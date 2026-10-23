Tháng tri ân: DND hỗ trợ 50% chi phí phẫu thuật khúc xạ

Ưu đãi đến 50% chi phí phẫu thuật khúc xạ

Từ ngày 01/10/2026 Bệnh viện Mắt Quốc tế DND triển khai chương trình DND Carnaval 2026 với thông điệp “Nhìn khác biệt, sống trọn vẹn”, như một lời cảm ơn gửi tới khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng bệnh viện trên hành trình chăm sóc và bảo vệ thị lực suốt 15 năm qua. Thông qua chương trình, DND mong muốn mang đến thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp phẫu thuật khúc xạ hiện đại với chi phí hợp lý, giúp nhiều người có điều kiện chăm sóc đôi mắt và tự tin tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Trong chương trình DND Carnaval 2026, khách hàng có thể nhận mức hỗ trợ lên tới 50% chi mổ cận

Tại DND Carnaval 2026, khách hàng có cơ hội nhận mức hỗ trợ lên tới 50% chi phí phẫu thuật khúc xạ bằng các phương pháp hiện đại như SMILE Pro DND, CLEAR, Femto-LASIK, SmartSurfACE, LASIK hay Phakic kết hợp kỹ thuật Cross-Linking…

Bên cạnh đó, chương trình còn miễn phí khám chuyên sâu trước phẫu thuật, hoàn trả tới 2 triệu đồng chi phí phẫu thuật cho khách hàng tham gia chia sẻ trải nghiệm sau điều trị trên cộng đồng mạng xã hội, nhận voucher “Quà tặng yêu thương” cùng nhiều phần quà giá trị khác. Đây là cơ hội để những người đang có nhu cầu điều trị tật khúc xạ chủ động thăm khám, tìm hiểu và lựa chọn giải pháp phù hợp với tình trạng mắt cũng như khả năng tài chính.

Đa dạng phương pháp, cá thể hóa điều trị tại DND

Một trong những yếu tố quan trọng khi phẫu thuật khúc xạ là xác định phương pháp phù hợp với đặc điểm mắt của từng người. Không phải mọi trường hợp cận thị đều có thể áp dụng cùng một kỹ thuật, bởi chỉ định còn phụ thuộc vào độ khúc xạ, độ dày và hình thái giác mạc, tình trạng bề mặt nhãn cầu cùng nhiều yếu tố chuyên môn khác.

Tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, bệnh nhân có thể được bác sĩ tư vấn các phương pháp điều trị tật khúc xạ như SMILE Pro, CLEAR, Femto-LASIK, SmartSurf ACE, LASIK và đặt kính nội nhãn Phakic (ICL)…tùy thuộc vào kết quả khám chuyên sâu 8 bước chuẩn quốc tế.

“Ở DND chúng tôi hướng tới một tiêu chuẩn cao hơn “thấy rõ” – đó là thấy rõ lâu dài, thấy rõ bền vững và thoải mái trong mọi khoảnh khắc đời thường. Điều đó chỉ có thể đạt được khi từng đôi mắt được chăm sóc như một cá thể riêng biệt – không rập khuôn, không vội vàng” BS Đặng Thị Như Quỳnh - PGĐ Bệnh viện Mắt Quốc tế DND chia sẻ.

Rất nhiều bạn trẻ tham gia chương trình DND Carnaval 2026 để nhận được ưu đãi mổ cận lên tới 50%

Với sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, quy trình chuẩn quốc tế và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, DND đang định hình một tiêu chuẩn mới cho phẫu thuật khúc xạ tại Việt Nam. Đây cũng là lý do bệnh viện trở thành điểm đến tin cậy của hàng chục nghìn bệnh nhân mỗi năm những người mong muốn nhìn rõ hơn để sống trọn từng khoảnh khắc.

DND Carnaval 2026 không chỉ mang đến cơ hội tiếp cận các phương pháp phẫu thuật khúc xạ với chi phí ưu đãi mà còn khuyến khích người mắc tật khúc xạ chủ động quan tâm đến sức khỏe đôi mắt.

Thông tin chi tiết về chương trình DND CARNAVAL 2026 được cập nhật tại website của Bệnh viện Mắt Quốc tế DND : https://matquocte.vn/ hoặc qua hotline 0968.11.55.88.

Địa chỉ: 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.