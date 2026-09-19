Súp cua và những lợi ích sức khỏe ít người biết

Súp cua được chế biến chủ yếu từ thịt cua, kết hợp với trứng gà hoặc trứng cút cùng nhiều nguyên liệu khác. Các thành phần thường được xé nhỏ, nấu chín trong nước dùng và tạo độ sánh vừa phải, giúp món ăn dễ sử dụng.

Súp cua thường được dùng làm món khai vị, bữa sáng hoặc bữa phụ. Với vị ngọt thanh, mềm và dễ ăn, món này phù hợp với nhiều đối tượng.

Lợi ích sức khỏe khi ăn súp cua

Tốt cho hệ tiêu hóa

Súp có dạng lỏng, các nguyên liệu thường được thái hoặc xé nhỏ nên tương đối dễ ăn và tiêu hóa. Nếu được bổ sung rau củ, món ăn còn cung cấp thêm chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Chất xơ trong rau củ góp phần hỗ trợ nhu động ruột, từ đó giúp duy trì hoạt động của hệ tiêu hóa và hạn chế nguy cơ táo bón.

Cung cấp lượng canxi dồi dào

Thịt cua là nguồn cung cấp canxi cùng nhiều dưỡng chất khác. Canxi cần thiết cho quá trình hình thành và duy trì hệ xương, đồng thời có vai trò quan trọng đối với sức khỏe cơ bắp và thần kinh.

Súp cua là món khai vị quen thuộc, kết hợp thịt cua, trứng và nhiều nguyên liệu giàu dinh dưỡng

Ở trẻ em, bổ sung đủ canxi cùng chế độ dinh dưỡng cân đối giúp hỗ trợ quá trình phát triển xương và chiều cao. Người trưởng thành cũng cần duy trì lượng canxi phù hợp để góp phần bảo vệ sức khỏe xương.

Làm chậm quá trình lão hóa

Thịt cua chứa selenium, một khoáng chất có đặc tính chống oxy hóa và tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa của cơ thể. Selenium góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Tuy nhiên, việc ăn súp cua không đồng nghĩa có thể ngăn ngừa lão hóa hoặc phòng bệnh. Lợi ích đối với sức khỏe phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn uống và lối sống.

Ăn súp cua tăng cường omega-3

Thịt cua cũng cung cấp một lượng axit béo omega-3. Đây là nhóm chất béo có vai trò đối với sức khỏe tim mạch và não bộ.

Bổ sung omega-3 từ thực phẩm, cùng chế độ ăn đa dạng và cân đối, có thể góp phần duy trì sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, không nên xem súp cua là nguồn duy nhất để bổ sung dưỡng chất này.

Cách làm súp cua tại nhà thơm ngon chuẩn vị

Cách nấu súp cua trứng bắc thảo

Nguyên liệu cho 3-4 người: 300 g thịt cua biển xé sợi, 300 g xương ức gà, 300 g giò sống, 100 g nấm hương, 200 g măng tây, 2-3 quả trứng gà, 10 quả trứng cút, 50 g bột năng, tiêu, hạt nêm, muối, dầu mè, hành khô, rau mùi và rong tóc tiên.

Cách thực hiện: Trộn giò sống và thịt cua với hành khô băm, hạt nêm, tiêu rồi vo viên nhỏ. Măng tây ngâm nước muối loãng, bỏ xơ và thái nhỏ; rong tóc tiên ngâm, rửa sạch, để ráo rồi cắt nhỏ; trứng cút luộc chín, bóc vỏ. Xương gà rửa sạch, hầm lấy nước dùng, thường xuyên vớt bọt. Sau khoảng 30 phút, nêm gia vị và dầu mè, từ từ cho trứng gà đánh tan vào nồi, khuấy đều. Hòa bột năng với nước rồi cho vào nồi, khuấy đến khi súp sánh lại. Cuối cùng cho trứng cút, rau mùi vào, múc ra bát và thưởng thức.

Hướng dẫn nấu súp cua với gà và rau củ

Nguyên liệu cho 3-4 người: 500 g thịt cua biển, 1 kg xương ức gà hoặc xương ống heo, 200 g ức gà, 150 g đậu xanh bỏ vỏ, 300 g rau củ (nấm hương, cà rốt, ngô, đậu cô ve, đậu Hà Lan), 10 quả trứng cút, 3 quả trứng gà, 50 g bột năng, tiêu, muối, dầu mè, hành khô và rau mùi.

Cách thực hiện: Hầm xương với khoảng 2 lít nước trong 30 phút, vớt bọt rồi lấy nước dùng. Cua luộc chín, gỡ thịt xé nhỏ; ức gà luộc chín, xé sợi; trứng cút luộc bóc vỏ; lòng đỏ trứng gà đánh tan. Nấm hương ngâm nở, rửa sạch, thái nhỏ; rau củ sơ chế, cắt vừa ăn. Vớt xương, cho nấm và rau củ vào nấu chín mềm, tiếp tục thêm thịt cua, thịt gà và nêm gia vị. Sau khoảng 5 phút, cho lòng đỏ trứng vào khuấy đều, thêm bột năng đã hòa nước và trứng cút, đun thêm vài phút rồi tắt bếp, rắc tiêu và rau mùi.

Lưu ý khi ăn súp cua

Súp cua giàu dinh dưỡng nhưng không phải ai cũng phù hợp. Người mới ốm dậy, thể trạng yếu, tiêu hóa nhạy cảm hoặc đang tiêu chảy nên cân nhắc lượng ăn và cách chế biến; người tăng huyết áp, bệnh tim mạch cần lưu ý lượng muối, cholesterol và nguyên liệu đi kèm. Người mắc gout nên kiểm soát lượng cua do thực phẩm này chứa purine, trong khi người dị ứng hải sản cần tránh thịt cua. Có thể thêm gừng hoặc tía tô tùy khẩu vị. Nhìn chung, nên chọn nguyên liệu tươi, chế biến hợp vệ sinh và ăn súp cua với lượng phù hợp.