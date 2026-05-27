Que test nhanh ma túy hoạt động thế nào, khi nào test nhanh cho kết quả dương tính

Theo thông tin từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), test nhanh ma túy là phương pháp sàng lọc giúp phát hiện chất ma túy hoặc các chất chuyển hóa của chúng trong cơ thể. Test nhanh ma tuy thường được thực hiện thông qua mẫu nước tiểu, nước bọt hoặc đôi khi là máu và tóc.

Cơ chế hoạt động của que test nhanh ma túy dựa trên phản ứng giữa chất ma túy và kháng thể có trong que thử. Tùy loại kit xét nghiệm, người dùng sẽ lấy mẫu nước tiểu hoặc nước bọt rồi nhỏ vào vùng quy định trên que test hoặc cốc test.

Trong trường hợp mẫu thử chứa chất ma túy vượt ngưỡng, chất này sẽ gắn với kháng thể, làm vạch T (test line) trên que test không xuất hiện. Kết quả này được hiểu là dương tính với ma túy. Vì test nhanh chỉ mang tính chất tầm soát, nếu phát hiện dấu hiệu của chất gây nghiện, mẫu thử phải được chuyển tới phòng xét nghiệm để thực hiện các phương pháp chuyên sâu hơn.

Test nhanh ma tuy thường được thực hiện thông qua mẫu nước tiểu, nước bọt hoặc đôi khi là máu và tóc.

Nếu mẫu thử không chứa ma túy hoặc nồng độ quá thấp, vạch T sẽ xuất hiện. Lúc này, kết quả được xem là âm tính. Đặc biệt, que test nhanh ma túy luôn có vạch C (control) nhằm xác nhận bộ xét nghiệm hoạt động bình thường. Trong trường hợp, không xuất hiện vạch C, kết quả test nhanh sẽ được coi là không hợp lệ.

Thời gian chất ma túy có thể được phát hiện trong cơ thể phụ thuộc vào cơ chế đào thải của từng loại cũng như phương pháp xét nghiệm được sử dụng. Bên cạnh đó, tùy thuộc vào loại mẫu thử được thu thập mà khả năng tầm soát ma túy sẽ khác nhau.

Xét nghiệm máu phản ánh trạng thái nhiễm chất trong thời gian ngắn nhất. Kế đến là xét nghiệm nước tiểu với khả năng lưu giữ chất chuyển hóa từ vài ngày đến vài tuần. Cuối cùng, xét nghiệm tóc, có thể ghi nhận lịch sử sử dụng chất ma túy kéo dài suốt nhiều tháng trước đó.

Lưu ý, thời gian tồn tại của chất ma túy trong cơ thể cũng chịu ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân như tần suất sử dụng, liều lượng, thể trạng, tốc độ chuyển hóa, chức năng gan thận và mức độ hydrat hóa.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng nhấn mạnh rằng, test nhanh ma túy vẫn chỉ là phương pháp sàng lọc ban đầu, không phải xét nghiệm khẳng định cuối cùng. Trong một số trường hợp đặc biệt, test nhanh vẫn có thể xảy ra dương tính giả hoặc âm tính giả có thể do thực hiện test chưa đúng, bảo quản que thử hoặc nước tiểu sai cách hoặc sử dụng thuốc kê đơn trước khi test.

Khi cần xác nhận một cách chính xác, kết quả test nhanh dương tính với ma túy thường sẽ được kiểm tra lại bằng các phương pháp chuyên sâu như GC-MS (sắc ký khí khối phổ), LC-MS/MS, hoặc các xét nghiệm phân tích trong phòng thí nghiệm.