Trước khi ngâm đậu xanh qua đêm, đừng bỏ qua những điều này

Có nên ngâm đậu xanh qua đêm không? Lợi ích là gì?

Giúp dễ tiêu hóa hơn, giảm đầy bụng

Ngâm đậu trước khi nấu có thể làm giảm một phần các loại đường như raffinose và oligosaccharide. Đây là những carbohydrate khó tiêu, có thể được lên men trong đường ruột và gây đầy hơi, khó chịu ở một số người.

Khi lượng hợp chất này giảm bớt, đậu có thể dễ tiêu hóa hơn, từ đó hạn chế cảm giác đầy bụng khó tiêu sau khi ăn. Điều này có thể đặc biệt hữu ích với người lớn tuổi hoặc những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Tăng giá trị dinh dưỡng

Trong quá trình ngâm, hoạt động của enzyme phytase trong hạt có thể tăng lên, góp phần phân giải phytate. Đây là hợp chất có khả năng liên kết với một số khoáng chất, từ đó ảnh hưởng đến khả năng hấp thu các chất như canxi, sắt và kẽm. Việc giảm phytate có thể giúp cơ thể hấp thu các khoáng chất từ thực phẩm thuận lợi hơn.

Tăng độ mềm, bùi, ngon miệng khi chế biến

Khi được ngâm, hạt đậu xanh hấp thu nước, nở đều và mềm hơn. Nhờ đó, thời gian nấu có thể được rút ngắn, đồng thời hạt dễ nhừ và giữ được độ bùi đặc trưng.

Đậu xanh đã ngâm thích hợp để chế biến nhiều món như chè, cháo, món hầm hoặc các món ngọt. Quá trình này cũng có thể giúp giảm một phần vị chát tự nhiên của hạt, nhất là với đậu xanh còn vỏ, từ đó giúp món ăn dễ thưởng thức hơn.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Quá trình ngâm có thể làm thay đổi một phần cấu trúc của tinh bột trong hạt đậu xanh. Sau khi chế biến, quá trình tiêu hóa và giải phóng carbohydrate vào máu có thể diễn ra từ từ hơn.

Tuy nhiên, việc ngâm đậu không đồng nghĩa có thể kiểm soát đường huyết chỉ bằng cách này. Người cần kiểm soát đường huyết, trong đó có người tiền tiểu đường, tiểu đường thai kỳ hoặc tiểu đường tuýp II, vẫn cần chú ý tổng thể chế độ ăn và hướng dẫn điều trị.

Ngâm giúp làm sạch đậu tốt hơn

Ngâm đậu trước khi nấu tạo điều kiện thuận lợi để loại bỏ bụi bẩn, tạp chất và những hạt lép nổi lên trên mặt nước. Sau khi ngâm, đậu cần được rửa lại bằng nước sạch trước khi chế biến.

Tuy nhiên, không nên xem việc ngâm như một phương pháp có thể loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn, nấm mốc hoặc hóa chất tồn dư trên hạt. Việc lựa chọn đậu có nguồn gốc rõ ràng, bảo quản đúng cách và nấu chín vẫn rất quan trọng để bảo đảm an toàn.

Nguy cơ nếu ngâm đậu xanh quá lâu hoặc không đúng cách

Ngâm đậu quá lâu, đặc biệt ở nhiệt độ phòng và trong điều kiện nóng ẩm, có thể tạo môi trường cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, làm giảm chất lượng và hao hụt một số vitamin tan trong nước. Đậu cũng có thể nảy mầm, thay đổi mùi vị và kết cấu. Vì vậy, nên rửa sạch đậu, dùng nước sạch để ngâm khoảng 6-8 giờ; nếu ngâm lâu hơn, nên bảo quản trong tủ lạnh và không quá 12 giờ. Trước khi chế biến, cần kiểm tra các dấu hiệu bất thường như mùi chua, nhiều bọt, đổi màu, nhớt hoặc xuất hiện nấm mốc; nếu có, nên bỏ toàn bộ phần đậu.