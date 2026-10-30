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Suy đa tạng sau khi truyền dịch "thải độc gan", "truyền trắng" tại nhà

Thứ Sáu, 09:44, 30/10/2026
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VOV.VN - Sau khi truyền Glutathione, người bệnh xuất hiện sốt cao, đau bụng, sốc phản vệ sau tiêm thuốc tại phòng khám, nhiễm khuẩn huyết và suy đa tạng.

 

Bà N.T.P (51 tuổi, Hà Nội) tiền sử viêm gan B nhưng không điều trị thuốc kháng virus. Từ 27/9 đến 3/10 vừa qua, bệnh nhân tự truyền dịch được giới thiệu có tác dụng “thải độc gan”, “bổ gan” và “truyền trắng” tại nhà.

Khoảng một giờ sau lần truyền ngày 3/10, người bệnh xuất hiện rét run, sau đó sốt cao, đau bụng quanh rốn, được đưa đến một phòng khám tư nhân trong tình trạng sốt 39,5°C, huyết áp 160/90 mmHg và được xử trí bằng truyền thuốc giảm đau.

30 phút sau, người bệnh xuất hiện buồn nôn, nôn, huyết áp tụt sâu, không đo được, phải chuyển cấp cứu đến cơ sở y tế.

Khi nhập viện, bệnh nhân đỏ da toàn thân, sốt 38°C, mạch nhanh 145 lần/phút, huyết áp chỉ còn 70/40 mmHg. Người bệnh được chẩn đoán sốc phản vệ, chưa loại trừ sốc nhiễm khuẩn, phải sử dụng thuốc vận mạch, lọc máu liên tục, đặt ống nội khí quản và thở máy.

Sau cấp cứu và điều trị, tình trạng tuần hoàn của bệnh nhân dần ổn định, ngừng được thuốc vận mạch. Tuy nhiên người bệnh tiếp tục sốt cao liên tục 40°C, vàng da tăng dần, chức năng gan và thận suy giảm, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 14/10 để tiếp tục điều trị.

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Dù qua giai đoạn nguy kịch, người bệnh vẫn còn yếu cơ toàn thân, tiếp tục phải duy trì hỗ trợ thở máy.

Theo ThS.BS Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân trong tình trạng nặng, được đặt ống nội khí quản, thở máy. Người bệnh sốt 40°C, mạch khoảng 110 lần/phút, da và củng mạc vàng, nước tiểu vàng sẫm, kèm theo các tổn thương xuất huyết dưới da rải rác tại vị trí tiêm truyền.

Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ ghi nhận tình trạng nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, suy gan, suy thận và rối loạn chức năng nhiều cơ quan trên nền viêm gan B mạn tính.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, tập trung kiểm soát nhiễm khuẩn, hỗ trợ hô hấp và theo dõi chức năng các cơ quan. Sau khoảng 10 ngày điều trị, tình trạng nhiễm khuẩn được kiểm soát, chức năng gan và thận cải thiện rõ rệt, các biểu hiện suy đa tạng từng bước hồi phục. Dù qua giai đoạn nguy kịch, người bệnh vẫn còn yếu cơ toàn thân, tiếp tục phải duy trì hỗ trợ thở máy.

BS Mạc Duy Hưng cảnh báo, truyền dịch là biện pháp điều trị y khoa, chỉ được thực hiện khi có chỉ định phù hợp với tình trạng của từng người bệnh. Các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng “bổ gan”, “thải độc” hay “làm trắng da” không đồng nghĩa với việc mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Tự ý sử dụng các sản phẩm này, đặc biệt qua đường tiêm truyền, có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như phản ứng quá mẫn, sốc phản vệ, nhiễm khuẩn, quá tải dịch hoặc các tác dụng không mong muốn khác tùy thuộc vào thành phần và tình trạng sức khỏe của người sử dụng.

Đặc biệt, sốc phản vệ có thể diễn biến rất nhanh, gây suy hô hấp, trụy tuần hoàn và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, các thủ thuật tiêm truyền cần được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện, có nhân viên chuyên môn theo dõi và phương tiện xử trí cấp cứu.

Đối với người mắc bệnh gan mạn tính như viêm gan B, việc tự ý sử dụng các sản phẩm không rõ thành phần hoặc được quảng cáo có tác dụng “thải độc gan” không thể thay thế việc thăm khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Người bệnh cần được theo dõi định kỳ, đánh giá chức năng gan, tải lượng virus và điều trị thuốc kháng virus khi có chỉ định.

Việt Linh/VTC News
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