English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tháng tri ân: DND hỗ trợ 50% chi phí phẫu thuật khúc xạ

Thứ Sáu, 06:00, 23/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khách hàng có cơ hội nhận ưu đãi lên tới 50% chi phí phẫu thuật tật khúc xạ tặng gói thăm khám định kỳ, chăm sóc mắt sau phẫu thuật trong chương trình DND Carnaval 2026 của Bệnh viện Mắt quốc tế DND.

Ưu đãi đến 50% chi phí phẫu thuật khúc xạ

Từ ngày 01/10/2026 Bệnh viện Mắt Quốc tế DND triển khai chương trình DND Carnaval 2026 với thông điệp “Nhìn khác biệt, sống trọn vẹn”, như một lời cảm ơn gửi tới khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng bệnh viện trên hành trình chăm sóc và bảo vệ thị lực suốt 15 năm qua. Thông qua chương trình, DND mong muốn mang đến thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp phẫu thuật khúc xạ hiện đại với chi phí hợp lý, giúp nhiều người có điều kiện chăm sóc đôi mắt và tự tin tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

thang tri an dnd ho tro 50 chi phi phau thuat khuc xa hinh anh 1
Trong chương trình DND Carnaval 2026, khách hàng có thể nhận mức hỗ trợ lên tới 50% chi mổ cận

Tại DND Carnaval 2026, khách hàng có cơ hội nhận mức hỗ trợ lên tới 50% chi phí phẫu thuật khúc xạ bằng các phương pháp hiện đại như SMILE Pro DND, CLEAR, Femto-LASIK, SmartSurfACE, LASIK hay Phakic kết hợp kỹ thuật Cross-Linking…

Bên cạnh đó, chương trình còn miễn phí khám chuyên sâu trước phẫu thuật, hoàn trả tới 2 triệu đồng chi phí phẫu thuật cho khách hàng tham gia chia sẻ trải nghiệm sau điều trị trên cộng đồng mạng xã hội, nhận voucher “Quà tặng yêu thương” cùng nhiều phần quà giá trị khác. Đây là cơ hội để những người đang có nhu cầu điều trị tật khúc xạ chủ động thăm khám, tìm hiểu và lựa chọn giải pháp phù hợp với tình trạng mắt cũng như khả năng tài chính.

Đa dạng phương pháp, cá thể hóa điều trị tại DND

Một trong những yếu tố quan trọng khi phẫu thuật khúc xạ là xác định phương pháp phù hợp với đặc điểm mắt của từng người. Không phải mọi trường hợp cận thị đều có thể áp dụng cùng một kỹ thuật, bởi chỉ định còn phụ thuộc vào độ khúc xạ, độ dày và hình thái giác mạc, tình trạng bề mặt nhãn cầu cùng nhiều yếu tố chuyên môn khác.

Tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, bệnh nhân có thể được bác sĩ tư vấn các phương pháp điều trị tật khúc xạ như SMILE Pro, CLEAR, Femto-LASIK, SmartSurf ACE, LASIK và đặt kính nội nhãn Phakic (ICL)…tùy thuộc vào kết quả khám chuyên sâu 8 bước chuẩn quốc tế.

 “Ở DND chúng tôi hướng tới một tiêu chuẩn cao hơn “thấy rõ” – đó là thấy rõ lâu dài, thấy rõ bền vững và thoải mái trong mọi khoảnh khắc đời thường. Điều đó chỉ có thể đạt được khi từng đôi mắt được chăm sóc như một cá thể riêng biệt – không rập khuôn, không vội vàng” BS Đặng Thị Như Quỳnh - PGĐ Bệnh viện Mắt Quốc tế DND chia sẻ.

thang tri an dnd ho tro 50 chi phi phau thuat khuc xa hinh anh 2
Rất nhiều bạn trẻ tham gia chương trình DND Carnaval 2026 để nhận được ưu đãi mổ cận lên tới 50%

Với sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, quy trình chuẩn quốc tế và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, DND đang định hình một tiêu chuẩn mới cho phẫu thuật khúc xạ tại Việt Nam. Đây cũng là lý do bệnh viện trở thành điểm đến tin cậy của hàng chục nghìn bệnh nhân mỗi năm  những người mong muốn nhìn rõ hơn để sống trọn từng khoảnh khắc.

DND Carnaval 2026 không chỉ mang đến cơ hội tiếp cận các phương pháp phẫu thuật khúc xạ với chi phí ưu đãi mà còn khuyến khích người mắc tật khúc xạ chủ động quan tâm đến sức khỏe đôi mắt.

Thông tin chi tiết về chương trình DND CARNAVAL 2026 được cập nhật tại website của Bệnh viện Mắt Quốc tế DND : https://matquocte.vn/ hoặc qua hotline 0968.11.55.88.
Địa chỉ: 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

CTV Hồng Vân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Loại quả nấu chín mới ăn được, là thuốc dưỡng tim, bổ thần kinh, giảm căng thẳng
Loại quả nấu chín mới ăn được, là thuốc dưỡng tim, bổ thần kinh, giảm căng thẳng

VOV.VN - Chuối tá quạ (hay còn gọi là chuối táo quạ) là một giống chuối đặc sản nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ. Không chỉ gây ấn tượng mạnh bởi kích thước "khổng lồ", dưới góc độ khoa học dinh dưỡng, loại quả đặc sản này mang lại rất nhiều giá trị tuyệt vời cho sức khỏe.

Loại quả nấu chín mới ăn được, là thuốc dưỡng tim, bổ thần kinh, giảm căng thẳng

Loại quả nấu chín mới ăn được, là thuốc dưỡng tim, bổ thần kinh, giảm căng thẳng

VOV.VN - Chuối tá quạ (hay còn gọi là chuối táo quạ) là một giống chuối đặc sản nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ. Không chỉ gây ấn tượng mạnh bởi kích thước "khổng lồ", dưới góc độ khoa học dinh dưỡng, loại quả đặc sản này mang lại rất nhiều giá trị tuyệt vời cho sức khỏe.

9 nguyên tắc ăn uống khoa học giúp bạn khỏe từ bên trong
9 nguyên tắc ăn uống khoa học giúp bạn khỏe từ bên trong

VOV.VN - Chế độ ăn uống cân bằng giúp duy trì sức khỏe, cung cấp năng lượng và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Vậy cần tuân thủ những nguyên tắc nào để ăn uống khoa học, nâng cao chất lượng cuộc sống?

9 nguyên tắc ăn uống khoa học giúp bạn khỏe từ bên trong

9 nguyên tắc ăn uống khoa học giúp bạn khỏe từ bên trong

VOV.VN - Chế độ ăn uống cân bằng giúp duy trì sức khỏe, cung cấp năng lượng và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Vậy cần tuân thủ những nguyên tắc nào để ăn uống khoa học, nâng cao chất lượng cuộc sống?

Ngô biến đổi gen có an toàn? Sự thật người tiêu dùng cần biết
Ngô biến đổi gen có an toàn? Sự thật người tiêu dùng cần biết

VOV.VN - Ngô biến đổi gen được tạo ra nhằm tăng khả năng kháng sâu bệnh, chịu thuốc diệt cỏ hoặc cải thiện chất lượng nông sản. Tuy nhiên, loại ngô này có an toàn khi sử dụng và người tiêu dùng cần lưu ý gì?

Ngô biến đổi gen có an toàn? Sự thật người tiêu dùng cần biết

Ngô biến đổi gen có an toàn? Sự thật người tiêu dùng cần biết

VOV.VN - Ngô biến đổi gen được tạo ra nhằm tăng khả năng kháng sâu bệnh, chịu thuốc diệt cỏ hoặc cải thiện chất lượng nông sản. Tuy nhiên, loại ngô này có an toàn khi sử dụng và người tiêu dùng cần lưu ý gì?

 
ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe