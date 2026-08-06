English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thói quen chan canh vào cơm có tốt cho sức khỏe?

Thứ Năm, 09:26, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ăn cơm chan canh là thói quen quen thuộc của nhiều người, giúp món ăn mềm và dễ nuốt hơn. Tuy nhiên, ăn quá nhanh, nhai không kỹ hoặc dùng nhiều canh có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa, vì vậy cần biết cách kết hợp phù hợp.

Có nên ăn cơm chan canh không?

Chan một lượng canh vừa phải vào cơm không nhất thiết gây hại cho người khỏe mạnh. Điều quan trọng là người ăn vẫn cần nhai kỹ, ăn chậm và duy trì khẩu phần cân đối. Ngược lại, nếu thường xuyên chan nhiều canh khiến thức ăn mềm và dễ nuốt, người ăn có thể hình thành thói quen nhai qua loa. Điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và cảm giác no, đặc biệt khi bữa ăn chứa nhiều tinh bột.

Ăn cơm chan canh có tốt không?

Có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa

Quan niệm cho rằng nước canh làm “loãng dịch vị dạ dày” và vì thế gây khó tiêu chưa có cơ sở để khẳng định ở người khỏe mạnh. Tuy nhiên, uống hoặc ăn quá nhiều chất lỏng trong bữa ăn có thể khiến một số người cảm thấy đầy bụng, khó chịu, đặc biệt khi ăn quá nhanh hoặc ăn quá no.

thoi quen chan canh vao com co tot cho suc khoe hinh anh 1
Cơm chan canh là thói quen quen thuộc của nhiều gia đình Việt, giúp món ăn mềm và dễ nuốt hơn (Ảnh: ITN)

Dễ khiến người ăn nhai không kỹ

Cơm chan canh thường mềm và dễ nuốt nên nhiều người có xu hướng ăn nhanh, bỏ qua bước nhai kỹ. Trong khi đó, nhai giúp nghiền nhỏ thức ăn và trộn với nước bọt, hỗ trợ các bước tiêu hóa tiếp theo. Vì vậy, vấn đề đáng lưu ý không nằm ở bản thân việc chan canh mà ở thói quen ăn nhanh, nuốt vội.

Có thể gây đầy bụng nếu ăn quá nhiều

Ăn nhiều cơm cùng lượng lớn nước canh có thể làm tăng thể tích thức ăn trong dạ dày, khiến một số người có cảm giác no căng, đầy bụng hoặc khó chịu. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm càng nên chú ý đến lượng canh sử dụng trong bữa ăn.

Không nên dùng canh quá nóng

Canh vừa nấu xong ở nhiệt độ cao có thể gây bỏng niêm mạc miệng, họng và làm tăng cảm giác ê buốt ở người có răng nhạy cảm. Vì vậy, nên để canh nguội bớt trước khi ăn thay vì sử dụng khi còn quá nóng.

Có thể ảnh hưởng đến lượng thức ăn nạp vào

Chan nhiều canh khiến cơm mềm, dễ ăn và tạo cảm giác no nhanh. Nếu thường xuyên ăn theo cách này, người ăn có thể giảm lượng thức ăn cần nhai, đồng thời khó kiểm soát khẩu phần nếu món canh chứa nhiều tinh bột, chất béo hoặc muối. Do đó, cần chú ý đến thành phần của món canh và tổng khẩu phần trong cả bữa thay vì chỉ quan tâm đến việc có chan canh hay không.

Đặc biệt lưu ý với trẻ nhỏ

Với trẻ đang tập ăn, không nên thường xuyên chan nhiều canh vào cơm để trẻ dễ nuốt. Cách ăn này có thể khiến trẻ hình thành thói quen nuốt nhanh, ít nhai và khó làm quen với nhiều dạng kết cấu thực phẩm. Phụ huynh nên tập cho trẻ nhai thức ăn phù hợp với độ tuổi, đồng thời bảo đảm khẩu phần có đủ nhóm chất cần thiết cho quá trình tăng trưởng.

Ăn cơm với canh như thế nào cho đúng cách?

Nhai kỹ cơm

Dù có chan canh hay không, người ăn vẫn cần nhai kỹ trước khi nuốt. Việc nghiền nhỏ thức ăn và trộn với nước bọt giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn. Ăn chậm, nhai kỹ cũng giúp cơ thể có thời gian nhận biết cảm giác no, từ đó hạn chế ăn quá mức.

Có thể ăn canh trước hoặc trong bữa

Ăn một lượng canh vừa phải trước hoặc trong bữa không gây hại đối với hầu hết người khỏe mạnh. Canh có rau, thịt, cá hoặc các nguyên liệu giàu dinh dưỡng còn góp phần bổ sung nước, vitamin, khoáng chất và protein cho khẩu phần.

Tuy nhiên, không nên uống quá nhiều canh khi đang rất đói hoặc dùng canh để thay thế hoàn toàn các món ăn chính.

Không nên ăn quá nhiều canh

Nên dùng canh vừa phải, khoảng 1-2 chén mỗi bữa, ưu tiên canh rau, củ, thịt, cá hoặc đậu và hạn chế món quá mặn, nhiều dầu mỡ, đường. Người khỏe mạnh không cần kiêng cơm với canh, nhưng nên ăn chậm, nhai kỹ và kiểm soát khẩu phần. Với trẻ nhỏ, tránh chan nhiều canh để rèn thói quen nhai và ăn đa dạng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ăn cơm kiểu này tưởng vô hại, nhiều người đang tự "rước đủ bệnh vào mình"
Ăn cơm kiểu này tưởng vô hại, nhiều người đang tự "rước đủ bệnh vào mình"

VOV.VN - Cơm là món ăn chủ đạo không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng một số thói quen ăn cơm tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh.

Ăn cơm kiểu này tưởng vô hại, nhiều người đang tự "rước đủ bệnh vào mình"

Ăn cơm kiểu này tưởng vô hại, nhiều người đang tự "rước đủ bệnh vào mình"

VOV.VN - Cơm là món ăn chủ đạo không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng một số thói quen ăn cơm tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh.

Bữa sáng ăn cơm có tốt cho dạ dày?
Bữa sáng ăn cơm có tốt cho dạ dày?

VOV.VN - Nhiều người ngại ăn cơm vào buổi sáng vì sợ nặng bụng, nhưng chuyên gia dinh dưỡng cho rằng một bữa cơm nóng, đủ chất lại rất tốt cho dạ dày và não bộ.

Bữa sáng ăn cơm có tốt cho dạ dày?

Bữa sáng ăn cơm có tốt cho dạ dày?

VOV.VN - Nhiều người ngại ăn cơm vào buổi sáng vì sợ nặng bụng, nhưng chuyên gia dinh dưỡng cho rằng một bữa cơm nóng, đủ chất lại rất tốt cho dạ dày và não bộ.

Ăn cơm nguội có lợi ích gì?
Ăn cơm nguội có lợi ích gì?

VOV.VN - Cơm nguội (cơm bảo quản lạnh) ngày càng được quan tâm khi được cho là có thể liên quan đến kiểm soát đường huyết và cân nặng.

Ăn cơm nguội có lợi ích gì?

Ăn cơm nguội có lợi ích gì?

VOV.VN - Cơm nguội (cơm bảo quản lạnh) ngày càng được quan tâm khi được cho là có thể liên quan đến kiểm soát đường huyết và cân nặng.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe