Trà tắc xí muội có gì đặc biệt? Những người này nên hạn chế uống

Trà tắc xí muội là gì?

Trà tắc xí muội gồm trà, nước cốt tắc và xí muội, tạo vị chua, mặn, ngọt hài hòa. Tắc cung cấp vitamin C và một số hợp chất thực vật, trong khi xí muội tạo hương vị đặc trưng. Tùy công thức, có thể thêm mật ong, gừng, cam thảo hoặc đường phèn. Nhờ nguyên liệu dễ tìm, thức uống này thường được pha tại nhà hoặc dùng tại các quán nước.

Công dụng của trà tắc xí muội đối với sức khỏe

Hỗ trợ làm dịu cổ họng

Một ly trà tắc xí muội ấm có thể giúp làm dịu cảm giác khô, rát họng nhờ nhiệt độ của thức uống và lượng nước cung cấp cho cơ thể. Tắc cũng chứa acid hữu cơ và tinh dầu tự nhiên, góp phần tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng.

Tuy nhiên, thức uống này không có tác dụng thay thế thuốc điều trị khi người dùng mắc bệnh đường hô hấp.

Trà tắc xí muội có vị chua ngọt, mặn hài hòa, vừa giải khát vừa tạo cảm giác dễ chịu

Hỗ trợ tiêu hóa

Vị chua của tắc và hương vị đậm đà từ xí muội có thể kích thích vị giác, giúp bữa ăn trở nên ngon miệng hơn. Một số người cũng dùng trà tắc sau bữa ăn để giảm cảm giác ngấy. Tuy nhiên, người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc mắc các bệnh lý dạ dày cần thận trọng do tắc có tính acid.

Bổ sung vitamin C

Tắc cung cấp vitamin C, dưỡng chất tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch, quá trình hình thành collagen và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Lượng vitamin C thực tế trong một ly trà phụ thuộc vào lượng tắc sử dụng và cách pha chế.

Cung cấp các hợp chất chống oxy hóa

Tắc và trà đều chứa một số hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Những chất này góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Tuy nhiên, trà tắc xí muội chỉ nên được xem là một phần trong chế độ ăn uống đa dạng, không phải thức uống có tác dụng “thải độc” hay phòng ngừa bệnh tật.

Mang lại cảm giác thư giãn

Hương thơm của trà, vị chua nhẹ từ tắc và vị đặc trưng của xí muội có thể tạo cảm giác dễ chịu khi thưởng thức. Nếu dùng trà ấm, thức uống còn phù hợp trong những thời điểm cơ thể mệt mỏi hoặc cần thư giãn.

Những đối tượng không nên sử dụng trà tắc xí muội

Trà tắc xí muội khá phổ biến nhưng không phải ai cũng nên dùng thường xuyên. Người viêm loét hoặc trào ngược dạ dày nên hạn chế vì tắc có tính axit; người đái tháo đường cần kiểm soát lượng đường, mật ong. Phụ nữ mang thai, cho con bú và người đang dùng thuốc nên lưu ý thành phần thảo mộc, còn trẻ dưới 1 tuổi tuyệt đối không dùng loại có mật ong.