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Tẩy tế bào chết và rửa mặt: Bước nào nên làm trước để da sạch khỏe?

Thứ Bảy, 11:30, 18/07/2026
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VOV.VN - Rửa mặt hay tẩy tế bào chết trước là thắc mắc của nhiều người. Thực hiện đúng thứ tự không chỉ giúp làm sạch da hiệu quả, hạn chế kích ứng mà còn tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất ở các bước chăm sóc tiếp theo.

Tẩy tế bào chết trước hay rửa mặt trước?

Các chuyên gia da liễu khuyến cáo, nên rửa mặt trước rồi mới tẩy tế bào chết. Làm sạch da giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và cặn mỹ phẩm, tạo điều kiện để sản phẩm tẩy tế bào chết phát huy hiệu quả tốt hơn. Ngược lại, nếu tẩy tế bào chết khi da chưa sạch, bụi bẩn và bã nhờn có thể làm giảm hiệu quả làm sạch, thậm chí tăng nguy cơ kích ứng. Vì vậy, rửa mặt luôn là bước đầu tiên trong quy trình chăm sóc da.

Thứ tự làm sạch da đúng khi tẩy tế bào chết

Bước 1: Tẩy trang nếu có dùng kem chống nắng hoặc trang điểm

Ngay cả khi không trang điểm, nhiều loại kem chống nắng vẫn bám khá chắc trên da và khó làm sạch hoàn toàn chỉ bằng sữa rửa mặt. Vì vậy, nếu sử dụng kem chống nắng, trang điểm hoặc tiếp xúc với môi trường nhiều bụi bẩn, bạn nên tẩy trang trước để loại bỏ lớp mỹ phẩm, dầu thừa và tạp chất.

tay te bao chet va rua mat buoc nao nen lam truoc de da sach khoe hinh anh 1
Các chuyên gia da liễu khuyến cáo nên rửa mặt trước rồi mới tẩy tế bào chết

Bước 2: Rửa mặt bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ

Sau khi tẩy trang, sử dụng sữa rửa mặt để làm sạch sâu những tạp chất còn sót lại. Nên chọn sản phẩm có độ pH phù hợp, công thức dịu nhẹ và phù hợp với loại da. Việc làm sạch quá mạnh có thể khiến da khô, mất cân bằng và dễ bị kích ứng.

Bước 3: Tẩy tế bào chết

Sau khi da đã được làm sạch hoàn toàn, bạn có thể sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết. Tùy vào tình trạng da, có thể lựa chọn tẩy tế bào chết vật lý hoặc hóa học. Thực hiện đúng tần suất và hướng dẫn sử dụng sẽ giúp loại bỏ lớp tế bào sừng già mà không làm ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ da.

Bước 4: Dưỡng ẩm và phục hồi da

Sau bước tẩy tế bào chết, da thường dễ mất nước và trở nên nhạy cảm hơn. Vì vậy, cần sử dụng kem dưỡng ẩm hoặc sản phẩm phục hồi phù hợp để cấp ẩm, làm dịu da và củng cố hàng rào bảo vệ da.

Tẩy tế bào chết xong có cần rửa mặt lại không?

Việc rửa mặt lại sau khi tẩy tế bào chết phụ thuộc vào loại sản phẩm sử dụng. Với tẩy tế bào chết vật lý, chỉ cần rửa lại bằng nước sạch để loại bỏ phần sản phẩm còn bám trên da. Trong khi đó, các sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học chứa AHA, BHA hoặc PHA thường không cần rửa lại bằng sữa rửa mặt, trừ khi nhà sản xuất có hướng dẫn khác hoặc là sản phẩm dạng rửa trôi.

Nên tẩy tế bào chết vào buổi sáng hay buổi tối?

Buổi tối là thời điểm thích hợp hơn để tẩy tế bào chết vì giúp làm sạch bụi bẩn, dầu thừa tích tụ sau một ngày, đồng thời hỗ trợ quá trình tái tạo da khi ngủ. Ngoài ra, một số hoạt chất như AHA có thể làm da nhạy cảm hơn với ánh nắng, nên sử dụng vào buổi tối sẽ giảm nguy cơ tác động của tia UV. Nếu tẩy tế bào chết vào ban ngày, cần thoa kem chống nắng đầy đủ và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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