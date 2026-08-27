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Thức uống giá rẻ dùng thường xuyên sáng mắt, khỏe tim lại tốt dáng đẹp da

Thứ Năm, 14:00, 27/08/2026
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VOV.VN - Trà bí đao từ lâu đã là thức uống thanh nhiệt, giải khát quốc dân được nhiều người yêu thích. Không chỉ sở hữu hương vị thanh mát, ngọt dịu dễ uống, trà bí đao còn là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa tuyệt vời, mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe toàn diện.

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể hiệu quả

Theo Đông y, bí đao có tính mát, vị ngọt thanh, có tác dụng làm mát huyết, giải độc và thanh nhiệt tức thì. Uống trà bí đao vào những ngày nắng nóng giúp hạ nhiệt cơ thể nhanh chóng, hỗ trợ đào thải độc tố tích tụ qua đường tiểu tiện và giảm tình trạng mụn nhọt, nóng trong người.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng

Bí đao có hàm lượng calo cực kỳ thấp và không chứa chất béo. Nhờ chứa hợp chất hyterin-caperin có khả năng ngăn chặn sự chuyển hóa đường thành mỡ thừa, trà bí đao trở thành thức uống lý tưởng giúp kiểm soát cân nặng, đốt cháy mỡ thừa vùng bụng và duy trì vóc dáng thon gọn.

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Uống trà bí đao vào những ngày nắng nóng giúp hạ nhiệt cơ thể nhanh chóng, hỗ trợ đào thải độc.

Cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Trà bí đao giàu chất xơ hòa tan cùng hàm lượng nước dào dạt, giúp kích thích nhu động ruột và làm mềm chất thải. Sử dụng trà bí đao đều đặn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, làm dịu các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng và phòng ngừa táo bón hiệu quả.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và bổ sung kali

Hàm lượng kali dồi dào trong bí đao đóng vai trò quan trọng trong việc thư giãn mạch máu, giảm áp lực lên thành mạch và duy trì chỉ số huyết áp ổn định. Ngoài ra, chất xơ trong trà bí đao còn hỗ trợ làm giảm cholesterol xấu (LDL), giúp bảo vệ hệ tim mạch khỏi nguy cơ xơ vữa động mạch.

Làm đẹp da và chống lão hóa

Nguồn vitamin C, vitamin E cùng các chất chống oxy hóa trong trà bí đao giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi cho da. Uống trà bí đao thường xuyên giúp làm mờ các vết thâm nám, cấp ẩm cho làn da và mang lại vẻ rạng rỡ, mịn màng tự nhiên.

Giúp sáng mắt và bảo vệ thị lực

Trà bí đao chứa vitamin B2 (riboflavin) và các hợp chất chống oxy hóa giúp giảm mỏi mắt, ngăn ngừa tình trạng khô mắt khi làm việc với máy tính liên tục. Bổ sung dưỡng chất này thường xuyên còn hỗ trợ giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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