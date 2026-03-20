Thứ quả rẻ bèo ở chợ Việt, ăn vào vị chua the đặc trưng lại cực tốt cho sức khỏe

Thứ Sáu, 14:00, 20/03/2026
VOV.VN - Chanh là loại quả nhỏ bé nhưng sở hữu những công năng "khổng lồ" đối với sức khỏe. Không chỉ là một loại gia vị giúp món ăn thêm đậm đà, chanh còn được ví như một loại thuốc tự nhiên nhờ hàm lượng Vitamin C, chất chống oxy hóa và các khoáng chất thiết yếu.

Tăng cường hệ thống miễn dịch vượt trội

Lợi ích hàng đầu của chanh chính là hàm lượng Vitamin C dồi dào – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Vitamin C kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại các bệnh truyền nhiễm, cảm lạnh và cảm cúm thông thường. Việc uống một ly nước chanh ấm mỗi sáng là cách đơn giản nhất để xây dựng một "hàng rào" bảo vệ sức khỏe tự nhiên từ bên trong.

Hỗ trợ tiêu hóa và làm sạch đường ruột

Nước chanh có cấu trúc nguyên tử tương tự như dịch vị dạ dày, giúp kích thích gan sản xuất mật – loại axit cần thiết cho quá trình tiêu hóa. Axit citric trong chanh giúp phân giải thức ăn hiệu quả hơn, từ đó giảm thiểu các triệu chứng khó tiêu, đầy hơi và ợ nóng. Ngoài ra, chanh còn hoạt động như một chất lợi tiểu nhẹ, giúp đào thải độc tố ra khỏi đường tiêu hóa, giữ cho hệ bài tiết luôn khỏe mạnh.

(Ảnh minh họa: VTC News)

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Chanh chứa nhiều Kali và các hợp chất thực vật như hesperidin và diosmin, những chất này có khả năng làm giảm lượng cholesterol xấu trong máu. Việc tiêu thụ chanh thường xuyên giúp cải thiện độ đàn hồi của mạch máu, từ đó kiểm soát huyết áp hiệu quả và ngăn ngừa các nguy cơ liên quan đến đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Đây là loại quả lý tưởng cho những người muốn chăm sóc hệ tim mạch một cách tự nhiên.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát vóc dáng

Trong quả chanh chứa chất xơ pectin, một loại chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế cơn thèm ăn hiệu quả. Mặc dù lượng pectin chủ yếu nằm ở vỏ chanh, nhưng nước chanh vẫn hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn. Kết hợp nước chanh với một chế độ ăn uống lành mạnh giúp cơ thể đốt cháy năng lượng dư thừa tốt hơn, hỗ trợ đắc lực cho những người đang trong quá trình giảm mỡ thừa.

Làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa

Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong quả chanh đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp collagen – loại protein giữ cho da luôn săn chắc và đàn hồi. Sử dụng chanh giúp làm mờ các vết thâm, giảm mụn trứng cá và bảo vệ da trước tác hại của tia UV hay ô nhiễm môi trường. Thói quen uống nước chanh không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn mang lại làn da sáng mịn, rạng rỡ từ sâu bên trong.

Lưu ý nhỏ để dùng chanh đúng cách:

- Đừng uống nước chanh quá đặc: Axit trong chanh có thể làm hỏng men răng và kích ứng dạ dày nếu dùng quá nhiều. Hãy luôn pha loãng với nước.

- Thời điểm tốt nhất: Uống nước chanh ấm vào buổi sáng sau khi ngủ dậy (sau khi đã ăn nhẹ hoặc pha rất loãng nếu dạ dày nhạy cảm).

- Tận dụng cả vỏ chanh: Vỏ chanh chứa nhiều tinh dầu và chất chống oxy hóa cực tốt cho sức khỏe. 

Chuối siêu dinh dưỡng nhưng ăn quá nhiều mỗi ngày lại cực hại sức khỏe

VOV.VN - Chuối là loại trái cây "quốc dân" nhờ sự tiện lợi, hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, bất kỳ thực phẩm nào dù tốt đến đâu nếu lạm dụng quá mức cũng đều gây phản tác dụng. Dưới đây là những lý do tại sao bạn không nên ăn quá nhiều chuối để tránh gây hại cho sức khỏe.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: quả chanh chanh chanh ta công dụng của quả chanh lợi ích của quả chanh uống nước chanh cây chanh lá chanh ăn nhiều chanh có tốt không
Tin liên quan

Việt Nam có sẵn một loại thảo dược quý nhưng hay bị ngó lơ vì nghĩ không ăn được
Việt Nam có sẵn một loại thảo dược quý nhưng hay bị ngó lơ vì nghĩ không ăn được

VOV.VN - Lá xoài nhiều người tưởng bỏ đi lại là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền nhờ chứa hàm lượng cao các hợp chất chống oxy hóa, flavonoid và phenol. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe bất ngờ của lá xoài mà bạn không nên bỏ qua.

Việt Nam có sẵn một loại thảo dược quý nhưng hay bị ngó lơ vì nghĩ không ăn được

Việt Nam có sẵn một loại thảo dược quý nhưng hay bị ngó lơ vì nghĩ không ăn được

VOV.VN - Lá xoài nhiều người tưởng bỏ đi lại là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền nhờ chứa hàm lượng cao các hợp chất chống oxy hóa, flavonoid và phenol. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe bất ngờ của lá xoài mà bạn không nên bỏ qua.

Cây thuốc dưỡng gan bổ thận không trồng vẫn mọc đầy vườn, hay bị nhầm là cỏ dại
Cây thuốc dưỡng gan bổ thận không trồng vẫn mọc đầy vườn, hay bị nhầm là cỏ dại

VOV.VN - Cỏ mần trầu từ lâu đã được mệnh danh là "vị thuốc quý của người nghèo". Dù thường mọc dại ven đường, nhưng trong Đông y, đây là dược liệu có tính mát, giúp giải độc và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý hiệu quả.

Cây thuốc dưỡng gan bổ thận không trồng vẫn mọc đầy vườn, hay bị nhầm là cỏ dại

Cây thuốc dưỡng gan bổ thận không trồng vẫn mọc đầy vườn, hay bị nhầm là cỏ dại

VOV.VN - Cỏ mần trầu từ lâu đã được mệnh danh là "vị thuốc quý của người nghèo". Dù thường mọc dại ven đường, nhưng trong Đông y, đây là dược liệu có tính mát, giúp giải độc và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý hiệu quả.

Người ăn xin "gây bão mạng" khi lộ thân phận là triệu phú, sở hữu gia tài khổng lồ
Người ăn xin "gây bão mạng" khi lộ thân phận là triệu phú, sở hữu gia tài khổng lồ

VOV.VN - Trong chiến dịch mạnh tay của chính quyền Ấn Độ nhằm xóa bỏ tình trạng ăn xin ở Indore (bang Madhya Pradesh), lực lượng chức năng đã phát hiện một người đàn ông tàn tật là triệu phú, sở hữu gia tài khổng lồ nhưng vẫn đi xin tiền mỗi ngày.

Người ăn xin "gây bão mạng" khi lộ thân phận là triệu phú, sở hữu gia tài khổng lồ

Người ăn xin "gây bão mạng" khi lộ thân phận là triệu phú, sở hữu gia tài khổng lồ

VOV.VN - Trong chiến dịch mạnh tay của chính quyền Ấn Độ nhằm xóa bỏ tình trạng ăn xin ở Indore (bang Madhya Pradesh), lực lượng chức năng đã phát hiện một người đàn ông tàn tật là triệu phú, sở hữu gia tài khổng lồ nhưng vẫn đi xin tiền mỗi ngày.

