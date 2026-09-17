Thanh niên 28 tuổi thoát nguy cơ mất tinh hoàn nhờ đi viện sớm

Rạng sáng 12/9, anh M.H.T., 28 tuổi, tạm trú tại phường Gia Định, TP.HCM đến một bệnh viện trên địa bàn trong tình trạng đau dữ dội, đột ngột vùng bìu trái. Cơn đau xuất hiện khoảng 3 giờ trước đó và không giảm.

Qua thăm khám và siêu âm, bác sĩ xác định anh T. bị xoắn tinh hoàn trái sau đó được các bác sỹ tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật, tinh hoàn trái đã tím do thiếu máu. Sau khi tháo xoắn thừng tinh và làm ấm, màu sắc tinh hoàn dần chuyển sang hồng, cho thấy tuần hoàn được phục hồi. Các bác sĩ quyết định bảo tồn, cố định tinh hoàn để hạn chế nguy cơ xoắn về sau.

Bác sĩ lưu ý, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay, không nên chờ tự dùng thuốc giảm đau (Ảnh: BVCC)

BS Trần Đoàn Thiên Bảo cho biết xoắn tinh hoàn xảy ra khi thừng tinh bị xoắn, làm cản trở hoặc ngưng dòng máu nuôi tinh hoàn. Đây là một cấp cứu ngoại khoa, trong đó thời gian từ khi xuất hiện triệu chứng đến lúc được phẫu thuật có ý nghĩa quyết định.

Theo bác sĩ, khả năng bảo tồn tinh hoàn cao nhất khi được tháo xoắn trong khoảng 6 giờ đầu. Nếu để kéo dài 12 - 24 giờ, nguy cơ tinh hoàn bị tổn thương không hồi phục và phải cắt bỏ tăng cao.

Xoắn tinh hoàn thường gặp ở trẻ em, thanh thiếu niên và nam giới trẻ. Dấu hiệu điển hình là đau đột ngột, dữ dội một bên tinh hoàn hoặc bìu, có thể kèm sưng, tinh hoàn nằm cao bất thường, đau lan lên bẹn hoặc bụng dưới, buồn nôn hoặc nôn. Đau có thể xuất hiện khi đang ngủ, vào ban đêm hoặc gần sáng. Khi có triệu chứng bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay, không nên chờ đến sáng hoặc tự dùng thuốc giảm đau để theo dõi.