Một nam công nhân tử vong do điện giật ở Cà Mau
VOV.VN - Một nam công nhân trong lúc làm việc đã bị điện giật tử vong do thiết bị rò rỉ điện. Một lãnh đạo UBND xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện, khiến một nam công nhân tử vong.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 1/5, ông L.V.C (58 tuổi) làm công nhân cho một công ty chế biến và dịch vụ thuỷ sản ở ấp 4, xã Sông Đốc.
Thời điểm xảy ra tai nạn, ông C. đứng trên giàn kim loại để thực hiện công đoạn đóng bao bì bột cá.
Còn máy khâu bao được kết nối với nguồn điện bất ngờ bị rò rỉ điện, chạm vào người khiến ông C. bất tỉnh tại chỗ.
Các công nhân làm việc gần đó nhanh chóng ngắt nguồn điện và đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã Sông Đốc cấp cứu. Tuy nhiên, ông C. đã không qua khỏi.
Hiện, UBND xã tiếp tục chỉ đạo công an nắm bắt tình hình vụ việc.