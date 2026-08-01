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Rau củ quả đông lạnh: Giữ nguyên dinh dưỡng hay mất chất?

Thứ Bảy, 09:18, 01/08/2026
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VOV.VN - Rau củ quả đông lạnh được thu hoạch, sơ chế và cấp đông ở nhiệt độ thấp nhằm kéo dài thời gian bảo quản, đồng thời giữ lại phần lớn dưỡng chất. Vậy thực phẩm đông lạnh có thực sự tốt cho sức khỏe và có thể thay thế rau củ quả tươi?

Rau củ quả đông lạnh có giữ được giá trị dinh dưỡng?

Rau củ thường được cấp đông sớm sau thu hoạch để hạn chế mất chất. Nghiên cứu cho thấy, đông lạnh khoảng 2 tháng không làm thay đổi đáng kể phytochemical, nhưng mức độ bảo toàn dinh dưỡng tùy từng loại. Bông cải xanh đông lạnh có thể nhiều riboflavin hơn rau tươi, trong khi đậu Hà Lan, cà rốt và rau bina có thể giảm beta-carotene. Một số loại như cải xoăn lại có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn sau cấp đông. Tuy nhiên, chần và gia nhiệt có thể làm hao hụt vitamin C, thiamine; riêng vitamin C có thể giảm 10-80% ở một số loại rau.

Rau củ quả đông lạnh có tốt không?

Rau củ quả đông lạnh mang lại sự tiện lợi, giúp tiết kiệm thời gian sơ chế, dễ bảo quản và có thể sử dụng quanh năm, đồng thời thường có giá hợp lý hơn rau tươi. Khi được lựa chọn phù hợp, nhóm thực phẩm này vẫn cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Tăng cường rau quả trong khẩu phần ăn cũng được cho là góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính như tim mạch, ung thư và tiểu đường type 2.

rau cu qua dong lanh giu nguyen dinh duong hay mat chat hinh anh 1
Rau củ thường được cấp đông sớm sau thu hoạch để hạn chế suy giảm chất lượng

Tiện lợi và tiết kiệm chi phí

Rau đông lạnh thường đã được sơ chế, vì vậy người dùng không phải mất quá nhiều thời gian chuẩn bị trước khi chế biến. Đây là lựa chọn phù hợp với những người bận rộn hoặc muốn rút ngắn thời gian nấu các bữa ăn hàng ngày.

Thời gian bảo quản dài cũng giúp hạn chế tình trạng rau bị hỏng do không sử dụng kịp. Người dùng có thể lấy lượng vừa đủ cho mỗi bữa ăn, phần còn lại tiếp tục bảo quản trong ngăn đá, từ đó giảm nguy cơ lãng phí thực phẩm.

Lợi ích sức khỏe

Tăng lượng rau quả trong khẩu phần ăn hàng ngày mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhóm thực phẩm này cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ hoạt động của cơ thể và hệ miễn dịch.

Việc thường xuyên ăn đủ rau quả cũng được cho là có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính như bệnh tim mạch, ung thư và tiểu đường type 2. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ trong rau củ giúp tạo cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và góp phần duy trì sức khỏe tổng thể.

Cách chọn rau củ quả đông lạnh

Khi chọn rau củ đông lạnh, nên kiểm tra kỹ thành phần và bảng dinh dưỡng trên bao bì. Ưu tiên sản phẩm nguyên chất, không thêm đường, muối, nước sốt hoặc bơ vì những thành phần này có thể làm tăng lượng natri, chất béo và calo. Người đang kiểm soát cân nặng, đặc biệt người bị tăng huyết áp, nên chọn sản phẩm ít natri hoặc không bổ sung muối để phù hợp với chế độ ăn.

Bảo quản và sử dụng rau đông lạnh

Khi mua rau củ đông lạnh, nên kiểm tra ngày sản xuất, hạn sử dụng và bao bì để đảm bảo chất lượng. Sau đó, nhanh chóng bảo quản trong ngăn đá theo hướng dẫn của nhà sản xuất và chế biến đúng cách để hạn chế hao hụt dinh dưỡng. Không nên để rau rã đông lâu ở nhiệt độ phòng; nếu đã rã đông, cần sử dụng sớm và hạn chế cấp đông lại nhiều lần.

Chọn loại rau đông lạnh phù hợp

Nên chọn rau củ đông lạnh dựa trên nhu cầu dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe, ưu tiên sản phẩm nguyên chất, ít thành phần bổ sung. Người ăn chay cần đọc kỹ bảng thành phần để tránh nguyên liệu có nguồn gốc động vật, đồng thời xem thông tin dinh dưỡng để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu về chất xơ, vitamin, khoáng chất, natri và năng lượng.

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Lưu ý khi trữ đông rau củ

VOV.VN - Trữ đông rau củ đúng cách có thể giữ nguyên chất lượng và giá trị dinh dưỡng của chúng trong một thời gian dài.

 

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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