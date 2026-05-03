  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa đá, gió lốc ở Phiêng Khoài, Sơn La

Chủ Nhật, 11:44, 03/05/2026
VOV.VN - Các lực lượng chức năng tại xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La đang khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả trận mưa đá, gió lốc xảy ra chiều tối ngày 1/5, khiến nhiều nhà ở và hoa màu của người dân bị hư hỏng, thiệt hại.

Ông Trần Nam Trung, Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài cho biết, từ hôm qua đến sáng nay 3/5, các lực lượng tại chỗ gồm lực lượng thanh niên, dân quân, chủ lực là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On và Công an xã đã huy động toàn bộ lực lượng trực chiến xuống các bản để hỗ trợ bà con triển khai công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Các hộ dân bị tốc mái nhà đều đã ổn định chỗ ở tạm thời; nhiều hộ đã khôi phục lại mái nhà, từng bước ổn định cuộc sống

Cụ thể, các lực lượng đã trực tiếp hỗ trợ các hộ dân sửa chữa, lợp lại mái nhà cho các hộ có nhà bị hư hỏng nặng tại bản Bó Sinh và bản Páo Của; Gia cố, che chắn tạm thời mái nhà cho các hộ gia đình bị hư hỏng một phần, đảm bảo sinh hoạt trước mắt; Tổ chức phân công các tổ, đội giúp gia đình di dời tài sản, kê dọn lại nhà cửa, hạn chế mức thấp nhất do mưa gió tiếp tục gây ra. Cùng với đó là tổ chức dọn dẹp, vệ sinh, thu gom rác, bùn đất; tổ chức kiểm tra, rà soát các hộ có nguy cơ mất an toàn, hướng dẫn người dân biện pháp gia cố lại nhà cửa, phòng tránh các rủi ro có thể xảy ra... 

Theo đánh giá, đến nay, các hộ dân bị tốc mái nhà đều đã ổn định chỗ ở tạm thời; nhiều hộ đã khôi phục lại mái nhà, từng bước ổn định cuộc sống.

Các lực lượng thanh niên, dân quân, chủ lực là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On và Công an xã đã xuống các bản để hỗ trợ bà con

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 1/5, trên địa bàn xã Phiêng Khoài xảy ra trận mưa đá kèm gió lốc mạnh, khiến 24 hộ dân tại các bản Ái 1, Páo Của, Bó Sinh, và Keo Muông bị tốc mái, vỡ gần 600 tấm lợp fibro xi măng, trong đó có 1 hộ bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, tại 2 bản Bó Sinh và Páo Của, 1,5ha mận hậu đang trong thời điểm cho thu hoạch cũng bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại khoảng 5 tấn quả. Tổng giá trị thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Một số hình ảnh các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa đá, gió lốc:

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc
Tag: khắc phục hậu quả mưa đá gió lốc Phiêng Khoài Sơn La hỗ trợ người dân hư hỏng thiệt hại
Mưa đá to gây hư hỏng nhà dân ở Phú Thọ
VOV.VN - Chiều và tối ngày 2/5, tại nhiều địa phương của tỉnh Phú Thọ xuất hiện mưa đá, gây thiệt hại hoa màu và tài sản của nhân dân.

Mưa đá trắng xóa, dông lốc "xé toạc" nhà xưởng ở Thái Nguyên
VOV.VN - Chiều 2/5, dông lốc kèm mưa đá quét qua nhiều địa phương ở Thái Nguyên, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, nhà xưởng, khiến người dân hoảng sợ.

