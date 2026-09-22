3 ca tử vong do bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tại Lâm Đồng

Đến giữa tháng 9/2026, ngành y tế tỉnh Lâm Đồng ghi nhận có hơn 4.200 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 2 ca tử vong tại khu vực Đức Trọng. Bệnh sốt xuất huyết cũng ghi nhận hơn 4.500 ca bệnh và 1 trường hợp tử vong.

Trời mưa Phòng khám Đa khoa trung tâm, phường Xuân Hương- Đà Lạt vẫn đông người đến khám bệnh.

Trong hơn 1 tuần vừa qua ngành y tế tỉnh Lâm Đồng phát hiện thêm 5 ổ dịch tay chân miệng nâng tổng số từ đầu năm đến nay lên 75 ổ dịch. Các ổ dịch được ghi nhận tại cộng đồng và cả trong trường học.

So với cùng thời điểm năm trước, số ca mắc bệnh tay chân miệng ở Lâm Đồng tăng đột biến với 2.040 trường hợp và bệnh sốt xuất huyết cũng tăng 240 ca.

Nguyên nhân được xác định khiến dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tăng đột biến do thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản và truyền bệnh. Tháng 9 cũng là thời điểm học sinh trở lại trường học khiến bệnh tay chân miệng lây lan đặc biệt là ở bậc học mầm non và tiểu học.

Một thiếu niên được người nhà đưa đi khám bệnh trong điều kiện thời tiết mưa lạnh

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng hiện đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết, trong đó tập trung vào việc ngăn chặn nguồn lây; nâng cao năng lực phòng ngừa dịch bệnh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên y tế trường học; đồng loạt ra quân Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng; cơ sở khám, chữa bệnh củng cố quy trình phân loại, thu dung, điều trị; chú trọng phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng của bệnh nhân tay chân miệng và sốt xuất huyết để xử trí kịp thời, hạn chế chuyển tuyến muộn…

Bệnh nhân chờ đến lượt khám bệnh.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng đã giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương xác định chính xác chủng virus gây bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết để đánh giá nguy cơ, dự báo sớm diễn biến dịch cũng như xây dựng phương án ứng phó phù hợp.