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Thứ củ giá rẻ ở đâu cũng có, ăn vào khỏe người đẹp dáng, tốt chẳng kém thuốc bổ

Thứ Năm, 14:00, 29/10/2026
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VOV.VN - Khoai lang tím không chỉ là thực phẩm quen thuộc với nhiều người mà còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là một trong những "siêu thực phẩm" hàng đầu. Với màu sắc bắt mắt cùng hương vị bùi béo tự nhiên, loại củ này sở hữu nguồn dưỡng chất vượt trội, mang lại nhiều giá trị tuyệt vời cho sức khỏe.

 

Chống oxy hóa mạnh mẽ và ngăn ngừa lão hóa sớm

Hàm lượng anthocyanin dồi dào trong khoai lang tím đóng vai trò như một "lá chắn" bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của các gốc tự do – nguyên nhân hàng đầu gây ra tổn thương tế bào và quá trình lão hóa nhanh. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng việc bổ sung anthocyanin thường xuyên từ thực phẩm tự nhiên như khoai lang tím giúp ngăn ngừa tổn thương DNA, duy trì độ đàn hồi cho làn da, giảm thiểu nếp nhăn và giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.

Hỗ trợ bảo vệ hệ tim mạch và điều hòa huyết áp

Các hợp chất chống oxy hóa kết hợp cùng lượng kali tự nhiên phong phú trong khoai lang tím mang lại lợi ích tuyệt vời cho hệ tuần hoàn. Lượng kali dồi dào giúp cơ thể đào thải bớt natri dư thừa qua đường tiểu, từ đó giảm áp lực lên thành mạch máu. Ngoài ra, anthocyanin còn hỗ trợ ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám mỡ trong lòng động mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, đột quỵ và các bệnh lý tim mạch mãn tính.

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Khoai lang tím không chỉ là thực phẩm quen thuộc với nhiều người mà còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là một trong những "siêu thực phẩm" hàng đầu. 

Thúc đẩy hệ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe đường ruột

Khoai lang tím chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, đóng vai trò như nguồn prebiotic lý tưởng để nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong ruột. Việc tiêu thụ khoai lang tím đều đặn giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa hiệu quả tình trạng táo bón và bôi trơn hệ tiêu hóa. Một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh nhờ chất xơ trong khoai lang tím không chỉ giúp hấp thu dinh dưỡng tốt hơn mà còn góp phần nâng cao hệ miễn dịch tổng thể.

Hỗ trợ giảm cân, giữ dáng và kiểm soát cơn thèm ăn

Nhờ chứa lượng tinh bột hấp thu chậm cùng hàm lượng chất xơ cao, khoai lang tím giúp kéo dài thời gian tiêu hóa, duy trì mức năng lượng ổn định mà không gây tích tụ mỡ thừa. Khi ăn khoai lang tím, bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn vặt giữa các bữa chính. Đây là lý do khoai lang tím luôn nằm trong danh sách thực phẩm ưu tiên của những người theo chế độ ăn kiêng, giảm cân hoặc luyện tập thể hình.

Hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát đường huyết

Mặc dù có vị ngọt tự nhiên, khoai lang tím lại có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn đáng kể so với cơm trắng, bánh mì hay khoai tây chế biến. Nguồn chất xơ dồi dào giúp làm chậm tốc độ giải phóng đường vào máu, ngăn chặn tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn. Các hợp chất tự nhiên trong khoai lang tím còn được ghi nhận là có khả năng cải thiện độ nhạy của insulin, rất phù hợp làm thực phẩm bổ trợ cho người tiểu đường hoặc người có nguy cơ tiền tiểu đường.

Tăng cường thị lực và bảo vệ đôi mắt

Khoai lang tím chứa hàm lượng đáng kể Beta-carotene (tiền chất của vitamin A) cùng với vitamin C và anthocyanin. Các dưỡng chất này giúp bảo vệ niêm mạc mắt, làm giảm tình trạng mỏi mắt, khô mắt do làm việc nhiều trước màn hình máy tính. Việc ăn khoai lang tím đều đặn còn hỗ trợ phòng ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi.

Để giữ trọn dưỡng chất, bạn nên chế biến khoai lang tím bằng phương pháp hấp hoặc luộc thay vì chiên xào nhiều dầu mỡ. Không nên ăn khoai lang tím lúc quá đói vì có thể kích thích tiết dịch vị dạ dày, gây ợ chua hoặc nóng ruột đối với người có dạ dày nhạy cảm. Tuyệt đối không sử dụng những củ khoai lang tím đã bị mầm, mốc hoặc có vết đen trên vỏ vì chúng chứa độc tố gây hại cho sức khỏe.

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Ăn khoai lang tốt nhất khi nào?

VOV.VN - Khoai lang giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, thường được sử dụng trong chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, ăn khoai lang lúc đói hay vào buổi sáng, buổi tối có thể ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa, đặc biệt ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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