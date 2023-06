Thường xuyên làm việc ngoài nắng ảnh hưởng ra sao đến "cậu nhỏ"?

Miền Bắc và miền Trung đang trải qua một mùa hè với những đợt nắng nóng gay gắt, có những ngày nhiệt độ ngoài trời lên đến trên 40 độ C. Với những người phải làm việc ngoài trời hoặc trong môi trường nóng bức thì đây là yếu tố gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, có thể dẫn đến say nắng, say nóng, sốc nhiệt… Đặc biệt, thời tiết nắng nóng còn tác động tiêu cực đến khả năng sinh sản và tình dục của nam giới.

Nhiệt độ cao có thể nh hưởng đến quá trình sinh tinh của tinh hoàn và chất lượng tinh trùng

Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh – BV Nam học và hiếm muộn Việt Bỉ - cho biết, tinh hoàn là nơi chịu trách nhiệm sản xuất tinh trùng và sản xuất testosterone hoặc nội tiết tố nam. Trong quá trình sinh tinh, nhiệt độ tối ưu của tinh hoàn là thấp hơn nhiệt độ cơ thể từ 1 - 2 độ C. Những người làm việc ở ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức quá lâu như shipper, xe ôm, thợ xây dựng, đầu bếp, thợ lò… nhiệt độ cơ thể tăng lên khiến nhiệt độ ở tinh hoàn cũng tăng theo. Nếu vượt quá 37 độ C thì sẽ ảnh hưởng tới khả năng sinh tinh của tinh hoàn cũng như chất lượng tinh trùng và do đó làm giảm khả năng sinh sản của nam giới.

“Vào mùa hè, nhiệt độ ngoài trời thường ở trên mức 40 độ C, thậm chí lên đến 45-50 độ C. Chỉ cần để xe máy ngoài nắng 5-7 phút là nhiệt độ tại yên xe có thể lên đến 60-70 độ C. Khi tinh hoàn thường xuyên tiếp xúc với yên xe nóng như vậy thì nó có thể giảm hoặc ngừng hoạt động, không sản sinh tinh trùng. Rất nhiều nam giới khi đến bệnh viện khám và điều trị vô sinh, chúng tôi thường hỏi các bạn làm nghề gì để loại trừ nguyên nhân do thường xuyên làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, nhất là các shipper." – BS Hà Ngọc Mạnh cho biết.

Bên cạnh đó, môi trường nắng nóng còn có thể khiến nam giới dễ mắc các bệnh lý viêm nhiễm ở cơ quan sinh dục. Khi chúng ta làm việc trong môi trường nắng nóng, mồ hôi tiết ra nhiều, vô hình trung làm cho lượng nước tiểu giảm đi. Khi lượng nước tiểu không đủ để làm sạch đường tiết niệu thì dễ dẫn đến nhiễm khuẩn ngược dòng gây ra viêm đường tiết niệu và viêm bàng quang, viêm mào tinh hoàn. Đó cũng là một yếu tố nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản của nam giới. Từ đó cũng ảnh hưởng đến ham muốn tình dục và khả năng “giường chiếu” của các quý ông - BS Hà Ngọc Mạnh giải thích.

Khi phải làm việc ngoài trời trong những ngày nắng nóng gay gắt của mùa hè, để bảo toàn “nhà máy” sản xuất con giống, chất lượng tinh binh nói riêng và bảo vệ sức khỏe nói chung, BS Hà Ngọc Mạnh khuyên các quý ông không nên làm việc quá lâu, liên tục trong thời gian dài mà cần có những khoảng nghỉ ngơi xen kẽ để giúp cơ thể giảm nhiệt. Đồng thời, nên mặc quần áo rộng, chất liệu vải thoáng mát. Nếu để xe máy ngoài trời nắng, trước khi ngồi lên xe, cần làm mát yên xe như dùng khăn ướt, tưới nước để tỏa bớt nhiệt.

BS Hà Ngọc Mạnh cũng cho biết, trong những ngày nắng nóng của mùa hè, đừng vì lo sợ mất sức, ảnh hưởng đến sức khỏe mà các cặp đôi “kiêng” chuyện ấy. “Nếu không có điều kiện lắp điều hòa nhiệt độ thì các bạn có thể chọn những thời điểm tương đối mát mẻ, dễ chịu như lúc sáng sớm, khi mới ngủ dậy chẳng hạn. Sau khi quan hệ tình dục thì chúng ta không nên tắm ngay lập tức mà nên nghỉ ngơi một lúc, bổ sung nước và những khoáng chất cần thiết cho cơ thể để bù lại lượng mồ hôi đã mất đi. Nếu có điều hòa nhiệt độ, bạn cũng không nên hạ nhiệt độ phòng xuống quá thấp bởi có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.” – BS Hà Ngọc Mạnh hướng dẫn.