English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sắp khai trương Trung tâm ở cữ chuẩn y khoa tại Hà Nội

Thứ Năm, 09:19, 03/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau sinh, mẹ cần thời gian hồi phục, em bé cần được chăm sóc đúng cách. Đáp ứng nhu cầu đó, BVĐK Hồng Ngọc sắp đưa vào vận hành Trung tâm chăm sóc Mẹ và bé chuẩn y khoa, với môi trường an toàn, đội ngũ y tế đồng hành 24/24 và không gian nghỉ dưỡng tiện nghi.

Giai đoạn hậu sản, mẹ và bé cần được đồng hành hơn bao giờ hết

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có ít nhất 40 triệu phụ nữ trên thế giới gặp các vấn đề sức khỏe kéo dài sau sinh bao gồm tâm lý lẫn thể chất. Sự thay đổi đột ngột về nội tiết tố, cảm giác đau từ vết thương hay căng tức, tắc tia sữa cùng với tình trạng thiếu ngủ kéo dài do lịch sinh hoạt của trẻ sơ sinh dễ dẫn đến căng thẳng, thậm chí là trầm cảm sau sinh.

Với những người lần đầu làm cha mẹ, áp lực còn đến từ nhiều nỗi sợ do chưa có kinh nghiệm. Trẻ bú ít hơn thường ngày, nôn trớ, quấy khóc, hay tình trạng vàng da khiến cha mẹ lo lắng và không biết xử lý như thế nào cho đúng cách.

sap khai truong trung tam o cu chuan y khoa tai ha noi hinh anh 1
Giai đoạn sau sinh khiến nhiều bà mẹ gặp khó khăn trong việc chăm sóc trẻ

Theo ThS.BS Vũ Mạnh Dũng, Trưởng Khoa Sơ sinh, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh: “Trong 28 ngày đầu đời, trẻ vẫn đang trong quá trình thích nghi với môi trường bên ngoài tử cung. Một số bất thường như bú kém, vàng da, suy hô hấp, nhiễm trùng, viêm ruột,… có thể diễn biến rất nhanh nhưng biểu hiện ban đầu lại mơ hồ, khiến bố mẹ khó phân biệt đâu là thay đổi sinh lý bình thường, đâu là biểu hiện bệnh lý. Vì vậy nhiều trẻ được đưa đến thăm khám khi đã bỏ lỡ giai đoạn vàng trong điều trị.”

Xuất phát từ thực tế đó, BVĐK Hồng Ngọc đã xây dựng Trung tâm Chăm sóc Mẹ và bé, dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 5/9/2026, với quy mô 18 phòng lưu trú. Mô hình được phát triển theo định hướng ở cữ: An toàn chuẩn y khoa, nghỉ dưỡng chuẩn khách sạn.

Lấy sự an toàn của mẹ và bé làm tiêu chuẩn vận hành

Tại đây, sản phụ được chuyên viên chăm sóc, theo dõi tình trạng co hồi tử cung, sản dịch, vết thương sau sinh cũng như được hướng dẫn tự chăm sóc đúng cách. Thực đơn ở cữ được chuyên gia dinh dưỡng tư vấn dựa trên thể trạng và nhu cầu của từng mẹ, hỗ trợ quá trình hồi phục và tăng tiết sữa mà không cần phải kiêng khem quá mức.

Bên cạnh đó, mẹ được đội ngũ đồng hành hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, hướng dẫn tư thế cho trẻ bú, mát-xa vú gọi sữa về và xử lý chuẩn y khoa những tình trạng thường gặp như căng tức, nứt cổ gà hoặc tắc tia sữa, tránh nguy cơ viêm vú hay áp xe vú. 

sap khai truong trung tam o cu chuan y khoa tai ha noi hinh anh 2
Đội ngũ y tế chuyên môn cao chăm sóc trong suốt thời gian ở cữ

Với trẻ sơ sinh, bé được bác sĩ sơ sinh thăm khám hằng ngày, kiểm tra tình trạng hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, vàng da,... nhằm phát hiện và xử trí sớm các bất thường. Trong sinh hoạt, điều dưỡng trực tiếp chăm sóc bé từ tắm thủy liệu, mát-xa toàn thân, vệ sinh và chăm sóc rốn, ăn uống theo từng cữ. Đồng thời, trẻ được làm quen với các bài tập vận động và kích thích giác quan phù hợp với từng giai đoạn phát triển. 

“Việc chăm sóc đúng cách giúp phòng ngừa các bệnh lý ở trẻ sơ sinh như vàng da kéo dài, rối loạn tiêu hóa, nhiễm trùng rốn, viêm da, sụt cân quá mức, giúp trẻ phát triển tối ưu trong tương lai”, BS Dũng chia sẻ.

Đặc biệt, do nằm trong Hệ thống Y tế BVĐK Hồng Ngọc, trường hợp mẹ hoặc bé xuất hiện các dấu hiệu bất thường, hệ thống cấp cứu nội viện và sự phối hợp liên chuyên khoa sơ sinh, sản khoa, cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh,... luôn sẵn sàng kích hoạt ngay lập tức, hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra.

sap khai truong trung tam o cu chuan y khoa tai ha noi hinh anh 3
Bác sĩ sơ sinh thăm khám cho trẻ hằng ngày

Trung tâm được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên, trang bị hệ thống cách âm cao cấp và nội thất tiêu chuẩn khách sạn nhằm đem lại sự riêng tư, ấm cúng cho cả mẹ và bé. 

sap khai truong trung tam o cu chuan y khoa tai ha noi hinh anh 4
Hệ thống phòng lưu trú ở cữ tại Trung tâm Chăm sóc Mẹ và bé - BVĐK Hồng Ngọc

100% khu vực lưu trú, sảnh lễ tân, phòng chăm sóc em bé, phòng tắm bé,… đều được khử khuẩn nghiêm ngặt hằng ngày theo tiêu chuẩn ACHSI, bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện của Hội đồng Tiêu chuẩn Chăm sóc Sức khỏe Australia. 

Với định hướng lấy an toàn, chăm sóc y khoa và sự phục hồi của mẹ làm trọng tâm, Trung tâm Chăm sóc Mẹ và bé BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh sẽ chính thức khai trương ngày 5/9, mang đến mô hình ở cữ kết hợp nghỉ dưỡng tiện nghi và theo dõi sức khỏe chuyên sâu, giúp mẹ an tâm nghỉ ngơi, hồi phục và em bé được chăm sóc đúng cách ngay từ những ngày đầu đời.

Hương Mai/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chứng nhận trong nước và quốc tế: Bảo chứng chất lượng phẫu thuật tại Hồng Ngọc
Chứng nhận trong nước và quốc tế: Bảo chứng chất lượng phẫu thuật tại Hồng Ngọc

VOV.VN - Một ca phẫu thuật thành công không chỉ nhờ tay nghề bác sĩ; mà còn dựa trên hệ thống an toàn được kiểm soát chặt chẽ và được bảo chứng bởi các tiêu chuẩn, chứng nhận uy tín trong nước và quốc tế, giúp bảo vệ người bệnh xuyên suốt.

Chứng nhận trong nước và quốc tế: Bảo chứng chất lượng phẫu thuật tại Hồng Ngọc

Chứng nhận trong nước và quốc tế: Bảo chứng chất lượng phẫu thuật tại Hồng Ngọc

VOV.VN - Một ca phẫu thuật thành công không chỉ nhờ tay nghề bác sĩ; mà còn dựa trên hệ thống an toàn được kiểm soát chặt chẽ và được bảo chứng bởi các tiêu chuẩn, chứng nhận uy tín trong nước và quốc tế, giúp bảo vệ người bệnh xuyên suốt.

BVĐK Hồng Ngọc được tái công nhận là Trung tâm Đào tạo ngoại khoa theo chuẩn RCS
BVĐK Hồng Ngọc được tái công nhận là Trung tâm Đào tạo ngoại khoa theo chuẩn RCS

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 Bệnh viện được Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) tái công nhận là Trung tâm Đào tạo Ngoại khoa chuẩn toàn cầu giai đoạn 2026 -2029, ghi dấu 6 năm duy trì chứng nhận cấp độ cao nhất dành cho các đơn vị đào tạo ngoại khoa theo chuẩn quốc tế.

BVĐK Hồng Ngọc được tái công nhận là Trung tâm Đào tạo ngoại khoa theo chuẩn RCS

BVĐK Hồng Ngọc được tái công nhận là Trung tâm Đào tạo ngoại khoa theo chuẩn RCS

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 Bệnh viện được Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) tái công nhận là Trung tâm Đào tạo Ngoại khoa chuẩn toàn cầu giai đoạn 2026 -2029, ghi dấu 6 năm duy trì chứng nhận cấp độ cao nhất dành cho các đơn vị đào tạo ngoại khoa theo chuẩn quốc tế.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe