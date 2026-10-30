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5 cách giảm cân phản khoa học, nhiều người vẫn đang mắc phải

Thứ Sáu, 09:32, 30/10/2026
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VOV.VN - Mong muốn giảm cân nhanh khiến nhiều người chạy theo các phương pháp được quảng cáo hiệu quả nhưng chưa được kiểm chứng đầy đủ. Những cách làm này không chỉ khó duy trì mà còn có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

 

Nhịn ăn kéo dài để ép cân

Để giảm cân nhanh, một số người bỏ bữa, nhịn ăn cả ngày hoặc cắt giảm mạnh lượng thức ăn. Tuy nhiên, cân nặng giảm ban đầu có thể chủ yếu do mất nước và glycogen, không phải hoàn toàn do giảm mỡ; kéo dài còn khiến cơ bắp suy giảm. Nhịn ăn quá mức cũng có thể gây mệt mỏi, giảm tập trung, ăn bù và rối loạn kinh nguyệt. Vì vậy, nên duy trì chế độ ăn phù hợp, tránh cắt giảm năng lượng quá khắt khe.

Lạm dụng nước ép để thay thế bữa ăn

Một số người chỉ uống nước ép trái cây, rau củ trong nhiều ngày để giảm cân, nhưng cách này có thể khiến cơ thể thiếu protein, chất béo thiết yếu, chất xơ và các vi chất cần thiết. Kéo dài tình trạng này dễ gây đói, mất cơ, suy giảm thể lực; kết hợp với trà nhuận tràng còn làm tăng nguy cơ tiêu chảy, mất nước và rối loạn điện giải. Do gan và thận đảm nhiệm chức năng xử lý, đào thải chất thải, nước ép không cần thiết phải được dùng như phương pháp thanh lọc cơ thể. Tốt nhất, hãy bổ sung nước ép vào chế độ ăn đa dạng thay vì thay thế các bữa chính.

5 cach giam can phan khoa hoc, nhieu nguoi van dang mac phai hinh anh 1
Một số người chỉ uống nước ép trái cây, rau củ trong nhiều ngày để giảm cân, nhưng cách này có thể khiến cơ thể thiếu chất nghiêm trọng

Kiêng tuyệt đối tinh bột hoặc chất béo

Quan niệm ăn tinh bột gây béo hoặc phải loại bỏ hoàn toàn chất béo để giảm cân là không chính xác. Cân nặng phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, mức tiêu hao và nhiều yếu tố khác. Tinh bột cung cấp năng lượng, còn chất béo giúp hấp thu các vitamin A, D, E, K và cung cấp axit béo thiết yếu. Vì vậy, nên duy trì chế độ ăn đa dạng, kiểm soát khẩu phần, ưu tiên thực phẩm ít qua chế biến và lựa chọn chất béo có lợi thay vì kiêng khem cực đoan.

Tự áp dụng mẹo uống nước để đốt mỡ

Nước chanh, giấm táo và trà xanh thường được quảng cáo có tác dụng đốt mỡ bụng, nhưng chưa có đủ bằng chứng cho thấy chúng giúp giảm mỡ đáng kể. Uống giấm táo đậm đặc có thể kích ứng đường tiêu hóa, hại men răng; tiêu thụ quá nhiều caffeine dễ gây mất ngủ, bồn chồn, tim đập nhanh. Vì vậy, không nên phụ thuộc vào các loại đồ uống này mà cần kết hợp chế độ ăn cân đối và vận động thường xuyên để kiểm soát cân nặng.

Dùng sản phẩm giảm cân không rõ thành phần

Nhiều loại thuốc, trà và viên uống giảm cân được quảng cáo giúp giảm cân nhanh, giảm thèm ăn mà không cần thay đổi lối sống. Tuy nhiên, sản phẩm có thể gây mất nước hoặc chứa hoạt chất không được công bố. Chẳng hạn, sibutramine từng bị rút khỏi thị trường do lo ngại về nguy cơ tim mạch, có thể gây tăng huyết áp, nhịp tim và các biến cố nghiêm trọng. Vì vậy, không nên tự ý dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc; cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc hỗ trợ giảm cân.

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Uống nước đúng cách có thể giúp giảm cân như thế nào?

VOV.VN - Uống đủ nước có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ giảm lượng calo nạp vào và duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, nước không trực tiếp đốt cháy mỡ thừa, vì vậy cần kết hợp uống nước hợp lý với chế độ ăn cân đối và vận động thường xuyên để giảm cân hiệu quả.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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