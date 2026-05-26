English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cây thuốc dân gian bổ đủ đường, không lo tăng cân, có người trồng làm cảnh

Thứ Ba, 05:45, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cây cúc tần (hay còn gọi là từ bi) là loại cây bụi cùng quen thuộc ở các vùng quê Việt Nam. Từ xưa, cha ông ta đã biết dùng loại cây này như một vị thuốc "cây nhà lá vườn" để bồi bổ sức khoẻ.

Kháng khuẩn, chống viêm

Một nghiên cứu năm 2018 trên Tạp chí Journal of Ethnopharmacology đã ghi nhận chiết xuất lá cúc tần có thể làm giảm đáng kể tình trạng phù chân ở chuột, tương đương với indomethacin liều thấp. Chiết xuất thô từ loại lá này cũng có khả năng ức chế sự phát triển của Staphylococcus aureus và Candida albicans trong ống nghiệm - đây là lý do cúc tần thường được sử dụng trong dân gian để điều trị nhiễm trùng và vết thương.

Giảm căng thẳng thần kinh, đau đầu 

Hương thơm và tinh dầu tự nhiên từ cây cúc tần có tác dụng xoa dịu, làm thư giãn hệ thần kinh trung ương, rất phù hợp cho những người làm việc trí óc áp lực cao hoặc người bị đau đầu kinh niên. Việc thường xuyên sử dụng lá cúc tần nấu canh hoặc uống nước sắc cúc tần vừa phải sẽ giúp điều hòa khí huyết, giảm áp lực mạch máu não, từ đó giúp tinh thần thoải mái, ngủ ngon và sâu giấc hơn mỗi đêm.

cay thuoc dan gian bo du duong, khong lo tang can, co nguoi trong lam canh hinh anh 1
Cây cúc tần (hay còn gọi là từ bi) là loại cây bụi cùng quen thuộc ở các vùng quê Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Tốt cho hệ tiêu hóa

Nếu bạn thường xuyên gặp phải tình trạng đầy hơi, chướng bụng hoặc ăn uống khó tiêu sau các bữa ăn nhiều dầu mỡ, trà cúc tần sẽ là một giải pháp cứu cánh tuyệt vời giúp kích thích nhu động ruột hoạt động trơn tru hơn. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng một nắm lá cúc tần đã phơi khô mang đi hãm với nước sôi giống như cách hãm trà xanh thông thường và uống một ly ấm sau bữa ăn khoảng 30 phút.

Chữa ho do viêm họng, làm dịu cổ họng

Những cơn ho dai dẳng, ho về đêm do viêm họng hay viêm phế quản luôn là nỗi ám ảnh lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ và chất lượng cuộc sống của nhiều người. Chất kháng sinh và kháng viêm tự nhiên có trong lá cúc tần giúp tiêu diệt vi khuẩn đường hô hấp, làm dịu niêm mạc họng, tiêu đờm và giảm kích ứng gây ra các cơn ho dai dẳng. 

Ngăn ngừa lão hóa, hỗ trợ giảm cân

Sở dĩ cây cúc tần có khả năng làm chậm quá trình lão hóa là nhờ vào các chiến binh chống oxy hóa tự nhiên có trong thành phần. Chúng giúp bảo vệ tối đa các tế bào khỏi những tổn thương mạn tính, giữ cho làn da luôn săn chắc, mịn màng và ngăn ngừa các gốc tự do hủy hoại sức khỏe. Song song với đó, cúc tần còn đóng vai trò như một chất xúc tác sinh học hỗ trợ đắc lực cho quá trình giảm cân.

Ngăn ngừa ung thư

Các thành phần như tanin, saponin, flavonoid, phenol và proanthocyanidin được tìm thấy trong dịch chiết xuất từ lá và rễ cúc tần. Trong đó, phenol, flavonoid và tannin có khả năng ức chế ATP – liên kết vận chuyển cassette trong tế bào ung thư, từ đó ngăn chặn sự phát triển của chúng. Mặc dù các nghiên cứu cho thấy tiềm năng của cúc tần trong việc hỗ trợ điều trị ung thư, nhưng cần có thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng để xác nhận hiệu quả và độ an toàn của việc sử dụng cúc tần trong điều trị ung thư.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: cúc tần cây cúc tần cây từ bi cây cúc tần chữa bệnh gì lợi ích của cây cúc tần tác dụng của cây cúc tần
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ít ai ngờ cây thanh táo lại có công dụng hỗ trợ xương khớp đến vậy
Ít ai ngờ cây thanh táo lại có công dụng hỗ trợ xương khớp đến vậy

VOV.VN - Cây thanh táo là dược liệu quen thuộc trong y học cổ truyền, có thể dùng toàn cây, đặc biệt phần rễ. Với tính ấm, vị cay, hơi đắng, thanh táo thường được dùng để hoạt huyết, giảm đau, khu phong, trừ thấp và hỗ trợ điều trị các bệnh xương khớp, chấn thương và một số bệnh ngoài da.

Ít ai ngờ cây thanh táo lại có công dụng hỗ trợ xương khớp đến vậy

Ít ai ngờ cây thanh táo lại có công dụng hỗ trợ xương khớp đến vậy

VOV.VN - Cây thanh táo là dược liệu quen thuộc trong y học cổ truyền, có thể dùng toàn cây, đặc biệt phần rễ. Với tính ấm, vị cay, hơi đắng, thanh táo thường được dùng để hoạt huyết, giảm đau, khu phong, trừ thấp và hỗ trợ điều trị các bệnh xương khớp, chấn thương và một số bệnh ngoài da.

Uống gì để kéo dài tuổi kinh nguyệt?
Uống gì để kéo dài tuổi kinh nguyệt?

VOV.VN - Tuổi kinh nguyệt phản ánh sức khỏe sinh sản và nội tiết của phụ nữ. Dù mãn kinh là quy luật tự nhiên, quá trình này có thể chịu ảnh hưởng từ lối sống, dinh dưỡng và thói quen đồ uống hàng ngày. Hiểu rõ các yếu tố tác động giúp phụ nữ chủ động chăm sóc sức khỏe và hạn chế triệu chứng tiền mãn kinh.

Uống gì để kéo dài tuổi kinh nguyệt?

Uống gì để kéo dài tuổi kinh nguyệt?

VOV.VN - Tuổi kinh nguyệt phản ánh sức khỏe sinh sản và nội tiết của phụ nữ. Dù mãn kinh là quy luật tự nhiên, quá trình này có thể chịu ảnh hưởng từ lối sống, dinh dưỡng và thói quen đồ uống hàng ngày. Hiểu rõ các yếu tố tác động giúp phụ nữ chủ động chăm sóc sức khỏe và hạn chế triệu chứng tiền mãn kinh.

Vị thuốc vừa thơm vừa bổ lại chống lão hoá, nhiều người không biết vẫn hay đổ bỏ
Vị thuốc vừa thơm vừa bổ lại chống lão hoá, nhiều người không biết vẫn hay đổ bỏ

VOV.VN - Khi ăn cam chúng ta thường có thói quen bóc vỏ và vứt vào sọt rác mà không hề biết rằng bản thân vừa lãng phí một "kho báu" dinh dưỡng. Vậy cụ thể vỏ cam có tác dụng gì cho sức khỏe và làm thế nào để tận dụng tối đa nguồn dược liệu quý giá này?

Vị thuốc vừa thơm vừa bổ lại chống lão hoá, nhiều người không biết vẫn hay đổ bỏ

Vị thuốc vừa thơm vừa bổ lại chống lão hoá, nhiều người không biết vẫn hay đổ bỏ

VOV.VN - Khi ăn cam chúng ta thường có thói quen bóc vỏ và vứt vào sọt rác mà không hề biết rằng bản thân vừa lãng phí một "kho báu" dinh dưỡng. Vậy cụ thể vỏ cam có tác dụng gì cho sức khỏe và làm thế nào để tận dụng tối đa nguồn dược liệu quý giá này?

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe