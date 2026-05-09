“Siêu thực phẩm” giá bình dân, giúp bổ não, bảo vệ tim mạch cứ ra chợ là thấy

Thứ Bảy, 14:00, 09/05/2026
VOV.VN - Bí đỏ không chỉ là biểu tượng của những mùa lễ hội mà còn là một "nhà kho" dinh dưỡng khổng lồ cho sức khỏe. Với hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao cùng hệ thống vitamin phong phú, bí đỏ được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng để bảo vệ cơ thể toàn diện từ bên trong.

Tăng cường miễn dịch

Hệ miễn dịch của bạn chịu trách nhiệm bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại từ bên ngoài. Điều này vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong mùa cảm cúm. Một số chất dinh dưỡng có lợi cho hệ miễn dịch, và bí ngô chứa khá nhiều chất đó.

Bí đỏ là nguồn cung cấp dồi dào các chất dinh dưỡng tăng cường hệ miễn dịch như sắt và các vitamin A, C và E. Đặc biệt, sắt giúp hỗ trợ sự phát triển và chức năng của tế bào miễn dịch, đồng thời chống lại các tác nhân gây bệnh xâm nhập, vì vậy việc tiêu thụ bí ngô giàu sắt có thể góp phần giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh hơn. Vitamin C cũng có thể góp phần làm tăng khả năng hấp thụ sắt của cơ thể.

Bí đỏ không chỉ là biểu tượng của những mùa lễ hội mà còn là một "nhà kho" dinh dưỡng khổng lồ cho sức khỏe. (Ảnh minh họa).

Tăng cường thị lực, bảo vệ đôi mắt 

Bí đỏ giúp tăng cường thị lực và bảo vệ đôi mắt nhờ hàm lượng Beta-carotene cực kỳ dồi dào, thứ tạo nên màu cam đặc trưng của loại quả này. Khi đi vào cơ thể, Beta-carotene chuyển hóa thành vitamin A, kết hợp cùng Lutein và Zeaxanthin để bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của tia cực tím. Việc ăn bí đỏ thường xuyên giúp giảm đáng kể nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng, giữ cho đôi mắt luôn sáng khỏe ngay cả khi bạn bước sang tuổi trung niên.

Hỗ trợ giảm cân, cải thiện hệ tiêu hóa

Hỗ trợ giảm cân và cải thiện hệ tiêu hóa là lợi ích nổi bật dành cho những người đang theo đuổi chế độ ăn kiêng lành mạnh. Bí đỏ chứa rất ít calo nhưng lại cực kỳ giàu chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và hạn chế cảm giác thèm ăn. Lượng chất xơ này còn đóng vai trò là "chổi quét" làm sạch đường ruột, ngăn ngừa táo bón và tạo môi trường thuận lợi cho các lợi khuẩn phát triển, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru mỗi ngày.

Kháng viêm hiệu quả

Bí đỏ có khả năng kháng viêm hiệu quả nhờ sự kết hợp giữa vitamin C, vitamin E và sắt. Các dưỡng chất này hỗ trợ quá trình sản sinh tế bào máu và bạch cầu, giúp cơ thể tạo ra rào cản vững chắc chống lại các loại virus, vi khuẩn từ môi trường bên ngoài. Đặc biệt, các chất chống oxy hóa trong bí đỏ còn giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi sau khi ốm, làm giảm các tình trạng viêm nhiễm mãn tính và bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do.

Tốt cho tim mạch và huyết áp

Tốt cho sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp nhờ sự hiện diện của kali, vitamin C và chất xơ hòa tan. Kali đóng vai trò quan trọng trong việc giãn mạch máu, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn và làm giảm áp lực lên thành động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý về tim. Ngoài ra, các hạt bí đỏ cũng chứa nhiều phytosterol, một hợp chất thực vật có khả năng làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, bảo vệ trái tim của bạn luôn bền bỉ.

Tốt cho sức khỏe não bộ

Bí đỏ tốt cho não bộ nhờ chứa hàm lượng cao axit glutamic, chất cần thiết cho quá trình bồi dưỡng thần kinh, thúc đẩy phản ứng chuyển hóa tế bào não và tăng cường trí nhớ. Ngoài ra, bí đỏ giàu các vitamin A, C, E và beta-carotene giúp bảo vệ tế bào não khỏi oxy hóa, tăng cường tuần hoàn máu não.

Ăn tinh bột thế nào để vừa đủ năng lượng vừa không tăng cân?

VOV.VN - Tinh bột là nguồn năng lượng chính của cơ thể, nhưng ăn đúng cách mới quyết định việc giữ cân hay tăng mỡ. Thay vì cắt bỏ hoàn toàn, cần chọn đúng loại, đúng thời điểm và lượng phù hợp. Việc ăn quá ít dễ gây thiếu năng lượng, trong khi kiểm soát hợp lý theo từng bữa giúp duy trì sức khỏe và cân nặng ổn định.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
VOV.VN - Cây sim là loài thực vật có hoa thuộc họ Myrtaceae, phân bố rộng ở Nam Á và Đông Nam Á. Từ lâu, cây đã được sử dụng trong y học cổ truyền tại Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia và nhiều nước khác để hỗ trợ điều trị tiêu chảy, kiết lỵ, bệnh phụ khoa, đau dạ dày và giúp làm lành vết thương.

VOV.VN - Ung thư biểu mô tế bào đáy (UTBMTBĐ) thuộc nhóm ung thư da không hắc tố, là bệnh lý ung thư da thường gặp nhất trên thế giới và có xu hướng gia tăng theo từng năm. Nguy cơ mắc UTBMTBĐ tăng dần theo độ tuổi và mức độ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

VOV.VN - Cây ổi không chỉ là một loại cây ăn quả quen thuộc trong vườn nhà mà còn được ví như một "nhà thuốc mini" nhờ hàm lượng dinh dưỡng cực cao. Từ quả đến lá, loại cây này mang lại những lợi ích bất ngờ cho cơ thể.

