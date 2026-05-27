Que test nhanh ma túy hoạt động thế nào, khi nào test nhanh cho kết quả dương tính

Thứ Tư, 06:10, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Que thử ma túy (hay test nhanh ma túy) là công cụ phổ biến nhất hiện nay để phát hiện sự hiện diện của chất gây nghiện trong cơ thể. Song, nhiều người vẫn chưa biết que thử ma túy hoạt động như thế nào? Và trong trường hợp nào thì test nhanh sẽ cho kết quả dương tính?

Theo thông tin từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), test nhanh ma túy là phương pháp sàng lọc giúp phát hiện chất ma túy hoặc các chất chuyển hóa của chúng trong cơ thể. Test nhanh ma tuy thường được thực hiện thông qua mẫu nước tiểu, nước bọt hoặc đôi khi là máu và tóc.

Cơ chế hoạt động của que test nhanh ma túy dựa trên phản ứng giữa chất ma túy và kháng thể có trong que thử. Tùy loại kit xét nghiệm, người dùng sẽ lấy mẫu nước tiểu hoặc nước bọt rồi nhỏ vào vùng quy định trên que test hoặc cốc test.

Trong trường hợp mẫu thử chứa chất ma túy vượt ngưỡng, chất này sẽ gắn với kháng thể, làm vạch T (test line) trên que test không xuất hiện. Kết quả này được hiểu là dương tính với ma túy. Vì test nhanh chỉ mang tính chất tầm soát, nếu phát hiện dấu hiệu của chất gây nghiện, mẫu thử phải được chuyển tới phòng xét nghiệm để thực hiện các phương pháp chuyên sâu hơn.

Test nhanh ma tuy thường được thực hiện thông qua mẫu nước tiểu, nước bọt hoặc đôi khi là máu và tóc. 

Nếu mẫu thử không chứa ma túy hoặc nồng độ quá thấp, vạch T sẽ xuất hiện. Lúc này, kết quả được xem là âm tính. Đặc biệt, que test nhanh ma túy luôn có vạch C (control) nhằm xác nhận bộ xét nghiệm hoạt động bình thường. Trong trường hợp, không xuất hiện vạch C, kết quả test nhanh sẽ được coi là không hợp lệ.

Thời gian chất ma túy có thể được phát hiện trong cơ thể phụ thuộc vào cơ chế đào thải của từng loại cũng như phương pháp xét nghiệm được sử dụng. Bên cạnh đó, tùy thuộc vào loại mẫu thử được thu thập mà khả năng tầm soát ma túy sẽ khác nhau.

Xét nghiệm máu phản ánh trạng thái nhiễm chất trong thời gian ngắn nhất. Kế đến là xét nghiệm nước tiểu với khả năng lưu giữ chất chuyển hóa từ vài ngày đến vài tuần. Cuối cùng, xét nghiệm tóc, có thể ghi nhận lịch sử sử dụng chất ma túy kéo dài suốt nhiều tháng trước đó.

Lưu ý, thời gian tồn tại của chất ma túy trong cơ thể cũng chịu ảnh hưởng của các yếu tố cá nhân như tần suất sử dụng, liều lượng, thể trạng, tốc độ chuyển hóa, chức năng gan thận và mức độ hydrat hóa.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng nhấn mạnh rằng, test nhanh ma túy vẫn chỉ là phương pháp sàng lọc ban đầu, không phải xét nghiệm khẳng định cuối cùng. Trong một số trường hợp đặc biệt, test nhanh vẫn có thể xảy ra dương tính giả hoặc âm tính giả có thể do thực hiện test chưa đúng, bảo quản que thử hoặc nước tiểu sai cách hoặc sử dụng thuốc kê đơn trước khi test.

Khi cần xác nhận một cách chính xác, kết quả test nhanh dương tính với ma túy thường sẽ được kiểm tra lại bằng các phương pháp chuyên sâu như GC-MS (sắc ký khí khối phổ), LC-MS/MS, hoặc các xét nghiệm phân tích trong phòng thí nghiệm.

Thực hư độ chính xác của việc tự "test ma túy" tại nhà

VOV.VN - Chuyên gia y tế: Với người sử dụng ma túy không thường xuyên, sau khoảng 3-5 ngày ngừng sử dụng, các xét nghiệm ma túy trong máu hoặc nước tiểu sẽ cho kết quả âm tính. Âm tính giả còn có thể xảy ra nếu mẫu nước tiểu bị pha loãng, lấy quá sớm hoặc quá muộn sau thời gian sử dụng ma túy

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Theo FDA
Phát hiện nhiều nhóm tổ chức sử dụng ma túy ở Hà Nội

VOV.VN - Công an Hà Nội cho biết lực lượng công an các địa phương trên địa bàn đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Công an phường Phú Mỹ triệt phá đường dây ma túy, khởi tố 21 đối tượng

VOV.VN - Ngày 25/5, Công an phường Phú Mỹ (TP. Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), TP.HCM thông tin, lực lượng công an phường vừa triệt xóa một đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sao Việt 25-5: Tuấn Hưng tự xét nghiệm, Lệ Quyên đáp trả trước tin đồn ma túy

VOV.VN - Trước làn sóng tin đồn các nghệ sĩ liên quan đến chất kích thích, ma túy, nghiệm ngập. Ca sĩ Tuấn Hưng lựa chọn công khai tự xét nghiệm ma túy. Trong khi đó ca sĩ Lệ Quyên lại có phản ứng hoàn toàn khác biệt.

Cảnh báo tình trạng pha Fentanyl vào ma túy tăng độ phê

VOV.VN - Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố, sở y tế, các bệnh viện, cơ sở kinh doanh dược… yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm soát thuốc có chứa hoạt chất fentanyl nhằm ngăn nguy cơ thất thoát, bị sử dụng vào mục đích bất hợp pháp.

