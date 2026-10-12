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Tưởng con bị hăm, khi sốt gần 40 độ nhập viện mẹ mới biết con bị tay chân miệng

Thứ Hai, 06:10, 12/10/2026
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VOV.VN - Những nốt mẩn trên cơ thể khiến chị Mơ nghĩ con bị hăm. Khi trẻ sốt 39,8 độ C, nổi nhiều mụn nước, gia đình đưa bé nhập viện theo dõi tay chân miệng.

 

Những nốt mẩn ban đầu bị nhầm với hăm da

Trước khi con phát sốt, chị Phạm Thị Mơ (ở xã Ô Diên, Hà Nội) thấy bé xuất hiện một số nốt mẩn ở mông. Các nốt nằm đúng vị trí từng bị hăm nên chị nghĩ con bị nóng, hăm da và chưa chú ý nhiều.

“Trước đó, con có nổi một số nốt mẩn ở mông, ngay vị trí ngày trước bị hăm nên tôi nghĩ là con bị hăm. Về sau, con sốt, phát ban nhiều hơn thì mới biết bị tay chân miệng”, chị Mơ kể.

Bé hơn 11 tháng tuổi, là con đầu của chị. Khoảng 20-21h tối thứ Bảy, trẻ bắt đầu sốt, đến đêm xuất hiện ban. Sáng Chủ nhật, chị đưa con đến một phòng khám ở địa phương và được bác sĩ kê đơn.

tuong con bi ham, khi sot gan 40 do nhap vien me moi biet con bi tay chan mieng hinh anh 1
Chị Phạm Thị Mơ (ở xã Ô Diên, Hà Nội) luôn túc trực bên con trong viện những ngày bé mắc tay chân miệng.

Sau đó, khi thấy ban nổi nặng hơn, gia đình đưa bé đến viện gần nhà khám. Thời điểm khám buổi sáng, trẻ không sốt nên được bác sĩ hướng dẫn bôi thêm thuốc và theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, đến khoảng 15h, bé sốt trở lại. Chị Mơ cho con uống thuốc hạ sốt nhưng đến khoảng 16h30, nhiệt độ tiếp tục tăng, gia đình đưa trẻ đến bệnh viện tuyến trên.

Theo lời chị Mơ, bác sĩ tại đây nhận thấy trẻ sốt cao, mất nước nên chỉ định chuyển lên tuyến trên để nhập viện. Nhiệt độ cao nhất gia đình ghi nhận ở bé là 39,8 độ C. “Tôi đã cho con uống thuốc hạ sốt nhưng không hạ, nhiệt độ cứ lên dần. Sau khi đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương khám, bác sĩ chỉ định con nhập viện”, chị Mơ kể.

Sau khi trẻ được xét nghiệm máu và kiểm tra, theo chị Mơ, bác sĩ cho biết bé chưa chuyển sang độ 2 nhưng cần nhập viện theo dõi vì sốt cao, mạch nhanh.

Không tự theo dõi trẻ khi chưa được hướng dẫn

TS.BS Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, Trung tâm Bệnh nhiệt đới đang điều trị gần 30 trẻ mắc tay chân miệng, phần lớn dưới 3 tuổi.

Theo bác sĩ, thời điểm trẻ nhập học, trở lại trường cũng làm tăng nguy cơ lây lan mầm bệnh. Tay chân miệng có thể diễn biến nhanh và gây biến chứng nặng, vì vậy việc nhận biết bất thường và đưa trẻ đi khám kịp thời rất quan trọng.

Khi trẻ sốt cao, xuất hiện ban hoặc mụn nước ở những vị trí như lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông, phụ huynh nên đưa con đến cơ sở y tế để được khám, xác định có mắc tay chân miệng hay không.

tuong con bi ham, khi sot gan 40 do nhap vien me moi biet con bi tay chan mieng hinh anh 2
TS.BS Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bác sĩ Hải lưu ý, khi trẻ có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, gia đình có thể đưa con đến khám ngay tại cơ sở y tế địa phương. Nhân viên y tế sẽ định hướng chẩn đoán, hướng dẫn cách chăm sóc và những dấu hiệu cần đưa trẻ nhập viện. Nếu được chỉ định điều trị ngoại trú, phụ huynh có thể theo dõi con tại nhà theo hướng dẫn. Việc này cũng giúp hạn chế nguy cơ trẻ tiếp xúc, lây nhiễm thêm các bệnh khác.

“Nếu phụ huynh tự xử lý, tự theo dõi mà không có sự tư vấn, hướng dẫn của nhân viên y tế thì có thể bỏ sót những dấu hiệu của tình trạng nặng”, bác sĩ Hải nhấn mạnh.

Với các bệnh truyền nhiễm do virus như cúm, tay chân miệng hoặc sốt xuất huyết, bác sĩ cho biết trẻ có thể được theo dõi, điều trị tại nhà khi chưa có biến chứng hay dấu hiệu nặng và đã được nhân viên y tế hướng dẫn. Riêng với tay chân miệng, phụ huynh cần đặc biệt chú ý tình trạng sốt cao liên tục, không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường. Những biểu hiện khác như nôn, không ăn được, giật mình, mệt mỏi hoặc ngủ gà cũng là dấu hiệu cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.

Bên cạnh theo dõi sức khỏe của trẻ, bác sĩ Hải khuyến cáo phụ huynh phối hợp với giáo viên, đặc biệt tại các trường có trẻ dưới 5 tuổi. Khi thông báo con nghỉ học vì ốm, gia đình nên nói rõ trẻ mắc cúm hay tay chân miệng, thay vì chỉ báo chung là con bị bệnh. Thông tin này giúp giáo viên và nhà trường có biện pháp phòng bệnh phù hợp, hạn chế lây lan và tăng số ca mắc.

Nguyễn Hà-Linh Thương/VOV.VN
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