Uống nước cam tốt cho miễn dịch nhưng có một điều cần lưu ý

Hệ miễn dịch đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh, kiểm soát phản ứng viêm và duy trì trạng thái cân bằng. Chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các tế bào miễn dịch, tình trạng viêm và stress oxy hóa.

Theo chuyên gia, những dưỡng chất như vitamin C, vitamin D, kẽm và polyphenol góp phần hỗ trợ cả miễn dịch bẩm sinh lẫn miễn dịch thích ứng. Bên cạnh chế độ ăn đa dạng, một ly nước cam có thể là cách bổ sung vitamin và các hợp chất thực vật có lợi. Dưới đây là những tác động đáng chú ý của nước cam đối với hệ miễn dịch.

Nước cam có thể giúp giảm viêm

Nước cam chứa nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học, đặc biệt là các flavonoid như hesperidin, narirutin và naringin. Theo chuyên gia, những hợp chất này có thể ức chế một số con đường thúc đẩy phản ứng viêm trong cơ thể, qua đó góp phần hạn chế tình trạng viêm mạn tính, một yếu tố có liên quan đến rối loạn chức năng miễn dịch.

Nước cam giàu vitamin C, hỗ trợ hệ miễn dịch và giảm viêm (Ảnh: Getty)

Các nghiên cứu gần đây cho thấy tác dụng chống viêm tiềm năng của những hợp chất này có thể liên quan đến khả năng tác động lên sự biểu hiện của các gene tham gia điều hòa phản ứng viêm. Ngoài ra, một cốc nước cam cung cấp khoảng 124 mg vitamin C, tương đương 138% giá trị dinh dưỡng tham chiếu hằng ngày.

Vitamin C là vitamin tan trong nước, có vai trò duy trì sự cân bằng giữa các cytokine thúc đẩy viêm và chống viêm. Đây là những phân tử tín hiệu giúp điều hòa hoạt động của hệ miễn dịch.

Nhờ sự kết hợp giữa vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa, nước cam có thể góp phần hỗ trợ phản ứng miễn dịch bình thường của cơ thể.

Hỗ trợ hoạt động của tế bào miễn dịch

Một trong những lợi ích đáng chú ý của nước cam nguyên chất 100% là cung cấp vitamin C, folate và polyphenol, những dưỡng chất có vai trò đối với hoạt động của tế bào miễn dịch.

Theo chuyên gia, các dưỡng chất này góp phần duy trì chức năng của tế bào T và tế bào B, hai nhóm tế bào miễn dịch quan trọng giúp cơ thể nhận diện và chống lại tác nhân gây bệnh.

Các tế bào miễn dịch không chỉ tham gia nhận diện, loại bỏ tác nhân xâm nhập mà còn có khả năng ghi nhớ chúng. Nhờ đó, khi gặp lại cùng tác nhân gây bệnh, hệ miễn dịch có thể tạo ra phản ứng nhanh và hiệu quả hơn. Vitamin C là một trong những dưỡng chất được nghiên cứu nhiều về vai trò đối với chức năng miễn dịch.

Một số nghiên cứu được bài viết dẫn lại cho thấy, ở người khỏe mạnh, chế độ ăn cung cấp 250 mg vitamin C mỗi ngày có thể làm tăng khoảng 20% khả năng di chuyển của bạch cầu trung tính đến vị trí nhiễm trùng hoặc tổn thương.

Vitamin C cũng tham gia vào quá trình biệt hóa và trưởng thành của các tế bào miễn dịch chưa phát triển hoàn chỉnh. Tuy nhiên, những kết quả này không có nghĩa uống càng nhiều nước cam thì khả năng miễn dịch càng tăng.

Bổ sung nước và chất điện giải cho cơ thể

Ngoài vitamin C, nước cam còn góp phần bổ sung nước và các chất điện giải cần thiết. Theo chuyên gia, duy trì đủ nước đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của hàng rào niêm mạc và hỗ trợ phản ứng miễn dịch.

Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, nguy cơ táo bón có thể tăng lên. Tình trạng này có thể làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động của hệ miễn dịch.

Một cốc nước cam cung cấp khoảng:

496 mg kali, tương đương 11% giá trị dinh dưỡng tham chiếu hằng ngày.

27,3 mg magie, tương đương 6%.

27,3 mg canxi, tương đương 2%.

Những khoáng chất này tham gia duy trì cân bằng dịch và hoạt động bình thường của cơ thể. Một số loại nước cam được bổ sung canxi còn có thể cung cấp khoảng 25% nhu cầu canxi tham chiếu hằng ngày trong mỗi khẩu phần.

Dù vậy, nước cam không phải nguồn bổ sung nước duy nhất. Uống đủ nước lọc và duy trì chế độ ăn đa dạng vẫn là những yếu tố quan trọng đối với sức khỏe.

Những điều cần lưu ý khi uống nước cam

Mặc dù cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi, nước cam không phải lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người.

Nước cam chứa lượng đường đáng kể

Theo chuyên gia, ngay cả nước cam nguyên chất 100%, không bổ sung đường, vẫn chứa đường tự nhiên từ trái cây. Một cốc nước cam có khoảng 21 g đường. Vì vậy, người uống cần chú ý khẩu phần, đặc biệt là những người mắc đái tháo đường hoặc đang kiểm soát đường huyết.

Để hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh, có thể kết hợp một lượng nước cam vừa phải với bữa ăn hoặc bữa phụ giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh. Sự kết hợp này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường, từ đó hỗ trợ duy trì đường huyết ổn định hơn.

Có thể làm trầm trọng thêm triệu chứng trào ngược dạ dày

Các loại trái cây họ cam quýt, bao gồm cam và nước cam, có thể làm giảm áp lực của cơ thắt thực quản dưới ở một số người. Điều này có thể khiến các triệu chứng trào ngược dạ dày - thực quản trở nên khó chịu hơn. Tuy nhiên, không phải người mắc bệnh trào ngược nào cũng gặp triệu chứng sau khi uống nước cam.

Theo chuyên gia, ở những người đang có đợt trào ngược, nước cam có thể gây kích ứng niêm mạc thực quản và làm triệu chứng nặng hơn.

Những thói quen khác giúp hỗ trợ hệ miễn dịch

Theo chuyên gia, uống nước cam chỉ là một trong nhiều cách bổ sung dưỡng chất có lợi cho hệ miễn dịch. Để duy trì sức khỏe, cần kết hợp với những thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Rửa tay thường xuyên: Đây là biện pháp đơn giản giúp hạn chế mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể. Rửa tay đều đặn có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm.

Ngủ đủ giấc: Giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với hoạt động và quá trình sản xuất tế bào miễn dịch. Thiếu ngủ kéo dài có thể khiến cơ thể tạo ra ít kháng thể hơn. Người trưởng thành nên cố gắng ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm.

Duy trì chế độ ăn cân bằng: Ngoài nước cam, nhiều loại rau củ, trái cây, các loại hạt, đậu và ngũ cốc nguyên hạt cũng cung cấp vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật hỗ trợ miễn dịch.

Theo chuyên gia, nước cam không thể bảo đảm cơ thể không mắc bệnh. Tuy nhiên, vitamin C, flavonoid và các chất điện giải trong nước cam có thể hỗ trợ hoạt động của tế bào miễn dịch, điều hòa phản ứng viêm và duy trì trạng thái đủ nước.

Điều quan trọng là sử dụng nước cam với lượng phù hợp, kết hợp chế độ dinh dưỡng cân bằng, nghỉ ngơi đầy đủ và duy trì những thói quen vệ sinh tốt.