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Người bệnh tiểu đường có được ăn đồ tráng miệng?

Thứ Bảy, 07:08, 19/09/2026
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VOV.VN - Người bệnh tiểu đường có được ăn đồ tráng miệng? CDC cho biết vẫn có thể ăn món ngọt nếu kiểm soát khẩu phần và lượng carbohydrate.

Người bệnh tiểu đường có được ăn đồ ngọt?

Nhiều người cho rằng khi mắc bệnh tiểu đường, họ phải loại bỏ hoàn toàn bánh ngọt, chocolate hay các món tráng miệng khỏi chế độ ăn. Tuy nhiên, theo CDC, người mắc bệnh tiểu đường vẫn có thể thưởng thức món tráng miệng nếu biết lên kế hoạch và ăn ở mức vừa phải.

Vấn đề cần lưu ý là nhiều món ngọt chứa lượng carbohydrate cao, chủ yếu đến từ đường, bột mì và các sản phẩm từ sữa. Ăn quá nhiều carbohydrate từ thực phẩm có đường và tinh bột có thể khiến đường huyết tăng cao, gây khó khăn cho việc kiểm soát bệnh tiểu đường và có thể làm tăng nguy cơ biến chứng.

Tính lượng carbohydrate

Đếm carbohydrate giúp người bệnh theo dõi lượng carbohydrate nạp vào cơ thể trong ngày, bao gồm cả lượng có trong món tráng miệng. Nếu đã dự định ăn món ngọt, người bệnh có thể cân đối và giảm lượng carbohydrate từ những thực phẩm khác trong bữa trưa hoặc bữa tối. Việc lên kế hoạch trước giúp hạn chế nguy cơ ăn quá nhiều.

CDC cũng lưu ý rằng carbohydrate trong thực phẩm có thể làm tăng đường huyết sau khi ăn. Vì vậy, việc kiểm soát lượng carbohydrate là một trong những công cụ quan trọng để quản lý đường huyết ở người mắc bệnh tiểu đường.

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 CDC cho biết người bị tiểu đường vẫn có thể ăn món ngọt nếu kiểm soát khẩu phần và lượng carbohydrate (Ảnh: ChatGPT)

Kiểm soát khẩu phần

Người bệnh không nhất thiết phải từ bỏ hoàn toàn món tráng miệng, nhưng nên ăn với lượng vừa phải. CDC khuyến nghị ăn chậm để cảm nhận và thưởng thức món ăn. Ăn món tráng miệng cùng hoặc ngay sau bữa ăn cũng có thể giúp người bệnh ăn ít hơn mà không cảm thấy bị thiếu thốn.

Điều quan trọng là không chỉ quan tâm món ăn có bao nhiêu đường mà còn cần chú ý khẩu phần ăn. Cùng một loại thực phẩm nhưng khẩu phần lớn hơn đồng nghĩa với lượng carbohydrate đưa vào cơ thể nhiều hơn.

Thử thay thế một số nguyên liệu

Một số món ngọt có thể ảnh hưởng đến đường huyết nhiều hơn những món khác. CDC đưa ra ví dụ, chocolate đen có thể là lựa chọn thay thế cho chocolate trắng hoặc chocolate sữa vì có vị đậm hơn và ít ngọt hơn.

Trái cây cũng có thể được sử dụng để đáp ứng nhu cầu ăn ngọt, đồng thời cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất. CDC lưu ý một số loại trái cây như chuối nghiền hoặc sốt táo có thể được sử dụng để tạo vị ngọt tự nhiên cho các món bánh.

Tuy nhiên, đường tự nhiên trong trái cây vẫn có thể ảnh hưởng đến đường huyết, do đó đây không phải là lý do để ăn không giới hạn. Lựa chọn trái cây được xem là một phương án thay thế có lợi hơn trong nhiều trường hợp, nhưng vẫn cần chú ý khẩu phần.

Có thể ăn bánh, kem khi mắc bệnh tiểu đường?

Câu trả lời là có, nhưng cần kiểm soát lượng ăn và carbohydrate. Theo bảng lựa chọn carbohydrate của CDC, một số món tráng miệng vẫn chứa lượng carbohydrate đáng kể. Chẳng hạn, khoảng 1/2 cốc kem thông thường tương đương một khẩu phần carbohydrate, cung cấp khoảng 15 g carbohydrate; một chiếc cupcake nhỏ có lớp kem phủ có thể cung cấp khoảng 30 g carbohydrate.

Vì vậy, thay vì coi tất cả món tráng miệng là thực phẩm "cấm", người mắc bệnh tiểu đường có thể đưa một lượng nhỏ món yêu thích vào chế độ ăn bằng cách tính toán carbohydrate, kiểm soát khẩu phần và cân đối với các thực phẩm khác trong bữa ăn.

CDC cũng khuyến nghị người bệnh trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định mục tiêu carbohydrate phù hợp với từng người.

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8 cách phòng bệnh tiểu đường đơn giản, ai cũng làm được

VOV.VN - Tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh, kiểm soát cân nặng và khám sức khỏe định kỳ là những biện pháp đơn giản giúp phòng bệnh tiểu đường. Với nhóm người có nguy cơ cao như thừa cân, rối loạn mỡ máu, tiền sử gia đình mắc bệnh…, việc chủ động phòng ngừa càng quan trọng.

An Na/VOV.VN (Biên dịch)
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