường xuyên cũng có thể mang lại cả lợi ích lẫn rủi ro nếu sử dụng không hợp lý.

Phụ nữ uống cà phê mỗi ngày có tốt không?

Uống cà phê mỗi ngày là thói quen phổ biến và có thể mang lại một số lợi ích nhất định nếu sử dụng ở mức hợp lý.

Cải thiện sự tỉnh táo và hiệu suất làm việc

Lợi ích rõ rệt nhất của cà phê là giúp tăng sự tỉnh táo và nâng cao hiệu suất làm việc. Caffeine có khả năng ức chế thụ thể adenosine trong não, từ đó giảm cảm giác buồn ngủ, tăng khả năng tập trung và phản xạ tinh thần. Nhờ đó, phụ nữ có thể duy trì năng lượng ổn định hơn trong ngày, giảm mệt mỏi và hỗ trợ hoạt động trí não, đặc biệt khi phải làm việc căng thẳng hoặc thiếu ngủ.

Hỗ trợ chuyển hóa và kiểm soát cân nặng

Nhiều người quan tâm phụ nữ uống cà phê mỗi ngày có tốt không cũng vì tác động đến cân nặng. Caffeine có thể kích thích sinh nhiệt, làm tăng nhẹ mức tiêu hao năng lượng của cơ thể. Đồng thời, cà phê còn góp phần thúc đẩy quá trình đốt mỡ ở mức độ vừa phải và có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, hiệu quả này chỉ mang tính hỗ trợ và không thay thế chế độ ăn uống, vận động hợp lý.

phu nu uong ca phe moi ngay thoi quen tot hay tiem an rui ro hinh anh 1
Cà phê là thức uống quen thuộc giúp nhiều phụ nữ tỉnh táo và duy trì năng lượng mỗi ngày

Lợi ích tim mạch khi dùng vừa phải

Khi tiêu thụ ở mức hợp lý, cà phê có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Một số nghiên cứu quan sát cho thấy, uống cà phê điều độ có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cải thiện độ nhạy insulin. Caffeine có thể làm tăng huyết áp nhẹ trong thời gian ngắn, nhưng ở người khỏe mạnh, tác động này thường không kéo dài nếu sử dụng đúng mức khuyến nghị.

Tác động tích cực đến tâm trạng

Caffeine có khả năng kích thích giải phóng dopamine và một số chất dẫn truyền thần kinh, giúp cải thiện cảm xúc và tạo cảm giác hưng phấn nhẹ. Nhờ đó, uống cà phê điều độ có thể hỗ trợ giảm căng thẳng mức độ nhẹ, tăng sự hứng khởi và cải thiện tinh thần trong sinh hoạt hằng ngày.

Rủi ro khi phụ nữ uống cà phê mỗi ngày quá mức

Ảnh hưởng đến nội tiết tố nữ

Tiêu thụ quá nhiều cà phê có thể ảnh hưởng đến hệ nội tiết. Ở một số phụ nữ nhạy cảm, việc uống nhiều caffeine có thể làm các triệu chứng tiền kinh nguyệt trở nên rõ rệt hơn như căng ngực, bồn chồn hoặc lo âu.

Rối loạn giấc ngủ

Một trong những tác dụng phụ phổ biến là ảnh hưởng đến giấc ngủ. Caffeine có thời gian bán hủy trung bình khoảng 5-7 giờ, vì vậy một lượng đáng kể vẫn tồn tại trong cơ thể sau nhiều giờ. Nếu uống vào buổi chiều hoặc tối, cà phê có thể gây khó ngủ, ngủ không sâu hoặc thức giấc giữa đêm. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài có thể tác động đến chuyển hóa, tâm trạng và sức khỏe tim mạch.

Tác động đến tim mạch và huyết áp

Tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể khiến nhịp tim tăng nhanh, gây cảm giác hồi hộp hoặc đánh trống ngực, đặc biệt ở người nhạy cảm. Ngoài ra, caffeine còn kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm huyết áp tăng tạm thời. Với phụ nữ có tiền sử tăng huyết áp hoặc rối loạn nhịp tim, uống cà phê quá mức có thể khiến triệu chứng rõ rệt hơn.

Tác động đến hệ tiêu hóa

Cà phê có thể kích thích tiết acid dạ dày, đặc biệt khi uống lúc đói. Điều này có thể gây khó chịu tiêu hóa ở người nhạy cảm. Với người mắc viêm dạ dày hoặc trào ngược dạ dày thực quản, caffeine có thể làm tăng triệu chứng ợ nóng, đau rát và khó chịu vùng thượng vị.

Uống bao nhiêu cà phê mỗi ngày là an toàn cho phụ nữ?

Phụ nữ có thể uống cà phê mỗi ngày nếu kiểm soát lượng caffeine hợp lý, khoảng 200-300 mg/ngày; riêng phụ nữ mang thai hoặc cho con bú nên dưới 200 mg. Người có bệnh tim mạch, lo âu hoặc mất ngủ nên tham khảo bác sĩ trước khi sử dụng. Ngoài ra, không nên uống khi đói, tránh dùng quá nhiều, hạn chế uống trước giờ ngủ và giảm đường hoặc sữa đặc để tránh dư thừa năng lượng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: uống cà phê phụ nữ uống cà phê mỗi ngày thói quen uống cà phê lợi ích khi uống cà phê
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát hiện thêm tin vui bất ngờ cho những người uống từ 1-4 ly cà phê mỗi ngày

VOV.VN - Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố trên Journal of Health, Population and Nutrition, việc uống từ 1–4 ly cà phê mỗi ngày có thể là một trong những cách đơn giản giúp giảm nguy cơ suy tim.

Uống cà phê vào thời điểm này rất hại cho sức khỏe

VOV.VN - Cà phê chỉ thực sự tốt khi được uống đúng thời điểm và đúng liều lượng. Việc lạm dụng hoặc uống sai cách không chỉ làm mất đi lợi ích vốn có mà còn gây ra những hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng. Dưới đây là 5 kiểu uống cà phê cực hại sức khỏe lại ít người chú ý.

Uống cà phê 2-3 ly mỗi ngày tốt cho tim mạch nhưng uống nhiều cực nguy hiểm

VOV.VN - Bệnh nhân 53 tuổi ở Cần Thơ nhập viện vì nhồi máu cơ tim, với thói quen uống 10 ly cà phê mỗi ngày cùng các yếu tố nguy cơ khác, cảnh báo nguy cơ “nhiễm độc caffeine” cho tim mạch.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe