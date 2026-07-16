English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vị thuốc bổ tim, có thể ngừa tiểu đường cứ ra chợ là có, không phải ai cũng biết

Thứ Năm, 05:45, 16/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tâm sen (hay còn gọi là tim sen, liên tâm), phần mầm xanh nhỏ nằm giữa hạt sen được ví như một "vị thuốc bổ tự nhiên" cho cơ thể. Vậy cụ thể tâm sen có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Hỗ trợ điều trị mất ngủ

Đây là công dụng nổi tiếng nhất của tâm sen. Các alkaloid như neferine và liensinine trong tâm sen có khả năng làm dịu hệ thần kinh trung ương, giảm căng thẳng và lo âu. Uống trà tâm sen trước khi đi ngủ giúp bạn dễ vào giấc hơn, ngủ sâu hơn và không bị giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Hỗ trợ hạ huyết áp và ổn định nhịp tim

Tâm sen là người bạn tuyệt vời cho người già hoặc người có tiền sử cao huyết áp. Các hoạt chất trong tim sen giúp làm giãn cơ trơn mạch máu, làm giảm lực cản ngoại vi và hạ huyết áp một cách từ từ. Đồng thời, nó còn giúp điều hòa nhịp tim, giảm chứng hồi hộp, đánh trống ngực.

vi thuoc bo tim, co the ngua tieu duong cu ra cho la co, khong phai ai cung biet hinh anh 1
Tâm sen (hay còn gọi là tim sen, liên tâm), phần mầm xanh nhỏ nằm giữa hạt sen được ví như một "vị thuốc bổ tự nhiên" cho cơ thể. (Ảnh minh họa: VTC News)

Thanh nhiệt, giải độc và trị mụn nhọt

Theo Đông y, tâm sen có tính hàn, vị đắng, đi vào kinh tâm. Vì vậy, nó có khả năng thanh tâm hỏa (làm mát tim), giải nhiệt cơ thể cực kỳ tốt. Những người bị nóng trong, hay bị nhiệt miệng, lở loét vùng họng hoặc nổi mụn nhọt do cơ thể tích tụ độc tố nên sử dụng trà tâm sen để thanh lọc.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết, phòng tiểu đường

Các chất chống oxy hóa trong tâm sen có khả năng kích thích hoạt động của insulin và ức chế các enzyme làm tăng đường huyết. Việc duy trì thói quen uống trà tâm sen hợp lý giúp người bệnh tiểu đường tuýp 2 kiểm soát tốt hơn chỉ số đường huyết sau khi ăn.

Kích thích tiêu hóa, cải thiện chứng chán ăn

Vị đắng của tâm sen nếu dùng ở liều lượng vừa phải sẽ có tác dụng kích thích các thụ cảm vị giác và thúc đẩy dạ dày tiết dịch vị. Điều này giúp hệ tiêu hóa làm việc trơn tru hơn, cải thiện chứng đầy bụng, khó tiêu và kích thích cảm giác thèm ăn ở người mới ốm dậy.

Hỗ trợ giảm cân an toàn

Nhờ khả năng ngăn chặn sự hấp thụ chất béo và carbonhydrate của các hợp chất tự nhiên, tâm sen hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng diễn ra nhanh hơn. Ngoài ra, việc giảm căng thẳng từ tâm sen cũng hạn chế tình trạng thèm ăn do áp lực tâm lý (stress eating).

Lưu ý quan trọng

Tâm sen rất tốt nhưng nếu sử dụng sai cách có thể gây hại cho sức khoẻ. Không quá lạm dụng tâm sen cũng như các sản phẩm từ tâm sen. Vị đắng và tính hàn của tâm sen dễ gây cồn cào ruột và làm tổn thương niêm mạc dạ dày nếu uống lúc đói.

Những người đang điều trị bệnh, người già, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi sử dụng tâm sen.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

7 lợi ích của trà xanh khiến nhiều người duy trì thói quen uống mỗi ngày
7 lợi ích của trà xanh khiến nhiều người duy trì thói quen uống mỗi ngày

VOV.VN - Trà xanh không chỉ là thức uống giải khát quen thuộc mà còn chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Uống trà xanh điều độ mỗi ngày có thể giúp chống oxy hóa, hỗ trợ tim mạch, kiểm soát cân nặng và cải thiện làn da.

7 lợi ích của trà xanh khiến nhiều người duy trì thói quen uống mỗi ngày

7 lợi ích của trà xanh khiến nhiều người duy trì thói quen uống mỗi ngày

VOV.VN - Trà xanh không chỉ là thức uống giải khát quen thuộc mà còn chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Uống trà xanh điều độ mỗi ngày có thể giúp chống oxy hóa, hỗ trợ tim mạch, kiểm soát cân nặng và cải thiện làn da.

5 cách tẩy tế bào chết tại nhà giúp da sáng mịn không cần tốn nhiều tiền
5 cách tẩy tế bào chết tại nhà giúp da sáng mịn không cần tốn nhiều tiền

VOV.VN - Tẩy tế bào chết đúng cách giúp loại bỏ lớp sừng già, cải thiện làn da xỉn màu và tăng hiệu quả hấp thu dưỡng chất. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm, bạn có thể chăm sóc da mềm mịn, tươi sáng ngay tại nhà mà không tốn nhiều chi phí.

5 cách tẩy tế bào chết tại nhà giúp da sáng mịn không cần tốn nhiều tiền

5 cách tẩy tế bào chết tại nhà giúp da sáng mịn không cần tốn nhiều tiền

VOV.VN - Tẩy tế bào chết đúng cách giúp loại bỏ lớp sừng già, cải thiện làn da xỉn màu và tăng hiệu quả hấp thu dưỡng chất. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm, bạn có thể chăm sóc da mềm mịn, tươi sáng ngay tại nhà mà không tốn nhiều chi phí.

Vị thuốc dân dã cứ ra chợ là thấy, dùng đều đặn tốt chẳng kém thuốc bổ đắt tiền
Vị thuốc dân dã cứ ra chợ là thấy, dùng đều đặn tốt chẳng kém thuốc bổ đắt tiền

VOV.VN - Từ lâu, đậu xanh đã là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của người Việt, từ những cốc chè giải nhiệt mùa hè cho đến những chiếc bánh chưng ngày Tết. Không chỉ là một loại thực phẩm ngon miệng, đậu xanh còn được ví như một "vị thuốc" tự nhiên nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội.

Vị thuốc dân dã cứ ra chợ là thấy, dùng đều đặn tốt chẳng kém thuốc bổ đắt tiền

Vị thuốc dân dã cứ ra chợ là thấy, dùng đều đặn tốt chẳng kém thuốc bổ đắt tiền

VOV.VN - Từ lâu, đậu xanh đã là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của người Việt, từ những cốc chè giải nhiệt mùa hè cho đến những chiếc bánh chưng ngày Tết. Không chỉ là một loại thực phẩm ngon miệng, đậu xanh còn được ví như một "vị thuốc" tự nhiên nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe