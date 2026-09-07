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Trái cây tươi, cấp đông hay sấy khô: Loại nào tốt hơn?

Thứ Hai, 09:18, 07/09/2026
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VOV.VN - Trái cây tươi thường được ưu tiên vì giữ nguyên độ ẩm, hương vị và kết cấu tự nhiên. Tuy nhiên, trái cây cấp đông, sấy khô cũng có thể bảo toàn nhiều dưỡng chất và thuận tiện bảo quản. So sánh 3 dạng này giúp người tiêu dùng lựa chọn phù hợp với nhu cầu.

Trái cây cấp đông có giữ được dinh dưỡng?

Trái cây được sơ chế và cấp đông ngay sau thu hoạch có thể giữ lại lượng dưỡng chất tương đương, thậm chí cao hơn trái cây tươi đã trải qua thời gian dài vận chuyển và bảo quản. Đây cũng là lựa chọn hữu ích với những loại trái cây theo mùa hoặc khó bảo quản lâu.

Tuy nhiên, quá trình đông lạnh có thể ảnh hưởng đến kết cấu. Các tinh thể đá hình thành trong quá trình cấp đông làm tổn thương tế bào, khiến trái cây sau khi rã đông mềm và nhiều nước hơn. Vì vậy, loại này thường phù hợp để làm sinh tố, ăn cùng sữa chua, yến mạch hoặc dùng trong chế biến món ăn.

trai cay tuoi, cap dong hay say kho loai nao tot hon hinh anh 1

Trái cây sấy khô có nhiều đường hơn, điều này liệu có đúng?

So với trái cây tươi, trái cây sấy có kích thước nhỏ hơn nhưng hàm lượng đường và năng lượng tính trên cùng khối lượng lại cao hơn. Nguyên nhân là phần lớn nước đã được loại bỏ trong quá trình sấy, trong khi đường tự nhiên và nhiều dưỡng chất vẫn được giữ lại. Do đó, nếu không kiểm soát khẩu phần, người dùng dễ ăn nhiều hơn và nạp lượng năng lượng lớn hơn dự kiến.

trai cay tuoi, cap dong hay say kho loai nao tot hon hinh anh 2

Trái cây sấy vẫn cung cấp chất xơ, kali, magiê và các hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, thành phần dinh dưỡng có thể thay đổi tùy loại quả và phương pháp chế biến. Một số kỹ thuật sấy ở nhiệt độ thấp có khả năng bảo toàn vitamin tốt hơn.

Đáng lưu ý, cần phân biệt trái cây sấy nguyên chất với sản phẩm được bổ sung đường, siro hoặc chất tạo ngọt. Những thành phần này có thể làm tăng đáng kể lượng đường trong sản phẩm.

Chọn loại trái cây nào là tốt cho sức khỏe?

Trái cây tươi phù hợp để ăn trực tiếp và bổ sung nước; trái cây cấp đông tiện bảo quản, vẫn giữ nhiều dưỡng chất, trong khi trái cây sấy nhỏ gọn, thích hợp làm món ăn nhẹ. Khi lựa chọn, nên ưu tiên trái cây cấp đông, sấy khô không thêm đường và chú ý khẩu phần với trái cây sấy do đường, năng lượng cô đặc hơn. Dù ở dạng nào, nên ăn đa dạng các loại trái cây, thay đổi linh hoạt theo nhu cầu và điều kiện bảo quản.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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