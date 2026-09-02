Thứ quả được ví như "ông hoàng trái cây", ăn vào khỏe tim, sáng mắt, đẹp da

Hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe đường ruột

Quả xoài chứa nhóm enzyme tiêu hóa có tên là amylase, giúp phá vỡ các phân tử tinh bột lớn thành đường đơn để cơ thể dễ dàng hấp thu hơn. Kết hợp với hàm lượng chất xơ dồi dào và lượng nước cao, ăn xoài đều đặn giúp xua tan tình trạng táo bón, kích thích nhu động ruột và duy trì hệ tiêu hóa luôn vận hành trơn tru.

Tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên

Một phần xoài chín có thể cung cấp gần đủ nhu cầu vitamin C hàng ngày cho cơ thể, kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu giúp chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và virus. Ngoài ra, sự hiện diện của vitamin A, vitamin E và folate trong xoài cũng tạo nên lớp hàng rào bảo vệ vững chắc, tăng cường sức đề kháng tối ưu cho cơ thể.

Quả xoài chứa đựng vô vàn dưỡng chất vàng mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho cơ thể. (Ảnh: VTC News)

Tăng cường thị lực và bảo vệ mắt

Xoài là thực phẩm rất giàu beta-carotene (tiền chất vitamin A) cùng hai chất chống oxy hóa quan trọng cho mắt là lutein và zeaxanthin. Các hợp chất này hoạt động như một lớp màng lọc ánh sáng xanh tự nhiên, bảo vệ tế bào võng mạc khỏi tác hại của gốc tự do, giảm mỏi mắt và ngăn ngừa nguy cơ đục thủy tinh thể hay thoái hóa điểm vàng.

Bảo vệ tim mạch và điều hòa huyết áp

Hàm lượng kali và magie dồi dào trong quả xoài đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhịp tim ổn định và làm thư giãn các mạch máu, từ đó hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả. Bên cạnh đó, hợp chất chống oxy hóa đặc trưng mangiferin trong xoài đã được nhiều nghiên cứu chứng minh có khả năng giảm viêm và bảo vệ tế bào tim khỏi tình trạng căng thẳng oxy hóa.

Hỗ trợ chống lão hóa và làm đẹp da

Vitamin C trong quả xoài là yếu tố thiết yếu tham gia vào quá trình tổng hợp collagen - loại protein giữ cho làn da săn chắc, đàn hồi và ngăn ngừa nếp nhăn. Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ khác trong xoài cũng giúp bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của tia UV và gốc tự do, hỗ trợ làm sáng da và hạn chế hình thành mụn ẩn.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và tăng cường năng lượng

Dù có vị ngọt tự nhiên, chất xơ hòa tan trong xoài giúp làm chậm tốc độ hấp thu đường vào máu, tạo cảm giác no lâu và giảm nguy cơ thèm ăn vặt. Bổ sung một lượng xoài vừa phải vào chế độ ăn giúp cung cấp năng lượng lành mạnh nhanh chóng cho cơ thể mà không gây tích tụ mỡ thừa.