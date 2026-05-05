Loại quả Việt béo ngậy, thơm ngon ăn hàng ngày bổ không kém nhân sâm, tổ yến

Thứ Ba, 14:00, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quả bơ không chỉ nổi tiếng bởi hương vị béo ngậy, thơm ngon mà còn được các chuyên gia dinh dưỡng ca ngợi là một trong những thực phẩm bổ dưỡng nhất hành tinh. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe không phải ai cũng biết của loại quả này.

Có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Một lượng lớn, tới 60%, chất béo trong quả bơ là loại chất béo không bão hòa đơn tốt cho sức khỏe. Nghiên cứu cho thấy lượng chất béo này giúp bảo vệ, chống lại bệnh tim và có thể làm giảm huyết áp. Bơ cũng là nguồn cung cấp kali, folate và chất xơ, tất cả đều có lợi cho tim và hệ tim mạch.

Có thể giúp kiểm soát cholesterol

Bên cạnh chất béo không bão hòa đơn, bao gồm axit oleic (cùng loại có trong quả ô liu và dầu ô liu), quả bơ còn là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa đa, axit linoleic. Các chất béo không bão hòa này được khuyến khích sử dụng như một phần của chế độ ăn uống đa dạng, cân bằng để giúp kiểm soát cholesterol. Quả bơ cũng là một trong những loại trái cây giàu phytosterol nhất. Phytosterol rất hữu ích trong việc kiểm soát mức cholesterol.

loai qua viet beo ngay, thom ngon an hang ngay bo khong kem nhan sam, to yen hinh anh 1
Quả bơ không chỉ nổi tiếng bởi hương vị béo ngậy mà còn được các chuyên gia dinh dưỡng ca ngợi là một trong những thực phẩm bổ dưỡng. (Ảnh minh họa)

Có thể giúp điều chỉnh sự thèm ăn

Không thể phủ nhận rằng hàm lượng calo của quả bơ cao hơn hầu hết các loại trái cây và rau quả khác. Tuy nhiên, đừng để điều này làm bạn nản lòng, một nghiên cứu thú vị đã chỉ ra rằng chất béo và chất xơ trong quả bơ tạo cảm giác no lâu hơn, giúp điều chỉnh sự thèm ăn và đưa ra những lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn vào cuối ngày.

Có thể giúp hỗ trợ sức khỏe mắt

Quả bơ là nguồn cung cấp dồi dào vitamin E, cũng như các carotenoid bao gồm lutein và zeaxanthin, những chất dinh dưỡng này được biết đến là có lợi cho sức khỏe mắt.

Trên thực tế, 90% carotenoid trong quả bơ có khả năng vượt qua hàng rào máu não, nơi chúng bảo vệ não bộ và tích tụ trong mắt, giúp phòng ngừa đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Có thể hỗ trợ sức khỏe và vẻ ngoài của làn da

Ăn nhiều trái cây và rau củ giàu carotenoid cung cấp các dưỡng chất hỗ trợ da, giúp duy trì sức khỏe và vẻ ngoài của da, đồng thời bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím. Một nghiên cứu cho thấy người tham gia ăn một quả bơ mỗi ngày trong 8 tuần có sự cải thiện về độ đàn hồi và độ săn chắc của da mặt ở một nhóm phụ nữ khỏe mạnh.

Có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Quả bơ rất giàu chất xơ, hoạt động như một nguồn năng lượng tự nhiên (prebiotic) cho hệ vi sinh đường ruột, giúp chúng phát triển mạnh mẽ, tăng số lượng và đa dạng. Điều này có lợi cho hệ tiêu hóa, hệ miễn dịch và nhiều hơn nữa.

Có thể hỗ trợ sức khỏe xương khớp

Vì giàu lutein, quả bơ có thể hỗ trợ sức khỏe khớp. Điều này là do lutein dường như giúp bảo vệ sụn. Nửa quả bơ cũng là một nguồn cung cấp vitamin K hữu ích, hỗ trợ sức khỏe xương bằng cách cải thiện sự hấp thụ canxi.

Tối ưu hóa sự hấp thụ chất dinh dưỡng

Hàm lượng chất béo trong quả bơ nằm trong một cấu trúc ma trận nước - chất béo độc đáo, mang lại cho loại quả này một lợi thế thông minh, nó giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng hòa tan trong chất béo, cả từ quả bơ và các thực phẩm ăn kèm, hiệu quả hơn. Điều này có thể tác động tích cực đến sức khỏe của da, mắt, não, hệ miễn dịch và nhiều hơn nữa.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
