Thứ củ "ngoài xấu trong đẹp" bổ chẳng kém nhân sâm, cực tốt cho phái đẹp

Thúc đẩy tuần hoàn máu

Việc tiêu thụ củ sen giúp tăng cường năng lượng bằng cách điều hòa tuần hoàn máu. Nhờ đó, tất cả các cơ quan trong cơ thể đều được cung cấp đủ oxy, đảm bảo tuần hoàn tốt. Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy củ sen giàu đồng và sắt, giúp thúc đẩy sự phát triển của hồng cầu.

Giúp kiểm soát cân nặng

Củ sen là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Chất xơ điều chỉnh lượng năng lượng hấp thụ, từ đó thúc đẩy quá trình giảm cân hoặc duy trì cân nặng khỏe mạnh. Các nghiên cứu cho thấy việc tăng cường tiêu thụ chất xơ có thể làm giảm sự hấp thụ năng lượng bằng cách pha loãng lượng năng lượng có sẵn trong chế độ ăn uống, đồng thời bảo toàn các chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Hơn nữa, chế độ ăn giàu chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, điều này có thể giúp bạn giảm cân.

Củ sen từ lâu đã được y học cổ truyền và khoa học hiện đại ví như "nhân sâm dưới nước" nhờ nguồn dinh dưỡng khổng lồ. (Ảnh minh họa).

Điều hòa huyết áp

Theo nghiên cứu, củ sen chứa kali, có tác dụng hạ huyết áp. Ngoài ra, nó còn giúp giãn nở động mạch, giảm căng thẳng mạch máu và cải thiện lưu thông máu. Kết quả là, huyết áp được kiểm soát, giảm nguy cơ cao huyết áp. Kali trong củ sen có tác dụng giãn mạch tuyệt vời, giúp giảm cholesterol xấu trong máu. Nó cũng làm giảm nguy cơ đau tim bằng cách ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch.

Cải thiện sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa các bệnh tim mạch

Các thành phần cụ thể trong củ sen khá tốt cho tim mạch. Nó chứa kali, một chất giãn mạch, và chất xơ, cả hai đều giúp loại bỏ cholesterol khỏi máu. Nghiên cứu cho thấy củ sen cũng chứa pyridoxine. Chất này giúp giữ cho tim khỏe mạnh bằng cách kiểm soát mức homocysteine ​​trong máu.

Kali giúp cân bằng dịch cơ thể và thậm chí trung hòa tác dụng của muối. Kali cũng giúp thư giãn mạch máu và thúc đẩy lưu thông máu bằng cách làm giảm độ cứng và co thắt của mạch máu, giảm căng thẳng cho hệ tim mạch.

Hỗ trợ tiêu hóa

Củ sen là một nguồn chất xơ lý tưởng, giúp cải thiện nhu động ruột. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy việc bổ sung chất xơ làm tăng tần suất đi ngoài ở những bệnh nhân bị táo bón. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao trong củ sen còn giúp kích thích tiết dịch vị, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Củ sen giúp tăng cường hệ miễn dịch

Nghiên cứu cho thấy vitamin C hỗ trợ bảo vệ hệ miễn dịch bằng cách hỗ trợ chức năng tế bào của hệ miễn dịch bẩm sinh và thích ứng. Nó cũng giúp điều hòa nhu động ruột. Vitamin C, một chất chống oxy hóa có nhiều trong củ sen, rất mạnh mẽ. Bằng cách chống lại các gốc tự do trong tế bào, vitamin C bảo vệ chúng ta khỏi các bệnh như ung thư và bệnh tim. Ngoài ra, vitamin C là một thành phần của collagen, giúp duy trì độ cứng và sức mạnh của mạch máu, da và các cơ quan.

Cải thiện chức năng não bộ

Các nghiên cứu cho thấy một trong những thành phần của phức hợp vitamin B có trong củ sen là pyridoxine. Pyridoxine tương tác với các thụ thể thần kinh trong não để hỗ trợ tâm trạng và sức khỏe tinh thần. Củ sen cũng giúp điều trị các chứng bệnh khác như đau đầu, căng thẳng và cáu gắt. Ngoài ra, vitamin B3 (Niacin) góp phần tạo năng lượng, cải thiện sức khỏe tinh thần và chức năng hệ thần kinh.

Củ sen giúp cải thiện sức khỏe và sắc tố da

Củ sen có hàm lượng vitamin C cao. Các nghiên cứu cho thấy vitamin C thúc đẩy sức khỏe làn da theo nhiều cách khác nhau, nhờ vào thành phần chống oxy hóa của nó. Vitamin C có rất nhiều trong da của chúng ta. Loại vitamin này giúp tăng cường sản sinh collagen, bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do và tia cực tím, đồng thời hỗ trợ làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Vitamin C cũng giúp giảm các triệu chứng tăng sắc tố da như đốm đen và sự đổi màu da.