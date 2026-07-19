Thảo dược quý lại cực dễ tìm, biết sử dụng sức khoẻ liên tục thăng hạng

"Khắc tinh" của bệnh cao huyết áp

Đây là công dụng nổi bật nhất của bụp giấm đã được nhiều nghiên cứu lâm sàng chứng minh. Các hoạt chất trong bụp giấm có cơ chế hoạt động tương tự như một chất lợi tiểu tự nhiên và ức chế enzyme chuyển đổi angiotensin (ACE), giúp làm giãn mạch máu và hạ huyết áp tâm thu lẫn tâm trương một cách an toàn và hiệu quả.

Giảm mỡ máu, bảo vệ hệ tim mạch

Bụp giấm giúp làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong cơ thể, đồng thời tăng lượng cholesterol tốt (HDL). Nhờ khả năng ổn định huyết áp và hạ mỡ máu này, trà bụp giấm đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc ngăn ngừa xơ vữa động mạch, đột quỵ và các bệnh lý về tim.

Bụp giấm (atiso đỏ) còn là một loại thảo dược quý, tốt cho sức khoẻ. (Ảnh minh họa: VTC News)

Hỗ trợ giảm cân, đốt cháy mỡ thừa tự nhiên

Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp giảm cân an toàn, hãy thêm trà bụp giấm vào thực đơn. Chiết xuất từ bụp giấm có khả năng ức chế enzyme amylase - một enzyme giúp cơ thể hấp thụ carbohydrate và đường. Nhờ đó, cơ thể sẽ giảm tích tụ calo dư thừa và hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa vùng bụng hiệu quả hơn.

Thanh nhiệt, giải độc và bảo vệ tế bào gan

Vị chua, tính mát của bụp giấm giúp thanh nhiệt cơ thể nhanh chóng trong những ngày nắng nóng. Đặc biệt, các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong loại cây này đã được chứng minh có khả năng bảo vệ gan khỏi các tổn thương do độc tố, giảm tình trạng gan nhiễm mỡ và hỗ trợ quá trình thải độc của gan diễn ra trơn tru.

Tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa cảm cúm

Với hàm lượng Vitamin C dồi dào, bụp giấm là "tấm khiên" bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Uống trà bụp giấm ấm vào mùa lạnh giúp kháng khuẩn, chống viêm, làm dịu cổ họng và phòng ngừa các triệu chứng cảm cúm, ho sốt thông thường.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh

Các axit hữu cơ tự nhiên trong bụp giấm kích thích hệ tiêu hóa tiết dịch vị, giúp phân hủy thức ăn nhanh hơn, làm giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, khó tiêu. Ngoài ra, bụp giấm còn có tính chất lợi tiểu nhẹ, giúp làm sạch hệ thống tiết niệu và ngăn ngừa táo bón.

Chống lão hóa và làm đẹp da từ bên trong

Nhờ lượng chất chống oxy hóa khổng lồ, đặc biệt là nhóm anthocyanin, bụp giấm giúp trung hòa các gốc tự do – nguyên nhân chính gây ra nếp nhăn và lão hóa da. Sử dụng bụp giấm thường xuyên kích thích sản sinh collagen, giúp làn da duy trì độ đàn hồi, hồng hào và tươi trẻ.