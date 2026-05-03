Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa đá, gió lốc ở Phiêng Khoài, Sơn La

Ông Trần Nam Trung, Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài cho biết, từ hôm qua đến sáng nay 3/5, các lực lượng tại chỗ gồm lực lượng thanh niên, dân quân, chủ lực là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On và Công an xã đã huy động toàn bộ lực lượng trực chiến xuống các bản để hỗ trợ bà con triển khai công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Các hộ dân bị tốc mái nhà đều đã ổn định chỗ ở tạm thời; nhiều hộ đã khôi phục lại mái nhà, từng bước ổn định cuộc sống

Cụ thể, các lực lượng đã trực tiếp hỗ trợ các hộ dân sửa chữa, lợp lại mái nhà cho các hộ có nhà bị hư hỏng nặng tại bản Bó Sinh và bản Páo Của; Gia cố, che chắn tạm thời mái nhà cho các hộ gia đình bị hư hỏng một phần, đảm bảo sinh hoạt trước mắt; Tổ chức phân công các tổ, đội giúp gia đình di dời tài sản, kê dọn lại nhà cửa, hạn chế mức thấp nhất do mưa gió tiếp tục gây ra. Cùng với đó là tổ chức dọn dẹp, vệ sinh, thu gom rác, bùn đất; tổ chức kiểm tra, rà soát các hộ có nguy cơ mất an toàn, hướng dẫn người dân biện pháp gia cố lại nhà cửa, phòng tránh các rủi ro có thể xảy ra...

Theo đánh giá, đến nay, các hộ dân bị tốc mái nhà đều đã ổn định chỗ ở tạm thời; nhiều hộ đã khôi phục lại mái nhà, từng bước ổn định cuộc sống.

Các lực lượng thanh niên, dân quân, chủ lực là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On và Công an xã đã xuống các bản để hỗ trợ bà con

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 1/5, trên địa bàn xã Phiêng Khoài xảy ra trận mưa đá kèm gió lốc mạnh, khiến 24 hộ dân tại các bản Ái 1, Páo Của, Bó Sinh, và Keo Muông bị tốc mái, vỡ gần 600 tấm lợp fibro xi măng, trong đó có 1 hộ bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, tại 2 bản Bó Sinh và Páo Của, 1,5ha mận hậu đang trong thời điểm cho thu hoạch cũng bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại khoảng 5 tấn quả. Tổng giá trị thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Một số hình ảnh các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa đá, gió lốc: