Vượt hơn 1.000km đưa chồng bị hôn mê sâu từ Lào về Việt Nam giành sự sống

Cơn đau đầu lúc nửa đêm

Anh Nguyễn Hoàng Phương (40 tuổi, quê Quảng Ninh) là giáo viên dạy tiếng Việt và phiên dịch tại Vientiane (Lào). Trước đó, anh đã được chẩn đoán tăng huyết áp nhưng vì nghĩ mình còn trẻ, sức khỏe tốt nên việc dùng thuốc không đều đặn.

Khoảng 0h một ngày tháng 12/2025, khi đang nghỉ ngơi, anh bất ngờ xuất hiện cơn đau đầu dữ dội. Chỉ khoảng 10 phút sau, anh nôn liên tục. Linh cảm có điều bất thường, vợ anh lập tức gọi xe cấp cứu đưa chồng đến bệnh viện.

Kết quả chụp cắt lớp cho thấy một ổ chảy máu lớn ở tiểu não - vùng nằm sát thân não, trong khoang sọ hẹp gọi là hố sau. Khối máu tụ chèn ép trực tiếp vào thân não và bít đường lưu thông dịch não tủy, gây giãn não thất cấp. Tri giác của anh Phương xấu đi từng giờ.

Lo ngại bệnh diễn biến quá nhanh, người vợ quyết định xin chuyển chồng sang một bệnh viện lớn hơn. Sau hai ngày điều trị nội khoa, tình trạng của anh tiếp tục diễn biến nặng hơn, rơi vào hôn mê sâu. Gia đình được bác sĩ thông báo cần chuẩn bị tinh thần vì nguy cơ tử vong có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Hình ảnh phim chụp CT sọ não cho thấy một ổ chảy máu lớn ở tiểu não, vùng nằm sát thân não và những ngày nguy kịch trên giường bệnh.

Không chấp nhận dừng lại, người phụ nữ tiếp tục tìm mọi phương án để đưa chồng về Việt Nam điều trị. Tuy nhiên, việc vận chuyển một bệnh nhân nguy kịch không hề đơn giản. Phương án thuê máy bay y tế không thể thực hiện vì cần đăng ký trước 3 ngày.

Quãng đường từ Lào về Việt Nam chủ yếu là đèo dốc, việc rung lắc và thay đổi độ cao có thể khiến huyết áp, áp lực nội sọ dao động mạnh, làm chảy máu tái phát hoặc gây tụt hạnh nhân tiểu não qua lỗ chẩm, đe dọa tính mạng. Người bệnh có nguy cơ không qua khỏi ngay trong quá trình vận chuyển. Gia đình được khuyên chuyển sang Thái Lan vì quãng đường gần hơn và ít rung lắc, nhưng chị vẫn kiên quyết đưa chồng về Việt Nam.

Khi thủ tục thông quan khẩn được hoàn tất ngay trong đêm. Xe cấp cứu đưa anh Phương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An để hồi sức ban đầu rồi tiếp tục hành trình ra Hà Nội.

Hơn 1.000km, qua 5 bệnh viện, trên xe là một người đàn ông hôn mê sâu và người vợ trẻ chưa một lần buông tay chồng.

Chuỗi ngày hồi hộp khi còn 1% sự sống

Anh Phương được đưa thẳng vào Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu, điểm Glasgow chỉ còn 8 điểm. Nếu không được giải ép kịp thời, nguy cơ tử vong gần như chắc chắn.

"Chảy máu tiểu não thể tích máu tụ lớn kèm hôn mê là một trong những thể đột quỵ nguy kịch nhất. Hố sau rất chật, chỉ cần vài mililít máu tăng thêm cũng đủ đẩy hạnh nhân tiểu não tụt qua lỗ chẩm, chèn ép trung khu hô hấp và tuần hoàn. Ranh giới giữa hồi phục và tử vong đôi khi chỉ tính bằng phút. Với chúng tôi, không từ bỏ người bệnh, kể cả khi cơ hội chỉ còn 1%", TS.BS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Sau đó bác sĩ đưa ra biện pháp dẫn lưu dịch trong não nhằm giảm áp lực nội sọ. Gia đình được giải thích đây là cơ hội cuối cùng và kết quả còn phụ thuộc vào ý chí của người bệnh.

Người vợ lập tức ký giấy đồng ý phẫu thuật. Hơn 30 giờ chờ đợi trong thấp thỏm, điều kỳ diệu đã xảy ra khi anh Phương tỉnh lại, nhận ra người thân và đáp ứng tốt sau mổ.

Tuy nhiên, hành trình giành lại sự sống vẫn chưa kết thúc, 3 ngày sau phẫu thuật, anh tiếp tục đối mặt với biến chứng viêm màng não và nhiễm trùng máu, sốt liên tục 40 độ C trong nhiều ngày. Sau nhiều tuần điều trị tích cực, anh dần vượt qua nguy kịch.

Sau đó, anh về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều trị. Tròn một tháng điều trị, Phương được xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình. May mắn không bị liệt, anh kiên trì tập vật lý trị liệu và châm cứu.

Chị Vân Anh chia sẻ, 2 tháng đi lại qua 5 bệnh viện với chi phí hàng tỷ đồng, điều chị cảm thấy may mắn trong thời gian chăm chồng nguy kịch dù đang mang thai em bé thứ 3 nhưng sức khoẻ vẫn tốt, con không ảnh hưởng.

4 tháng sau ngày ra viện, anh Phương bắt đầu tự phục hồi tại nhà và đã có thể tự lái xe. Đến ngày vợ chuyển dạ sinh con, chính anh là người cầm lái đưa vợ vào bệnh viện - điều mà trước đó cả gia đình chưa từng dám nghĩ tới.

Ba khuyến cáo của chuyên gia để phòng ngừa đột quỵ 1. Không tự ý bỏ thuốc điều trị tăng huyết áp Tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu gây vỡ mạch máu não dẫn đến chảy máu não và chảy máu tiểu não. Huyết áp trở về bình thường là nhờ thuốc, không phải dấu hiệu bệnh đã khỏi. Tự ý ngừng thuốc là sai lầm rất thường gặp, nhất là ở người trẻ. 2. Đột quỵ đang ngày càng trẻ hóa Đột quỵ không còn là bệnh của riêng người cao tuổi. Những người từ 30-45 tuổi, làm việc căng thẳng, ít vận động, hút thuốc lá hoặc uống nhiều rượu bia đều có nguy cơ mắc bệnh. Việc đo huyết áp định kỳ và tầm soát các yếu tố nguy cơ là rất cần thiết. 3. Nhận biết đột quỵ bằng quy tắc BE FAST B (Balance): Mất thăng bằng, đi lảo đảo.

E (Eyes): Nhìn mờ, nhìn đôi hoặc mất thị lực đột ngột.

F (Face): Méo miệng, lệch mặt.

A (Arms): Yếu hoặc tê một bên tay chân.

S (Speech): Nói khó, nói ngọng, không hiểu lời nói.

T (Time): Gọi ngay 115 và ghi nhớ thời điểm khởi phát triệu chứng. Khi xuất hiện các dấu hiệu trên, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có trung tâm hoặc đơn vị đột quỵ.