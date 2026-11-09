5 đồ uống cực dễ tìm giúp củng cố khung xương chắc khỏe cho cả gia đình

Sữa bò

Sữa bò là sự lựa chọn hàng đầu trong danh sách này nhờ chứa hỗn hợp các chất dinh dưỡng hỗ trợ xương. Một cốc sữa cung cấp khoảng 300 miligam (mg) canxi ở dạng mà cơ thể bạn có thể dễ dàng hấp thụ. Sữa cũng chứa protein và phốt pho một cách tự nhiên, giúp xây dựng và bảo vệ xương của bạn.

Một nghiên cứu tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng cho thấy việc bổ sung sữa vào chế độ ăn của người lớn tuổi có thể dẫn đến những cải thiện nhỏ về mật độ xương ở hông và cột sống thắt lưng. Hãy chọn sữa bổ sung vitamin D. Nếu sữa thông thường gây khó chịu cho dạ dày, hãy thử sữa không chứa lactose.

Sữa thực vật

Nếu bạn cần tránh các sản phẩm từ sữa, hãy thử các lựa chọn có nguồn gốc thực vật. Chẳng hạn như, sữa đậu nành bổ sung dưỡng chất là lựa chọn tốt nhất từ ​​thực vật nhờ sự kết hợp dinh dưỡng toàn diện. Nó chứa hàm lượng protein tương đương với sữa bò, cộng thêm canxi và vitamin D khi được bổ sung.

Một lựa chọn tốt nếu bạn cần tránh sữa bò và sữa đậu nành khác là sữa hạnh nhân vì loại sữa này thường giàu canxi, nhưng nhìn chung có ít protein và phốt pho hơn sữa bò hoặc sữa đậu nành. Một lựa chọn khác là sữa yến mạch được bổ sung canxi và vitamin D, nhưng nhìn chung chúng có hàm lượng protein thấp hơn sữa đậu nành hoặc sữa bò.

Bên cạnh chế độ tập luyện thể thao điều đặn, việc chọn lựa đúng thực phẩm dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng cốt lõi trong việc bảo vệ xương.

Sữa chua uống

Sữa chua uống cung cấp canxi và protein, cộng thêm vitamin D nếu có bổ sung. Một số nghiên cứu cho thấy sữa chua có liên quan đến việc tăng cường mật độ xương và làm chậm quá trình lão hoá xương. Sữa chua cũng chứa probiotics, là những vi khuẩn sống có lợi. Chúng có thể giúp cơ thể hấp thụ canxi, nhưng các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu để tách biệt tác dụng của chúng với tác dụng của canxi và protein trong sữa chua.

Hãy chọn những sản phẩm đơn giản để giữ lượng đường thấp, và kiểm tra hàm lượng canxi và vitamin D bổ sung, vì không phải sản phẩm nào cũng có vitamin D.

Nước cam

Nếu bạn không uống sữa hoặc thích đồ uống trái cây, nước cam bổ sung canxi là một cách dễ dàng để bổ sung thêm canxi. Một cốc nước cam có lượng canxi tương đương hoặc nhiều hơn một chút so với một cốc sữa.

Sinh tố trái cây, rau xanh

Sinh tố là thức uống được chế biến bằng cách xay nhuyễn trái cây cùng sữa, rau xanh, trái cây hoặc các loại hạt. Một ly sinh tố có thể kết hợp nhiều thực phẩm giàu canxi, protein và vitamin, góp phần duy trì xương chắc khỏe khi tuổi tác tăng lên. Điển hình như sinh tố sữa chua, cải xoăn, chuối và hạt chia bổ sung dưỡng chất cho xương. Sữa chua cung cấp protein, cải xoăn và hạt chia chứa canxi, còn chuối tạo vị ngọt tự nhiên và tăng thêm lượng kali. Xay nhuyễn các nguyên liệu với một ít sữa tươi để tạo độ sánh, hạn chế thêm đường.

Chăm sóc và bảo vệ khung xương chắc khỏe là một hành trình dài hạn cần sự chủ động mỗi ngày. Bổ sung đồ uống chỉ cung cấp "nguyên liệu", bạn cần kết hợp các bài tập như đi bộ, chạy bộ, tạ nhẹ hoặc yoga để tạo áp lực sinh học kích thích xương tăng cường hấp thụ các nguyên liệu đó để trở nên dày dặn và chắc khỏe hơn.