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Sau tuổi 50, 5 loại quả này có thể giúp kiểm soát cân nặng

Thứ Năm, 15:09, 01/10/2026
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VOV.VN - Táo, bưởi, quả mọng, bơ và kiwi giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất, có thể giúp người sau tuổi 50 tăng cảm giác no và kiểm soát lượng ăn. Khi nhu cầu năng lượng và mức độ vận động thay đổi theo tuổi, lựa chọn trái cây phù hợp có thể góp phần duy trì chế độ ăn cân đối và kiểm soát cân nặng.

Táo giàu chất xơ, giúp no lâu

Táo giàu nước và chất xơ, trong đó có pectin, giúp kéo dài cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát lượng ăn. Đây cũng là lựa chọn thuận tiện cho bữa phụ, có thể thay thế bánh ngọt, kẹo hoặc thực phẩm chế biến sẵn.

Khi kiểm soát cân nặng, nên ưu tiên ăn táo nguyên quả, có thể giữ vỏ sau khi rửa sạch. Nước ép táo thường ít chất xơ hơn và dễ khiến cơ thể hấp thu lượng đường, năng lượng từ nhiều quả trong thời gian ngắn. Có thể kết hợp táo với sữa chua không đường hoặc một lượng vừa phải các loại hạt để bữa phụ cân bằng hơn.

Bưởi ít năng lượng

Bưởi nhiều nước, giàu vitamin C và chất xơ, trong khi năng lượng tương đối thấp, phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, không nên xem bưởi là thực phẩm “đốt mỡ” hay có thể tự tạo hiệu quả giảm cân, bởi việc kiểm soát cân nặng còn phụ thuộc vào tổng năng lượng, chất lượng khẩu phần và mức độ vận động.

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Người sau tuổi 50 cần lưu ý bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, làm thay đổi nồng độ thuốc trong cơ thể. Nếu đang dùng thuốc thường xuyên, nên hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng bưởi.

Quả mọng giàu chất chống oxy hóa, năng lượng thấp

Việt quất, mâm xôi và các loại quả mọng giàu chất xơ, vitamin C cùng các hợp chất thực vật chống oxy hóa, trong khi năng lượng tương đối thấp. Hàm lượng nước và chất xơ giúp tăng cảm giác no mà không làm lượng năng lượng nạp vào tăng quá nhiều.

Quả mọng có thể ăn trực tiếp hoặc dùng cùng yến mạch, sữa chua không đường. Với quả đông lạnh, nên chọn loại không thêm đường; hạn chế mứt, siro và trái cây sấy có đường vì thường chứa nhiều đường, năng lượng hơn.

Bơ giàu chất béo không bão hòa

Bơ giàu chất béo không bão hòa, chất xơ, kali, folate cùng nhiều vitamin, khoáng chất. Chất béo kết hợp với chất xơ có thể giúp kéo dài cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát lượng ăn. Tuy nhiên, bơ có mật độ năng lượng cao hơn táo, bưởi và quả mọng nên người muốn kiểm soát cân nặng cần chú ý khẩu phần.

Có thể dùng bơ với salad, bánh mì nguyên cám hoặc kết hợp nguồn protein trong bữa chính. Nên hạn chế các món bơ xay thêm nhiều đường, sữa đặc hoặc kem vì có thể làm tăng đáng kể lượng năng lượng.

Kiwi giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa

Kiwi giàu vitamin C, chất xơ cùng nhiều vitamin, khoáng chất; chất xơ hỗ trợ tiêu hóa và góp phần tạo cảm giác no, từ đó giúp kiểm soát lượng ăn. Kiwi có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua không đường, yến mạch, salad trái cây và nên dùng với khẩu phần phù hợp.

Kiểm soát cân nặng sau tuổi 50 cần kết hợp chế độ ăn cân bằng, ưu tiên rau xanh, trái cây nguyên quả, protein, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo không bão hòa, đồng thời hạn chế đường bổ sung và thực phẩm giàu năng lượng. Duy trì vận động, đặc biệt các bài tập sức mạnh, cũng giúp duy trì khối lượng cơ. Người có bệnh nền hoặc dùng thuốc dài ngày nên tham khảo bác sĩ khi điều chỉnh chế độ ăn.

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5 loại trái cây vừa mát vừa hỗ trợ giảm cân trong ngày hè oi bức

VOV.VN - Chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và kiểm soát cân nặng hiệu quả. Trái cây mùa hè còn giàu vitamin, khoáng chất, giúp bù nước và tăng sức đề kháng. Thay vì đồ ngọt hay nước nhiều đường, bổ sung trái cây ít calo, giàu chất xơ là lựa chọn lành mạnh hơn trong mùa hè.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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