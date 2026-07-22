Mới 11 tuổi đã teo chỉ còn 1 bên tinh hoàn, liệu cháu tôi có sinh con được không?

VOV.VN - Cháu nhà tôi 11 tuổi tuy nhiên 1 bên tinh hoàn bị teo. Khi đi khám, bác sĩ lại không điều trị gì mà bảo để chờ cho cháu đến tuổi dậy thì. Tình trạng của cháu như thế này sau có thể sinh con được không? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải tư vấn cho người đàn ông đang lo lắng.
VOV.VN - Trò chuyện khi quan hệ tình dục cũng là cả một nghệ thuật để giúp cả hai hiểu nhau và tăng cường cảm xúc. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, cùng bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ về chủ đề.
VOV.VN - Món rựa mận trứ danh bắt nguồn từ cụm từ gốc là "nhựa mận", kết hợp giữa nghệ thuật mô phỏng màu sắc món ăn và đặc trưng phát âm phương ngữ Bắc Bộ.
VOV.VN - Nếu người phụ nữ kia trẻ đẹp, giỏi giang hơn thì tôi còn có thể tự an ủi, nhưng việc chị ta thua xa mọi mặt làm tôi cảm thấy nhục nhã, thấy mình thất bại hoàn toàn.