Số ca mắc tay chân miệng ở Đồng Nai tăng, đã có trường hợp tử vong

Số ca mắc tăng vọt, xuất hiện nhiều ca bệnh nặng

Theo ghi nhận từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đồng Nai, tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã ghi nhận hơn 10.500 ca mắc tay chân miệng, tăng tới 81% so với cùng kỳ năm 2025 (5.783 ca).

Đáng lưu ý, địa phương đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong, trong khi cùng kỳ năm ngoái không có ca tử vong nào.

Số ca bệnh tay chân miệng nhập viện điều trị tại Bệnh viện nhi Đồng Nai tăng vọt

Đặc biệt, trong những tuần gần đây, thời điểm học sinh bước vào năm học mới, số ca mắc bệnh tay chân miệng lại tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Trong đó, hơn 90% số ca bệnh tập trung ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi (chủ yếu là trẻ mầm non, mẫu giáo và nhà trẻ).

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, nếu như trong tháng 8, trung bình khoảng 20 ca điều trị nội trú mỗi tuần thì nay con số này đã tăng vọt lên 50 ca/tuần. Trẻ mắc bệnh chủ yếu ở độ 2a (là giai đoạn bệnh đã bắt đầu chuyển sang mức độ nặng vừa, xuất hiện các biến chứng thần kinh nhẹ nhưng vẫn nằm trong nhóm có thể kiểm soát), tuy nhiên cũng đã xuất hiện một số trường hợp chuyển nặng sang độ 2b và độ 3.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Quyền khám bệnh cho bệnh nhi

Đang chăm sóc con tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, chị Lê Vũ Phương Dung (ngụ xã Bàu Hàm, TP. Đồng Nai) vẫn chưa hết lo sợ khi nhớ lại thời điểm phát hiện bệnh của con: “Tôi thấy bé sốt, mệt, lừ đừ, xong rồi lở trong miệng ăn không được. Bé cứ kêu đau, mở miệng ra thấy lở nên tôi đưa đi khám. Lên đây bác sĩ đo thấy huyết áp thấy cao, khuyên nhập viện ngay vì đây là triệu chứng nặng".

Theo Bác sĩ Nguyễn Thanh Quyền, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, nguyên nhân khiến nhiều ca bệnh chuyển nặng là do không ít phụ huynh vẫn còn tâm lý thờ ơ, phát hiện muộn các triệu chứng cảnh báo.

Bác sĩ khuyến cáo, ở độ 1, trẻ chỉ cần uống thuốc và theo dõi tại nhà. Nhưng khi đã bước sang độ 2 (trẻ có biểu hiện sốt, giật mình), cha mẹ bắt buộc phải đưa con đến cơ sở y tế để nhập viện theo dõi.

"Nếu phát hiện muộn, trẻ nhập viện khi đã ở độ 3, độ 4 thì tình trạng đã rất nặng. Việc điều trị lúc này bắt buộc phải dùng các loại thuốc đắt tiền, thời gian kéo dài, thậm chí nguy cơ để lại di chứng nghiêm trọng. Phụ huynh không được chủ quan tự điều trị tại nhà mà phải nhận biết sớm dấu hiệu để đưa con đi khám kịp thời", bác sĩ Nguyễn Thanh Quyền cho biết thêm.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Quyền, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

Để ứng phó hiệu quả, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã chủ động kích hoạt hệ thống thu dung, điều trị theo mô hình 3 tầng, gồm: Khu khám sàng lọc, có phòng khám và khu cách ly riêng để tiếp nhận, phân loại sớm các trường hợp nghi mắc; Khu cấp cứu, điều trị nội trú với phòng cách ly riêng; Khu hồi sức tích cực dành riêng cho các ca bệnh nặng với đầy đủ trang thiết bị chuyên sâu.

Bệnh viện đã trang bị đầy đủ hệ thống máy móc thiết bị, cơ số thuốc, đảm bảo đủ sức ứng phó nếu dịch bùng phát diện rộng. Bên cạnh điều trị, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai tích cực truyền thông trực tiếp cho phụ huynh tại các khoa phòng và trên nền tảng số.

Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: "Chúng tôi có nhiều cái kênh để mà truyền thông giáo dục sức khỏe, từ truyền thông trực tiếp là phòng Công tác xã hội - Quan hệ công chúng sẽ đi đến các khoa hướng dẫn cho các phụ huynh ở tại các khoa đang chăm sóc các bé. Chúng tôi có những cái kênh truyền thông trên website, trang Fanpage của bệnh viện để đưa thông tin hướng dẫn về cách phòng chống, chăm sóc bệnh tay chân miệng cho phụ huynh ở cộng đồng".

Siết chặt phòng dịch tại trường học, không để bùng phát ổ dịch

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đồng Nai, mùa mưa kết hợp với việc trẻ tập trung đi học trở lại khiến nguy cơ bùng phát các chùm ca bệnh, ổ dịch tại trường học là rất cao. Trước tình hình này, ngành Y tế Đồng Nai đã phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục đẩy mạnh khử khuẩn, tuyên truyền phòng dịch tại tất cả các cơ sở giáo dục.

Bé trai 4 tuổi bị tay chân miệng độ 2b

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đồng Nai đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn, đồng thời tổ chức hội nghị rà soát công tác phòng dịch đến tận cấp xã, phường.

Tại Trường Mầm non Hoa Phượng, phường Đồng Xoài (Bình Phước cũ), TP. Đồng Nai, nơi có hơn 750 học sinh, công tác phòng dịch đang được triển khai nghiêm ngặt.

Bà Phan Thị Minh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Nhà trường luôn đảm bảo vệ sinh môi trường, lớp học sạch sẽ. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu mắc bệnh, trường lập tức thông báo để phụ huynh cho con nghỉ học cách ly và điều trị tại nhà. Nhà trường cũng thường xuyên nhắc nhở giáo viên tuyên truyền cho cha mẹ học sinh về cách chăm sóc, vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ".

Hiện tại, đoàn giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đồng Nai đang liên tục đi kiểm tra thực tế hoạt động phòng chống dịch tay chân miệng và sốt xuất huyết tại các địa phương ghi nhận số ca mắc cao như Biên Hòa, Trảng Bom, Hố Nai, Bình Minh, Minh Hưng, Chơn Thành...

Tại đây, các địa phương và nhà trẻ được yêu cầu duy trì chủ động giám sát, phát hiện sớm ca bệnh để khoanh vùng, xử lý ổ dịch triệt để, quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát trong những tháng cuối năm.