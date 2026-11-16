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Thiếu sắt nên uống gì? 5 loại đồ uống tự nhiên đáng thử

Thứ Hai, 15:06, 16/11/2026
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VOV.VN - Sắt đóng vai trò quan trọng trong sản xuất hemoglobin, vận chuyển oxy và duy trì hoạt động của cơ thể. Thiếu sắt có thể gây mệt mỏi, suy nhược, giảm tập trung và thiếu máu. Bên cạnh thực phẩm giàu sắt, 5 loại đồ uống tự nhiên dưới đây có thể góp phần bổ sung khoáng chất này.

 

Nước ép lựu

Nước ép lựu giàu chất chống oxy hóa, đồng thời cung cấp một lượng nhỏ sắt, vitamin và khoáng chất. Có thể kết hợp với chà là hoặc nho khô để bổ sung thêm sắt. Tuy nhiên, hàm lượng sắt trong lựu không cao và chưa có đủ bằng chứng cho thấy thức uống này giúp tăng đáng kể hemoglobin hoặc điều trị thiếu máu.

Nước ép táo và mận

Nước ép táo kết hợp mận cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ. Trong đó, mận khô chứa sắt, kali, giúp bổ sung khoáng chất và hỗ trợ tiêu hóa; táo cung cấp các hợp chất thực vật có lợi. Tuy nhiên, thức uống này không thể thay thế phương pháp điều trị thiếu máu do thiếu sắt. Nên kết hợp với chế độ ăn đa dạng, giàu sắt để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng.

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Nước ép củ dền đỏ và cà rốt

Nước ép củ dền cà rốt cung cấp một lượng sắt, beta-carotene và các chất chống oxy hóa. Có thể thêm chút nước cốt chanh để bổ sung vitamin C, giúp cơ thể hấp thu sắt không heme tốt hơn. Tuy nhiên, thức uống này không có tác dụng thải độc máu hay điều trị tình trạng thiếu sắt nghiêm trọng.

Sinh tố hạt bí ngô

Hạt bí ngô giàu sắt, kẽm, magie và chất béo không bão hòa, giúp bổ sung khoáng chất và năng lượng cho cơ thể. Bạn có thể ngâm mềm hạt, xay cùng chuối, sữa chua và một ít mật ong để làm sinh tố dùng trong bữa phụ hoặc sau khi vận động. Tuy nhiên, sắt trong hạt bí ngô chủ yếu là sắt không heme, khó hấp thu hơn sắt từ động vật. Nên kết hợp với thực phẩm giàu vitamin C để tăng khả năng hấp thu sắt.

Sinh tố rau bina

Sinh tố rau bina (cải bó xôi) cung cấp sắt không heme, folate, vitamin A, vitamin C và chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ quá trình tạo máu. Có thể xay rau bina cùng cam, dứa hoặc kiwi để bổ sung vitamin C, giúp tăng hấp thu sắt.

Tuy nhiên, rau bina chứa oxalate có thể làm giảm hấp thu một số khoáng chất. Vì vậy, không nên chỉ dựa vào thức uống này để đáp ứng nhu cầu sắt của cơ thể.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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