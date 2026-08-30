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Thứ nước thơm lừng, sánh mịn cực biết dùng bổ dưỡng đủ đường

Chủ Nhật, 14:00, 30/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nước cốt dừa từ lâu đã trở thành một nguyên liệu ẩm thực béo ngậy, thơm nồng không thể thiếu trong vô số món ăn và món chè truyền thống. Không chỉ đơn thuần tạo nên hương vị đậm đà, quyến rũ cho món ăn, nước cốt dừa còn mang lại loạt lợi ích sức khoẻ bất ngờ.

Tăng cường hệ miễn dịch và kháng viêm

Thành phần nổi bật nhất trong nước cốt dừa là Axit Lauric - một loại axit béo quý giá cũng được tìm thấy trong sữa mẹ. Khi vào cơ thể, Axit Lauric chuyển hóa thành Monolaurin, một hợp chất có khả năng tiêu diệt các loại vi khuẩn, virus có vỏ bọc và nấm gây hại; nhờ đó, sử dụng nước cốt dừa điều độ sẽ giúp củng cố hàng rào miễn dịch tự nhiên, ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng thông thường và làm dịu các phản ứng viêm trong cơ thể.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch và điều hòa huyết áp

Nhiều người thường lo ngại chất béo trong dừa gây hại cho tim, tuy nhiên Axit Lauric trong nước cốt dừa đã được chứng minh có khả năng làm tăng nồng độ cholesterol tốt (HDL) và giảm thiểu các mảng bám xơ vữa trong lòng mạch. Kết hợp với lượng khoáng chất Kali và Magie dồi dào, nước cốt dừa giúp thư giãn các cơ mạch máu, duy trì chỉ số huyết áp ổn định và bảo vệ chức năng tim mạch luôn khỏe mạnh.

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Không chỉ đơn thuần tạo nên hương vị đậm đà, quyến rũ cho món ăn, nước cốt dừa còn mang lại loạt lợi ích sức khoẻ bất ngờ. (Ảnh: VTC News)

Có thể làm giảm loét dạ dày

Một nghiên cứu trên động vật cho thấy nước cốt dừa làm giảm kích thước vết loét dạ dày với mức độ tương đương với thuốc chống loét. Các nghiên cứu sâu hơn đã xác nhận cơ chế này và giải thích rằng một phần là do các hợp chất trong nước cốt dừa (và nước dừa) có tác dụng ức chế viêm. Những hợp chất này cũng có thể có tác động tích cực đến sự phát triển của niêm mạc dạ dày.

Dưỡng ẩm làn da và chăm sóc tóc

Không chỉ mang lại giá trị nội sinh, nước cốt dừa còn là "mỹ phẩm tự nhiên" tuyệt vời nhờ chứa lượng Vitamin E và C dồi dào có khả năng chống oxy hóa vượt trội. Các axit béo thấm sâu giúp cấp ẩm toàn diện cho làn da khô ráp, ngăn ngừa nếp nhăn và tàn nhang; đồng thời khi được dùng để ủ tóc, nước cốt dừa sẽ phục hồi các sợi tóc hư tổn, giảm xơ rối, trị gàu và mang lại mái tóc bóng mượt, chắc khỏe tự nhiên.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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