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Quả hồng ngâm ngon, bổ nhưng 5 nhóm người này cần thận trọng

Thứ Năm, 11:36, 15/10/2026
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VOV.VN - Hồng ngâm có vị ngọt giòn, giàu dưỡng chất nhưng không phù hợp với tất cả mọi người. Người mắc bệnh tiêu hóa, đái tháo đường hoặc cần kiểm soát khoáng chất trong khẩu phần nên thận trọng khi ăn loại quả này.

Người từng phẫu thuật dạ dày

Người từng phẫu thuật dạ dày, đặc biệt là cắt một phần hoặc nối tắt dạ dày, nên thận trọng khi ăn hồng ngâm do chức năng tiêu hóa thay đổi, làm tăng nguy cơ hình thành khối bã thức ăn. Tannin trong quả hồng, nhất là quả còn chát, có thể góp phần tạo khối bã gây đau bụng, buồn nôn, nôn hoặc tắc nghẽn đường tiêu hóa. Vì vậy, nhóm này nên hỏi ý kiến bác sĩ về khẩu phần phù hợp và đi khám nếu xuất hiện triệu chứng bất thường.

Người mắc đái tháo đường

Người mắc đái tháo đường nên kiểm soát lượng hồng ngâm tiêu thụ vì quả chứa đường tự nhiên và carbohydrate, có thể làm tăng đường huyết sau ăn. Người bệnh không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn nhưng cần ăn với khẩu phần phù hợp, tính lượng carbohydrate trong chế độ ăn và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

qua hong ngam ngon, bo nhung 5 nhom nguoi nay can than trong hinh anh 1
Hồng ngâm có vị ngọt giòn, giàu dưỡng chất nhưng không phù hợp với tất cả mọi người

Người cao tuổi có khả năng nhai kém

Người cao tuổi mất răng, răng yếu hoặc khó nhai nên thận trọng khi ăn hồng ngâm vì dễ bị hóc nghẹn, khó tiêu và tăng nguy cơ hình thành khối bã thức ăn. Để ăn an toàn, nên chọn quả mềm, cắt miếng nhỏ và nhai kỹ. Người khó nuốt hoặc mắc bệnh đường tiêu hóa cần tham khảo ý kiến nhân viên y tế để lựa chọn thực phẩm phù hợp.

Người mắc bệnh thận mạn cần hạn chế kali

Người mắc bệnh thận mạn, đặc biệt là người được chỉ định hạn chế kali, cần chú ý lượng hồng ngâm tiêu thụ. Khi chức năng thận suy giảm, kali có thể tích tụ trong máu, gây yếu cơ và rối loạn nhịp tim. Tuy nhiên, không phải ai mắc bệnh thận mạn cũng cần kiêng hồng; lượng ăn nên căn cứ vào kết quả xét nghiệm và hướng dẫn của bác sĩ.

Một số đối tượng khác cần lưu ý khi ăn hồng ngâm

Ngoài ra, trẻ nhỏ dưới 3 tuổi cần được ăn hồng đã cắt nhỏ hoặc nghiền phù hợp để tránh hóc nghẹn. Người từng dị ứng với quả hồng nên tránh ăn lại khi chưa được bác sĩ đánh giá; nếu khó thở hoặc sưng lưỡi, họng, cần cấp cứu ngay. Người thừa cân, béo phì nên kiểm soát khẩu phần và tổng năng lượng nạp vào. Người khỏe mạnh có thể ăn hồng ngâm với lượng vừa phải, ưu tiên quả chín, đã khử chát đúng cách và rửa sạch trước khi ăn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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