Một nam công nhân tử vong do điện giật ở Cà Mau

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 1/5, ông L.V.C (58 tuổi) làm công nhân cho một công ty chế biến và dịch vụ thuỷ sản ở ấp 4, xã Sông Đốc.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ông C. đứng trên giàn kim loại để thực hiện công đoạn đóng bao bì bột cá.

Khu vực xưởng sản xuất - nơi nạn nhân bị điện giật tử vong.

Còn máy khâu bao được kết nối với nguồn điện bất ngờ bị rò rỉ điện, chạm vào người khiến ông C. bất tỉnh tại chỗ.

Các công nhân làm việc gần đó nhanh chóng ngắt nguồn điện và đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã Sông Đốc cấp cứu. Tuy nhiên, ông C. đã không qua khỏi.

Hiện, UBND xã tiếp tục chỉ đạo công an nắm bắt tình hình vụ việc.