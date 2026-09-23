Uống gì để gan khỏe, da bớt nổi mụn?

Nên uống gì để hỗ trợ sức khỏe gan, làn da?

Trà xanh, trà hoa cúc và trà atisô

Một số loại trà như trà xanh, trà hoa cúc, trà atisô thường được lựa chọn trong chế độ ăn uống hàng ngày. Trà xanh chứa catechin và các hợp chất polyphenol có hoạt tính chống oxy hóa. Tuy nhiên, những thành phần này không đồng nghĩa với khả năng “làm sạch gan” hoặc điều trị mụn.

Trà hoa cúc không chứa caffeine và có thể được dùng như một thức uống nhẹ nhàng. Với trà atisô, nên sử dụng ở mức vừa phải thay vì uống quá nhiều hoặc kéo dài với mục đích giải độc.

Nước chanh mật ong

Một cốc nước chanh pha loãng có thể giúp bổ sung nước và vitamin C. Mật ong tạo vị ngọt nhưng cũng cung cấp đường, do đó chỉ nên dùng một lượng vừa phải.

Nước chanh mật ong không có tác dụng đặc biệt trong việc “đào thải độc tố” khỏi gan hay làm sạch lỗ chân lông. Người bị trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày hoặc nhạy cảm với thực phẩm có tính acid cũng nên hạn chế nếu nhận thấy triệu chứng khó chịu sau khi uống.

Nước dừa

Nước dừa cung cấp nước, một số chất điện giải và khoáng chất như kali. Đây có thể là lựa chọn phù hợp để bổ sung nước trong những ngày nóng, đặc biệt sau khi vận động và ra nhiều mồ hôi.

Tuy nhiên, nước dừa vẫn chứa đường và năng lượng, vì vậy không nên uống quá nhiều. Người mắc bệnh thận hoặc cần kiểm soát lượng kali, đường trong chế độ ăn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Nước uống từ tinh bột nghệ

Nghệ chứa curcumin, một hợp chất được nghiên cứu về đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Tuy nhiên, việc uống tinh bột nghệ không đồng nghĩa với khả năng giải độc gan hoặc điều trị mụn.

Nếu sử dụng, nên dùng với lượng phù hợp và không thay thế thuốc điều trị. Người đang sử dụng thuốc hoặc có bệnh lý nền nên hỏi ý kiến chuyên môn trước khi dùng nghệ thường xuyên.

Nước ép cải xoăn

Cải xoăn giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa. Sử dụng cải xoăn trong chế độ ăn có thể góp phần cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và làn da. Nếu ép lấy nước, nên hạn chế thêm đường và không nên thay thế hoàn toàn rau củ nguyên dạng. Ăn nguyên rau giúp bổ sung chất xơ tốt hơn.

Trà gừng

Gừng có thể hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng dưới dạng trà ấm. Gừng cũng chứa các hợp chất có đặc tính chống viêm. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy trà gừng có khả năng làm sạch gan, loại bỏ độc tố khỏi cơ thể hoặc điều trị mụn. Người có dạ dày nhạy cảm nên sử dụng lượng vừa phải nếu nhận thấy gừng làm tăng cảm giác nóng rát, khó chịu.

Nước ép bưởi

Bưởi chứa vitamin C và một số hợp chất chống oxy hóa như naringin, naringenin. Bổ sung bưởi trong chế độ ăn uống đa dạng có thể cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Tuy nhiên, nước ép bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, làm thay đổi nồng độ thuốc trong máu. Người đang điều trị bệnh bằng thuốc cần kiểm tra thông tin với bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi uống thường xuyên.

Bột sắn dây

Bột sắn dây thường được sử dụng như một thức uống giải khát. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định bột sắn dây có tác dụng “mát gan”, giải độc gan hoặc trị mụn. Khi sử dụng, nên pha chế hợp vệ sinh, không thêm quá nhiều đường và không xem đây là thức uống thay thế nước lọc hoặc chế độ ăn cân bằng.

Những lưu ý khi sử dụng đồ uống hỗ trợ sức khỏe

Các loại trà, nước ép có thể bổ sung nước và dưỡng chất nhưng không nên xem là cách “thanh lọc” hay “giải độc gan”; tránh lạm dụng, hạn chế trà chứa caffeine vào buổi tối, kiểm soát lượng đường trong đồ uống và không dùng chúng thay thế điều trị. Nhìn chung, không có loại nước nào “mát gan, hết mụn” ngay lập tức; nên uống đủ nước, ăn đa dạng, hạn chế đồ uống nhiều đường, rượu bia và duy trì lối sống lành mạnh.