Tự xúc ăn sữa chua, bé 20 tháng tuổi nuốt mảnh thìa nhựa gãy vào dạ dày

Chiều 4/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận bệnh nhi H.N.M. (20 tháng tuổi, Hà Nội) trong tình trạng cấp cứu sau khi nuốt phải dị vật.

Khoảng 16h cùng ngày, sau khi tự xúc ăn thìa sữa chua đầu tiên, bé M. do đang trong giai đoạn ngứa răng lợi đã cắn mạnh vào chiếc thìa nhựa cầm trên tay. Việc cắn mạnh khiến chiếc thìa gãy đôi, một nửa mảnh vỡ bị bé nuốt vào đường tiêu hóa. May mắn, dị vật không rơi vào đường thở nên trẻ không có biểu hiện ho sặc hay khó thở. Phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa bé đến bệnh viện để được thăm khám và xử trí.

Trẻ nhập viện trong trạng thái tỉnh táo, môi hồng, tự thở tốt, phổi thông khí rõ, chưa có dấu hiệu suy hô hấp. (Ảnh: BVCC).

Trẻ nhập viện trong trạng thái tỉnh táo, môi hồng, tự thở tốt, phổi thông khí rõ, chưa có dấu hiệu suy hô hấp. Nhận định đây là dị vật có cạnh sắc, có nguy cơ gây tổn thương đường tiêu hóa, thậm chí thủng hoặc tắc ruột nếu không được lấy ra kịp thời, các bác sĩ đã chỉ định gây mê và tiến hành nội soi lấy dị vật.

“Qua nội soi, chúng tôi ghi nhận niêm mạc thực quản của bệnh nhi đã bị viêm trợt do mảnh thìa cọ xát trong quá trình di chuyển xuống dạ dày. Tại dạ dày, các bác sĩ phát hiện 1/2 thìa nhựa kích thước khoảng 2,5 cm x 2 cm nằm trong lòng dạ dày. Rất may, thời điểm này dạ dày không còn nhiều thức ăn nên việc xác định vị trí và tiếp cận dị vật diễn ra thuận lợi”, bác sĩ Nguyễn Tất Đạt, Trung tâm Nội soi tiêu hóa và Thăm dò chức năng chia sẻ.

Mảnh thìa gãy các bác sĩ phát hiện trong dạ dày bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Bằng kỹ thuật nội soi cùng sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp, mảnh thìa nhựa đã được lấy ra an toàn, giúp bệnh nhi tránh nguy cơ thủng dạ dày, xuất huyết tiêu hóa và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh có con nhỏ, đặc biệt trẻ từ 1–3 tuổi, giai đoạn thường xuyên đưa đồ vật vào miệng để gặm, cắn cần lựa chọn các dụng cụ ăn uống làm từ chất liệu an toàn, bền, khó gãy như silicone chuyên dụng dành cho trẻ em, hạn chế sử dụng các loại thìa nhựa cứng, giòn, dễ gãy vỡ.

Cha mẹ cần luôn theo dõi khi trẻ tự ăn, vui chơi hoặc cầm nắm các vật dụng nhỏ. Nếu trẻ có biểu hiện ho sặc, tím tái, khó thở hoặc nghi ngờ nuốt phải dị vật, cần thực hiện sơ cứu đúng cách (vỗ lưng, ấn ngực hoặc thủ thuật Heimlich phù hợp với lứa tuổi) và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Đặc biệt, phụ huynh tuyệt đối không tự ý móc họng hoặc áp dụng các mẹo dân gian như cho trẻ uống nhiều nước, nuốt cơm hay thức ăn to với hy vọng đẩy dị vật xuống, bởi những cách làm này có thể khiến dị vật di chuyển sâu hơn, gây tổn thương nặng nề cho đường tiêu hóa hoặc đường thở.