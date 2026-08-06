Thói quen chan canh vào cơm có tốt cho sức khỏe?

Có nên ăn cơm chan canh không?

Chan một lượng canh vừa phải vào cơm không nhất thiết gây hại cho người khỏe mạnh. Điều quan trọng là người ăn vẫn cần nhai kỹ, ăn chậm và duy trì khẩu phần cân đối. Ngược lại, nếu thường xuyên chan nhiều canh khiến thức ăn mềm và dễ nuốt, người ăn có thể hình thành thói quen nhai qua loa. Điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và cảm giác no, đặc biệt khi bữa ăn chứa nhiều tinh bột.

Ăn cơm chan canh có tốt không?

Có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa

Quan niệm cho rằng nước canh làm “loãng dịch vị dạ dày” và vì thế gây khó tiêu chưa có cơ sở để khẳng định ở người khỏe mạnh. Tuy nhiên, uống hoặc ăn quá nhiều chất lỏng trong bữa ăn có thể khiến một số người cảm thấy đầy bụng, khó chịu, đặc biệt khi ăn quá nhanh hoặc ăn quá no.

Cơm chan canh là thói quen quen thuộc của nhiều gia đình Việt, giúp món ăn mềm và dễ nuốt hơn (Ảnh: ITN)

Dễ khiến người ăn nhai không kỹ

Cơm chan canh thường mềm và dễ nuốt nên nhiều người có xu hướng ăn nhanh, bỏ qua bước nhai kỹ. Trong khi đó, nhai giúp nghiền nhỏ thức ăn và trộn với nước bọt, hỗ trợ các bước tiêu hóa tiếp theo. Vì vậy, vấn đề đáng lưu ý không nằm ở bản thân việc chan canh mà ở thói quen ăn nhanh, nuốt vội.

Có thể gây đầy bụng nếu ăn quá nhiều

Ăn nhiều cơm cùng lượng lớn nước canh có thể làm tăng thể tích thức ăn trong dạ dày, khiến một số người có cảm giác no căng, đầy bụng hoặc khó chịu. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm càng nên chú ý đến lượng canh sử dụng trong bữa ăn.

Không nên dùng canh quá nóng

Canh vừa nấu xong ở nhiệt độ cao có thể gây bỏng niêm mạc miệng, họng và làm tăng cảm giác ê buốt ở người có răng nhạy cảm. Vì vậy, nên để canh nguội bớt trước khi ăn thay vì sử dụng khi còn quá nóng.

Có thể ảnh hưởng đến lượng thức ăn nạp vào

Chan nhiều canh khiến cơm mềm, dễ ăn và tạo cảm giác no nhanh. Nếu thường xuyên ăn theo cách này, người ăn có thể giảm lượng thức ăn cần nhai, đồng thời khó kiểm soát khẩu phần nếu món canh chứa nhiều tinh bột, chất béo hoặc muối. Do đó, cần chú ý đến thành phần của món canh và tổng khẩu phần trong cả bữa thay vì chỉ quan tâm đến việc có chan canh hay không.

Đặc biệt lưu ý với trẻ nhỏ

Với trẻ đang tập ăn, không nên thường xuyên chan nhiều canh vào cơm để trẻ dễ nuốt. Cách ăn này có thể khiến trẻ hình thành thói quen nuốt nhanh, ít nhai và khó làm quen với nhiều dạng kết cấu thực phẩm. Phụ huynh nên tập cho trẻ nhai thức ăn phù hợp với độ tuổi, đồng thời bảo đảm khẩu phần có đủ nhóm chất cần thiết cho quá trình tăng trưởng.

Ăn cơm với canh như thế nào cho đúng cách?

Nhai kỹ cơm

Dù có chan canh hay không, người ăn vẫn cần nhai kỹ trước khi nuốt. Việc nghiền nhỏ thức ăn và trộn với nước bọt giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn. Ăn chậm, nhai kỹ cũng giúp cơ thể có thời gian nhận biết cảm giác no, từ đó hạn chế ăn quá mức.

Có thể ăn canh trước hoặc trong bữa

Ăn một lượng canh vừa phải trước hoặc trong bữa không gây hại đối với hầu hết người khỏe mạnh. Canh có rau, thịt, cá hoặc các nguyên liệu giàu dinh dưỡng còn góp phần bổ sung nước, vitamin, khoáng chất và protein cho khẩu phần.

Tuy nhiên, không nên uống quá nhiều canh khi đang rất đói hoặc dùng canh để thay thế hoàn toàn các món ăn chính.

Không nên ăn quá nhiều canh

Nên dùng canh vừa phải, khoảng 1-2 chén mỗi bữa, ưu tiên canh rau, củ, thịt, cá hoặc đậu và hạn chế món quá mặn, nhiều dầu mỡ, đường. Người khỏe mạnh không cần kiêng cơm với canh, nhưng nên ăn chậm, nhai kỹ và kiểm soát khẩu phần. Với trẻ nhỏ, tránh chan nhiều canh để rèn thói quen nhai và ăn đa dạng.