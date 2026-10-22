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Loại quả nấu chín mới ăn được, là thuốc dưỡng tim, bổ thần kinh, giảm căng thẳng

Thứ Năm, 14:00, 22/10/2026
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VOV.VN - Chuối tá quạ (hay còn gọi là chuối táo quạ) là một giống chuối đặc sản nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ. Không chỉ gây ấn tượng mạnh bởi kích thước "khổng lồ", dưới góc độ khoa học dinh dưỡng, loại quả đặc sản này mang lại rất nhiều giá trị tuyệt vời cho sức khỏe.

 

Chuối tá quạ là gì?

Chuối tá quạ (hay còn gọi là chuối táo quạ) không giống với các loại chuối thông thường bởi kích thước lớn bằng cổ tay, chiều dài thậm chí lên đến 40 – 50cm. Khi còn sống chuối tá quạ rất khó ăn vì kết cấu nhão và vị rất nhạt, do đó người dân thường luộc hoặc hấp lên thì chuối mới dẻo ngọt và thơm ngon hơn.

Nhiều người còn dùng loại chuối này để thay thế khoai tây trong món cà ri hoặc làm nguyên liệu thêm vào các món lẩu nhằm đem đến hương vị độc đáo. Tương tự như những loại chuối khác, chuối táo quạ có rất nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là hàm lượng kali cao tốt cho sức khỏe tim mạch. Sau đây là một số công dụng tuyệt vời mà chuối táo quạ đem lại cho cơ thể.

Cung cấp năng lượng bền bỉ cho cơ thể

Chuối tá quạ luộc chứa hàm lượng carbohydrate phức hợp cao. Khác với các loại đường đơn làm tăng nhanh đường huyết, carbohydrate trong chuối tá quạ được tiêu hóa và hấp thu từ từ. Đây là thực phẩm bổ sung năng lượng tuyệt vời cho người vận động thể thao, người lao động nặng hoặc dùng làm bữa phụ dinh dưỡng lành mạnh.

loai qua nau chin moi an duoc, la thuoc duong tim, bo than kinh, giam cang thang hinh anh 1
Chuối tá quạ mang lại rất nhiều giá trị tuyệt vời cho sức khỏe.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Nhờ lượng chất xơ cùng tinh bột kháng dồi dào thu được khi luộc chín, chuối tá quạ giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn tại đại tràng. Ăn chuối tá quạ luộc đúng cách giúp kích thích tiêu hóa, làm mềm phân, cải thiện các triệu chứng đầy hơi và phòng ngừa táo bón hiệu quả.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và bổ thần kinh

Giống như các giống chuối chất lượng cao khác, chuối tá quạ rất giàu Kali và Vitamin B6. Kali đóng vai trò quan trọng trong việc đào thải natri dư thừa, giúp thư giãn thành mạch và hạ huyết áp. Trong khi đó, Vitamin B6 hỗ trợ quá trình tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, giúp giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng lành mạnh

Dù chứa lượng calo nhỉnh hơn các loại chuối nhỏ, chuối tá quạ lại là "trợ thủ" đắc lực cho người muốn kiểm soát cân nặng. Nhờ cấu trúc dẻo quánh và giàu chất xơ sau khi luộc, chỉ cần ăn một đoạn nhỏ chuối tá quạ là bạn đã cảm thấy no lâu, từ đó hạn chế cảm giác thèm ăn vặt giữa các bữa chính.

Hỗ trợ chức năng cơ và thần kinh

Magie và kali có trong quả chuối tá quạ  là những khoáng chất thiết yếu giúp ngăn ngừa chuột rút cơ bắp, mệt mỏi và suy nhược, do đó chuối rất có lợi cho những người năng động về thể chất và người lớn tuổi.

Tăng cường hệ miễn dịch

Quả chuối tá quạ chứa vitamin C và vitamin A, cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch. Vitamin C giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và đẩy nhanh quá trình lành vết thương, trong khi vitamin A hỗ trợ sức khỏe của da và niêm mạc, tuyến phòng thủ chính của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Chuối táo quạ là nguyên liệu linh hoạt, có thể chế biến thành nhiều món ăn từ đơn giản đến phức tạp. Một số cách nấu phổ biến bao gồm:

- Luộc: Chuối gọt vỏ, cắt khúc rồi luộc trong nước sôi khoảng 15 – 20 phút cho đến khi mềm.

- Hấp: Chuối để nguyên vỏ hoặc gọt vỏ rồi hấp cách thủy khoảng 20 – 25 phút. Phương pháp này giúp giữ được hương vị tự nhiên và hạn chế thất thoát vi chất vào nước.

- Nướng: Chuối để nguyên vỏ nướng trên than hoặc trong lò ở nhiệt độ 180 – 200°C trong khoảng 15 – 20 phút. Lớp vỏ cháy xém tạo lớp bảo vệ, giữ phần thịt bên trong mềm dẻo.

- Chế biến món mặn: Chuối táo quạ cắt khúc dùng làm nguyên liệu nấu cà ri, lẩu hoặc kho với nước cốt dừa theo phong cách ẩm thực miền Tây.

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VOV.VN - Không chỉ đơn thuần là gia vị quen thuộc tạo nên vị cay nồng, thơm ngon cho vô số món ăn ngon, hạt tiêu đen từ lâu đã được mệnh danh là "vua của các loại gia vị". Những hạt tiêu nhỏ bé ấy chứa đựng một lượng lớn hoạt chất sinh học quý giá, mang lại vô vàn tác dụng kỳ diệu đối với sức khỏe toàn diện.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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