English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Loại quả giá rẻ có vào mùa thu, ăn thường xuyên thêm trẻ khoẻ

Thứ Bảy, 14:00, 05/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quả hồng là loại trái cây đặc trưng nổi tiếng của mùa thu. Không chỉ thu hút người ăn bởi hương vị ngọt thanh, dẻo thơm, quả hồng còn là một kho báu dinh dưỡng mang lại vô vàn tác dụng tích cực cho sức khỏe toàn diện.

Tăng cường thị lực và bảo vệ mắt

Quả hồng chứa hàm lượng vitamin A vô cùng dồi dào cùng các chất chống oxy hóa quan trọng như lutein và zeaxanthin. Các dưỡng chất này đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ tế bào võng mạc, tăng cường thị lực vào ban đêm, hạn chế tình trạng mỏi mắt và làm giảm đáng kể nguy cơ thoái hóa điểm vàng hay đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi.

Bảo vệ tim mạch và giảm căng thẳng thành mạch

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa chất xơ hòa tan, flavonoid và các hợp chất chống oxy hóa polyphenol, quả hồng giúp hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu hiệu quả. Bên cạnh đó, hàm lượng kali tự nhiên trong loại quả này giúp điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên thành mạch và ngăn ngừa rủi ro mắc các bệnh lý nguy hiểm về tim mạch.

loai qua gia re co vao mua thu, an thuong xuyen them tre khoe hinh anh 1
Quả hồng là một kho báu dinh dưỡng mang lại vô vàn tác dụng tích cực cho sức khỏe toàn diện.

Hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường ruột

Chất xơ dồi dào trong quả hồng đóng vai trò kích thích nhu động ruột, tăng khối lượng phân và giúp quá trình bài tiết diễn ra trơn tru hơn. Bổ sung quả hồng chín đúng cách giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh có lợi trong đường ruột, ngăn ngừa táo bón và tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống viêm

Một quả hồng trung bình có thể cung cấp phần lớn nhu cầu vitamin C hằng ngày cho cơ thể, giúp kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu để chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh. Ngoài ra, các hợp chất chống viêm tự nhiên như carotenoid và flavonoid trong quả hồng hỗ trợ làm giảm các phản ứng viêm mãn tính bên trong cơ thể.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng

Mặc dù có vị ngọt tự nhiên, quả hồng lại giàu chất xơ và nước, giúp làm chậm tốc độ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu sau khi ăn. Việc ăn quả hồng vào các bữa phụ giúp bạn kiểm soát tốt các cơn thèm ăn vặt, ngăn ngừa tình trạng nạp quá nhiều calo và hỗ trợ hiệu quả cho quá trình duy trì vóc dáng.

Chống lão hóa và làm đẹp da

Các polyphenol cùng vitamin C và E trong quả hồng là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa các gốc tự do, nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương tế bào và lão hóa sớm. Tiêu thụ quả hồng đều đặn giúp bảo vệ cấu trúc collagen trên da, giữ cho làn da luôn mịn màng, tươi trẻ và giảm thiểu sự xuất hiện của các nếp nhăn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Loại quả ăn mỗi ngày dưỡng tim, bổ não lại không lo tăng cân
Loại quả ăn mỗi ngày dưỡng tim, bổ não lại không lo tăng cân

VOV.VN - Táo không chỉ là một loại trái cây giòn ngọt, mọng nước, dễ ăn mà còn được mệnh danh là "kho báu dinh dưỡng" nhờ chứa hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cực kỳ phong phú. Vậy loại quả này có những lợi ích gì cho sức khoẻ.

Loại quả ăn mỗi ngày dưỡng tim, bổ não lại không lo tăng cân

Loại quả ăn mỗi ngày dưỡng tim, bổ não lại không lo tăng cân

VOV.VN - Táo không chỉ là một loại trái cây giòn ngọt, mọng nước, dễ ăn mà còn được mệnh danh là "kho báu dinh dưỡng" nhờ chứa hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cực kỳ phong phú. Vậy loại quả này có những lợi ích gì cho sức khoẻ.

Không uống rượu bia vẫn hại gan: 9 thói quen cần tránh
Không uống rượu bia vẫn hại gan: 9 thói quen cần tránh

VOV.VN - Không uống rượu bia chưa đủ để bảo vệ gan. Chế độ ăn, cân nặng, vận động, thuốc và nhiều thói quen sinh hoạt khác cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe gan.

Không uống rượu bia vẫn hại gan: 9 thói quen cần tránh

Không uống rượu bia vẫn hại gan: 9 thói quen cần tránh

VOV.VN - Không uống rượu bia chưa đủ để bảo vệ gan. Chế độ ăn, cân nặng, vận động, thuốc và nhiều thói quen sinh hoạt khác cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe gan.

Ăn cơm đúng cách: 6 bí quyết hỗ trợ giữ dáng
Ăn cơm đúng cách: 6 bí quyết hỗ trợ giữ dáng

VOV.VN - Muốn giữ dáng không nhất thiết phải bỏ cơm. Điều quan trọng là kiểm soát khẩu phần, kết hợp rau, protein và điều chỉnh cách ăn để cân đối năng lượng.

Ăn cơm đúng cách: 6 bí quyết hỗ trợ giữ dáng

Ăn cơm đúng cách: 6 bí quyết hỗ trợ giữ dáng

VOV.VN - Muốn giữ dáng không nhất thiết phải bỏ cơm. Điều quan trọng là kiểm soát khẩu phần, kết hợp rau, protein và điều chỉnh cách ăn để cân đối năng lượng.

Loại hạt tỷ đô được ví như vị thuốc bổ tim, sáng mắt và khỏe xương khớp
Loại hạt tỷ đô được ví như vị thuốc bổ tim, sáng mắt và khỏe xương khớp

VOV.VN - Hạt điều không chỉ là món ăn vọt thơm ngon, béo ngậy được ưa chuộng trên toàn thế giới mà còn là một "nhà máy dinh dưỡng" thu nhỏ. Chứa hàm lượng cao chất béo lành mạnh, protein, cùng các vitamin và khoáng chất thiết yếu, hạt điều mang lại vô số giá trị tích cực cho sức khỏe.

Loại hạt tỷ đô được ví như vị thuốc bổ tim, sáng mắt và khỏe xương khớp

Loại hạt tỷ đô được ví như vị thuốc bổ tim, sáng mắt và khỏe xương khớp

VOV.VN - Hạt điều không chỉ là món ăn vọt thơm ngon, béo ngậy được ưa chuộng trên toàn thế giới mà còn là một "nhà máy dinh dưỡng" thu nhỏ. Chứa hàm lượng cao chất béo lành mạnh, protein, cùng các vitamin và khoáng chất thiết yếu, hạt điều mang lại vô số giá trị tích cực cho sức khỏe.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe